為什麼梅雨季易感染急性腸胃炎？吃冰消暑3點注意

▲當吃進肚子的食物不乾淨、帶有病菌，容易出現腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。（圖／記者李佳蓉攝）

●張振榕／胃腸肝膽科醫師

進入五月之後，梅雨鋒面一波接著一波，鋒面和鋒面之間的天氣炎熱高溫，形成梅雨季既潮濕又悶熱的特性，我發現長期處在這種天氣，有不少人會忍不住吃個冰品消暑氣、圖個爽快，卻很容易因為忽略冰品製作及保存的衛生問題，反而不慎染上急性腸胃炎，看診時因為腹部絞痛、腹瀉而來就醫的患者，也比平時多出近一成。

什麼是急性腸胃炎？為什麼梅雨季容易感染急性腸胃炎？

黏膜是身體防禦外敵的第一道防線，腸胃道的黏膜也是一樣，當吃進肚子的食物不乾淨、帶有病菌，導致腸胃道黏膜遭到細菌感染，常見的病原體像是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌等，容易出現腹瀉、噁心、嘔吐等症狀，嚴重時可能腹瀉嘔吐不止而脫水、電解質失衡。

一般而言，年輕人免疫力較佳，感染急性腸胃炎也可以較快復原，但是體質較弱的幼童、老年人仍有可能演變成危及性命的情況。

由於梅雨季節悶熱潮濕的天氣，恰好是細菌繁殖的最佳環境，當食物沒有好的保存策略，就很容易孳生細菌，尤其是冰品或生食最容易出現這種情形，也有可能烹調者或用餐者的個人衛生習慣不好，使得細菌沾染到食物上面，這些情況都很有可能造成急性腸胃炎的感染，也是梅雨季節因急性腸胃炎就診人數增加的主要原因！

▲吃刨冰最好注意製冰的原料水質，刨冰配料也應有正確保存措施，才能多一層保障。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

吃冰不染急性腸胃炎，注意3點：挑間好店、少點刨冰、一定洗手

假設大熱天在外面忍不住想吃冰消暑，當然也不是完全不能吃，我自己偶爾也會想吃冰，這時候我通常會注意3點，只要從這三個階段為自己的健康把關，就可以遠離急性腸胃炎的感染，同時又能開心享受冰品帶來的清涼：

1.挑間好店：

一間健康衛生的優良冰店，可以從製作過程、製作者的習慣、製作原料、抽檢記錄等方面來觀察，製作過程一定要保持環境整潔，製作者的衛生習慣良好，製冰用水也要乾淨、符合飲用水標準，而且衛生單位的抽檢未有不合格記錄。

2.少點刨冰：

因為製作過程的關係，刨冰可說是風險最高的冰品，從製冰的用水、刨冰的過程、添加的配料，都可能產生衛生上的疑慮，能不吃刨冰就不吃。如果真的很想吃刨冰，怎麼辦？要吃刨冰最好注意製冰的原料水質，以及刨冰的配料如水果、粉粿、粉條、布丁等，也應有正確保存措施，才能多一層保障。

3.一定洗手：

吃冰之前一定要洗手！其實不論吃什麼，吃東西之前都最好認真把手洗乾淨，才不會把病菌也一起吃下肚。只要先取下手腕配戴的手錶、飾品，再依「內外夾弓大立腕」的7字訣操作，就可以徹底將手洗乾淨。

(1) 內：搓洗手心。

(2) 外：搓洗手背。

(3) 夾：十指交錯，搓洗指縫。

(4) 弓：手指微彎，搓洗指背。

(5) 大：搓洗大拇指與虎口。

(6) 立：搓洗指尖。

(7) 腕：搓洗手腕。

▲其實不論吃什麼，吃東西之前都最好認真把手洗乾淨。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

如果我出現了急性腸胃炎的症狀，該怎麼辦？

如果不慎中鏢，建議暫時採取比較清淡的飲食，也因為腹瀉嘔吐會使體內水分流失、電解質失衡，如果持續腹瀉嘔吐，我會建議以開水稀釋運動飲料來補充流失的水分及電解質，一邊等待腸道自然排出體內的發炎物質。但是如果已經出現意識不清、高燒、血便等症狀，則一定要迅速就醫。

用電鍋煮綠豆薏仁湯，清涼消暑、降火祛濕、還可以DIY做冰棒

比起在外面吃冰，在家自己做冰品也是為品質把關的方式之一，像這種悶熱潮濕的梅雨季節，我最推薦的是在家煮清涼消暑的綠豆薏仁湯，綠豆加上薏仁有降火氣、祛除濕氣的作用，可說是最適合這種天氣的湯品，而且做法相當簡單，只需要一個電鍋煮到底，煮多一點也可以DIY做成冰棒，天氣熱想吃隨時都有！

綠豆薏仁湯做法

STEP1：綠豆及薏仁分別浸泡一晚，將水倒掉。

STEP2：薏仁放入內鍋，加入總重量（綠豆＋薏仁）6倍的水放入電鍋中，外鍋加兩杯半的水；跳起後加入綠豆，外鍋再加入兩杯半的水，煮至跳起。

STEP3：加入適量糖調味（或不加），放涼後即可食用，或倒入模具、放入冰箱冷凍庫做成冰棒。



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●本文獲作者授權，轉載自「張振榕醫師的健康相談室」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。