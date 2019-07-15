彭蕙仙／政壇路不平凡的「林飛帆」？

●彭蕙仙／資深媒體人

2014年太陽花學運的要角林飛帆，將於15日走馬上任，擔任民進黨副祕書長。去年才剛完成碩士學位的他，甫踏入政壇，就能膺此重任，令人稱羨。其實這也沒什麼好意外的，畢竟林飛帆出身小英基金會，又是蔡英文倫敦政經學院的學弟，加入為蔡英文籌謀2020大選的陣營，似乎是理所當然的安排。



事實上當年幾位太陽花的領袖人物，如今都一一找到新的出發點，且頭角崢嶸、前程似錦。如黃國昌、林昶佐創立時代力量黨，並當選立委，甚至民進黨2020繼續在相關選區禮讓他們；學運期間擔任發言人的黃郁芬2018年當選台北市市議員；參與規畫占領行政院行動的黃守達，當選台中市市議員。

即使沒有參選或是沒有順利當選民代的太陽花們，也有人選擇複製民進黨學運世代從政之路，進入政治人物辦公室服務，累積政治經驗與能量。例如占領立法院的核心參與者施彥廷，以27歲之齡擔任桃園市長辦公室副主任；黑色島國青年陣線發言人賴品妤在林昶佐辦公室工作；協助動員占領行政院行動的張芷菱，已跟隨林佳龍到交通部任職。陳為廷與吳崢目前都擔任議員助理；黑色島國青年陣線總召魏揚在取得英國碩士學位後，目前任職於主婦聯盟基金會。

太陽花檯面上的人物幾乎一個一個順藤攀瓜，在政壇上取得優異的發展空間。更不要說民進黨因此成為最大受益者，完全執政。然而，檯面下，一份調查統計顯示，當年在太陽花學運領袖吆喝下、走上街頭反服貿與反貨貿的搖旗吶喊者，有8成悄悄西進，想要在大陸尋求機會。

但兩岸關係今非昔比，當年被擱置的兩岸服貿協議使得台青想在大陸發展存在一定的困難，即使後來大陸推出《惠台31條》，開放台灣人可報名參加專業技術人員職業資格考試，但這跟服貿談判中，陸方可能直接認許台灣旅遊服務業和金融服務業等專業人員資格的優惠，還有一段差距。這也正是近日新黨總統參選人楊世光與黃國昌之間，因多名台灣分析師被大陸逮捕而發生爭執的關鍵。

除此之外，被太陽花曬傷的還有台灣簽訂自由貿易協定（FTA）的機會。在兩岸貨貿與服貿停滯後，台灣想要跟主要貿易國家簽訂FTA寸步難行，這是國際政治的現實，蔡政府否認也沒用。

但太陽花運動後，2014年11月，中韓完成FTA實質談判；2017年南韓宣布與東南亞國協會員國談判FTA升級版；2018年9月美韓重新簽署FTA。南韓FTA貿易涵蓋率逾80%，台灣不到10%，未來備受考驗。

太陽花學運5年後，一邊是林飛帆等人生勝利組亮眼的升官圖，另一邊是持續在低薪中掙扎的台灣青年。太陽花學運究竟成就了誰、耽誤了誰？

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