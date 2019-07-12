林騰鷂／「誰」坐視司改災難發生？

▲司法遲滯，正義不能及時伸張，是司法改革的癥結所在。（圖／記者吳銘峯攝）

●林騰鷂／東海大學法律學系退休教授

司法院日前公布的「司法輿情現況調查」，僅38.4%的民眾表示信任法官，而有過半的56%民眾不信任法官！此外，對政府當前司法改革成效，也僅有27%的民眾表示滿意，比台灣民意基金會1年多前公布，表示滿意的28.7%還低，顯示蔡英文總統就任以來所推動的司法改革，日益不受民眾的認同。

司法改革之所以不受到民眾認同，乃因主事者之身不正、言不順及行不良。蔡英文總統就任之初，在提名司法院院長時，就犯了「髮夾彎」的錯誤。蔡總統原規畫謝文定、許宗力，出任司法院正副院長，但因許曾任大法官，蔡總統在幕僚提醒有違憲爭議後，乃提名謝文定、林錦芳出任司法院正副院長。不過，因特定人士與親綠團體的反對，導致蔡總統撤回謝、林提名咨文，並改提許宗力回鍋大法官兼司法院院長的作法，普受司法界的質疑，並使許宗力領導司改的公信力遭到嚴重傷害！

除了蔡英文、許宗力的行事爭議之外，立法院淪為總統與行政院的立法局，也是民眾對司改失去信心的重要原因。依台灣民意基金會的調查顯示，民眾對立委的信心只有2成7，沒有信心的高達6成6；而蔡英文總統2014年當選民進黨主席後，發表《我對憲政改革的主張》一文中，認為台灣最重要的憲政議題是「當前國會與民意脫節的問題」，但蔡總統執政3年多，卻一直不改善立法院與民意脫節的問題，以致立法院最近通過的《法官法》修正案，難以汰除不適任法官，而受到民眾嚴厲的批判。

▲蔡總統執政3年多，卻一直不改善立法院與民意脫節的問題，以致立法院最近通過的《法官法》修正案，難以汰除不適任法官。（圖／記者李毓康攝）

司法改革的重點應是在法官質量，與建立人民對司法的信任。蔡英文推動司改國是會議則草草了事，對於法官的數量、選拔方式，特別是法官直接民選機制，均未充分討論，而對於提升法官專業學養、歷史哲學宏觀及道德品格的法學教育改革，更全無著墨。這與日本2000年推動「新世紀司法大改革」之認真修法，在2004年才施行的審慎作為，全然不同。

今日司法案件持續增加，但法官員額卻未相應增加，造成司法血汗與司法遲滯，讓司法官怨、人民也怨。依107年司法院及所屬機關業務統計結果摘要分析統計，近5年最高法院民刑事未結件數大致呈遞增趨勢，民事部分於107年增至4076件；刑事部分為1969件；而近5年最高行政法院未結件數，也由105年的1380件，大增至107年的1505件，顯示積案情形日益嚴重，而司法院所提各類法院組織法等大量減少終審法官以配合司法改革修正案，也是大錯特錯，必會造成更大的司法遲滯。

司法遲滯，正義不能及時伸張，是司法改革的癥結所在。蔡英文3年多來上梁不正、一錯再錯的行徑，已使司法改革日漸成為司改災難！

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