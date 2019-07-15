【國民黨初選】陳一新／國民黨總統候選人的致勝之道

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

國民黨總統初選結果總算出爐，排名也與社會預期接近：高雄市長韓國瑜以44.8%奪魁，鴻海前董事長郭台銘以27.7%屈居第二，新北市前市長朱立倫以17.9%得到第三。

儘管國民黨總統初選過程中爭議不少、衝突不斷，但是五位參選人大致還能維持君子之爭的風度。這麼激烈的總統初選在國民黨還是首次舉行，能夠和平落幕，應該值得在國民黨黨內民主發展史上大書特書，不僅證明國民黨是一個「開大門走大路」、大開大闔的政黨，更證明國民黨的黨內民主遠比初選期間小動作不斷的民進黨更為民主。

在定於一尊後，韓國瑜應該知道自己有許多弱點與優點。他的優點人盡皆知，他最大的弱點就是缺少年輕支持者。在競選高雄市長時，他的確擁有許多年輕紛絲。但是，當他決定競選總統後，他的年輕支持者就不斷流失，如何吸引年輕紛絲回流，應是他的當務之急。在舉辦造勢場合時，穿插一些歌星演唱，應該會受到年輕人的喜歡。當然，他也可單獨舉辦大型演唱會，吸引年輕朋友。

他的另一個弱點就是韓粉雖然熱情也人多勢眾，但是單靠韓粉進行陸戰，恐怕仍有所不足。他必須與國民黨黨中央與所有真心支持他的各種勢力密切合作，才能與民進黨進行陸戰。

此外，他也必須組成一個包含主要領域的國安、兩岸、財經、社會與文化、教育的堅強團隊，平時為他畫謀獻策，大選電視辯論時為他預備文稿。

更重要的是，韓國瑜必須整合與團結國民黨各種力量、派系與勢力，要打贏2020年的總統與立委選戰，的確需要每一個國民黨黨員、支持者與曾經支持過國民黨的人士，一個都不能少，只因爲我們的對手是人類有史以來最陰柔、最冷酷與心地最險惡的蔡英文總統。

首先，國民黨必須高舉民主大旗，揭發蔡英文的假民主。蔡英文向來就是「嘴中喊民主，心中想獨裁」、說一套卻做一套的人。上任之初，她就充分展現「暴力小英」的蠻橫心態。她狹立法院絕對多數，通過轉型正義條例，成立「轉型正義委員會」、「不當黨產處理委員會」，以及許多違反公平正義與國家法令的黑機關。假轉型正義之名，她對國民黨進行抄家滅族的大動作，這種作法在民主國家極為罕見，只有在極權國家才看得到。

蔡英文不僅對國民黨趕盡殺絕，也透過所謂的「年金改革」對軍公教進行「極度剝削」。她威脅人民如果年金制度再不改革，國家就會破產，但是此一說法證明只是她的謊言。年改讓很多軍公教家庭收入大減，民不聊生。在競選高雄市長最後階段，韓國瑜聲勢暴漲，與她的不當年改無疑有著密切關係。

她用嘴巴將民主喊得震天價響，但心中卻沒有民主，這點充分反映在她不尊重「擁核公投」的結果之上。她不僅不遵守「擁核公投」的壓倒性結果，不尊重公投民主多數決的精神，還輕佻地表示公投結果不會影響政府推動「無核家園」的目標，反而採取立法行動提高公投門檻，並且不准公投綁大選。

自從蔡英文撿到兩把槍之後，她已完全不再掩飾她內心深處的反民主心態。她藉口中國領導人習近平提出「一國兩制的台灣方案」為由，要求民進黨主導的立法院通過「國安五法」的修法。

台灣已邁向自由化與民主化超過30多年，大法官會議對憲法判例的解釋已日益寬鬆。但是，蔡英文「國安五法」的修法卻與台灣日益開放的自由與民主趨勢背道而馳。在民進黨強勢主導下通過的條文之中，其中增加的「共諜」條款，不僅所列違法行為定義模糊，備受社會爭議。更可怕的是，此一惡法將使蔡英文政府擁有一套可以進一步壓制與箝制人民言論自由的司法工具，隨時可以入人於罪。

在完成「國安五法」的修訂之後，蔡英文最近透過臉書還沾沾自喜，認為是她的一大政績。此外，她宣稱立法院下個會期會繼續完成「中共代理人」的立法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明、回應聲明，以及參加中共所舉辦的會議。如果此一惡法通過，蔡英文政府將與極權政府相差無幾。

最近在過境美國紐約哥倫比亞大學演說中，當學者問她如何在反制大陸對台滲透與維持胎灣民主之間取得平衡時，蔡英文就回答的左支右絀，顯然她被擊中了要害。

在管制條例通過之後，蔡英文得了便宜還賣乖，揚言管制條例也對卸任後的她適用。問題是，她自己根本就會想去大陸。即使她想去大陸，北京也不會讓她去，因爲她已失去利用價值。

其次，蔡英文治國無方、施政無能、年改遭致強烈反彈、新南向政策虛擲金錢、前瞻計畫人民無感，搞起「鎖國」，倒是頭頭是道。陸委會主委陳明通信誓旦旦，一再表示修訂兩岸人民關係條例。目的不在卡馬英九，也不在卡吳敦義，結果果然是既卡馬，也卡吳，證明陳明通食言而肥。

其實，蔡英文的「鎖國」心態其來有自，早在1999年擔任「中華民國主權論述小組」執筆人時，她就在報告中經營她的拼圖。這也是爲什麼她說只要完成「中共代理人」的立法，她的拼圖就大功告成。顯然，她所謂的拼圖就是「鎖國」拼圖。

第三，由於蔡英文聲勢反彈並非靠她的施政與治國能力，而是全靠她撿到了兩把槍。但是，這兩把槍也可能會炸膛炸到自己。她批評大陸和香港不民主時，但當台灣人民發現她的反民主行徑與香港特首林鄭月娥相差無幾時，她也會遭到嚴厲的批判。

此外，當台灣人民發現蔡英文的「鎖國」政策比前總統李登輝、陳水扁更為嚴重後，選民也會棄她如敝屣。

最後，韓國瑜應以團結國民黨為己任，以批判蔡英文的「反民主行徑」與「鎖國政策」為號召，以「重返執政」為唯一目標，發展大台灣，重新建立一個與美國、大陸都能和睦相處的新中華。

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