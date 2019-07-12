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楊永年／發錯災防簡訊？三大招強化手機預警機制　

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▲資訊科技發明，對資訊傳送效率有重大貢獻，但仍無法或難以避免人為疏失。（圖／網友提供）

● 楊永年／成功大學科技治理中心主任

近日疾管署出現手機疫情預警資訊烏龍，台南開山里出現本土登革熱疫情，疾管署疫情警示誤發至全國，蘇揆也為此失誤道歉。

其實資訊科技發明，對資訊傳送效率有重大貢獻，但仍無法或難以避免人為疏失。如何精進，是人類未來的挑戰。為強化或精進預警資訊的正確性與有效性，作者認為可以下三大作為進行思考：

一、訊息內容：

手機簡訊預警防災使用，愈精簡愈好，但有時也因精簡，造成許多不足。未來必須思考，簡訊如何精簡，仍能發揮最大的預警功能，同時要避免失誤或有補正機會。或許，多幾道防線可避免錯誤，或若錯誤發生，民眾也比較能夠立即分辨「訊息」可信度。

二、訊息管道：

目前防災預警資訊，不是只有手機簡訊，也有Line預警管道，例如國家災害防救科技中心及各地方政府，多設有LINE資訊發送管道。這起案例也警醒我們，不能仰賴單一訊息管道。目前情形是，各管道獨立運作，相互之間少有連結；這可能是未來可精進處。手機簡訊存在政府主動發送或警示功能，具高度動態性，出現變化或失誤的可能性較高，因此要仰賴訊息平台的建立。

三、訊息平台：

資訊管道多元化有其訊息傳遞的優勢，但不能忽略平台的建立或系統連結。政府災害防救系統，包括中央、縣市政府、鄉鎮市公所。理論上，任何災害（含預警或搶救），都應在政府災防系統下運作；但為求效率或快速，難免演變成「獨立運作」，失去系統性的功能。既是系統性問題，就不能只在「技術性」修補，應從系統的連結或檢測，進行災防資訊發送的思考。

去年美國夏威夷「洲際飛彈攻擊」預警烏龍更離譜，不過比起誤觸鍵盤，其資訊內容更有問題，或者可歸類為「錯誤」或「假」訊息。開山里是真訊息，只是發送的區域過大。綜言之，資訊時代仍難避免人為失誤，必須持續精進，如透過簡訊預警功能強化，包括結合網際網路，或作系統連結與思考，以避免問題再發生。

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