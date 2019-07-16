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尤里安／美國濱海戰鬥艦告終！一專多能還是不能？

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▲高速行駛的濱海戰鬥艦，引進後曾引起各國海軍關注，一般認為這種模組化設計的艦艇會是新一代海軍艦艇的設計樣版。（圖／US Navy）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

5月底，美國海軍學院（USNI）新聞網披露，美國海軍濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship, LCS）在花費近20年的時間以及300億美元的經費，在引進35艘後中止，後續海軍將採購升級版的巡防艦當替代方案。

計劃源起

過往美國海軍在擁有600艘艦艇時的冷戰時代，就思索著下一代艦艇設計，能否有著價少、操作靈活、量多的解決方案？後續在模組化設計的考量，以及突破傳統艦艇構型的狀況下，美國海軍與船廠促生了濱海作戰艦。

濱海戰鬥艦採模組化設計，大致有水面作戰、反潛作戰與掃雷作戰3種構型，希望能於冷戰後在濱海地區操作；原本預計生產55艘，美國海軍為了加快速度，還引進兩個船廠建造，分別是洛馬與通用動力集團，兩個船廠製造的濱海戰鬥艦構型不一樣，一般被稱為自由級與獨立級濱海戰鬥艦，同一級別的作戰艦艇卻有著不同構型，這也創下了美國海軍紀錄。

原本美國海軍計劃以濱海戰鬥艦取代派里級巡防艦，並希望在冷戰後大規模海戰不太可能爆發，以及人類多半生活在濱海地帶（離岸200公里）的狀況下，希望藉助濱海戰鬥艦的特性取代派里級。另一方面，由於濱海戰鬥艦有著三船體構型，推出後也引起各國關注，紛紛以模型、設計概念船的方式，看看美國海軍濱海戰鬥艦構型能否為本國海軍採用。

▲濱海戰鬥艦採用兩種不同的艦艇設計，同時也交由兩處船廠承建，造成同一級別卻有兩種構型的奇異現象。（圖／US Navy）

成本肥大化

武器系統的引進與成本有一個特性，就是原本預想的建造金額，會隨著時間會慢慢增加，除了通貨膨脹等因素外，通常建造成本的增加來自於使用客戶的追加，例如原本沒有反潛魚雷管的設計，在使用端的要求下增加，這會引發後續的追加效應。

以濱海戰鬥艦為例，原本成本是每艘造價約2億2,000萬美元，到了2018年，整體金額卻為6億5,500萬美元，這種價格不只審計單位質疑，納稅人也會懷疑，究竟海軍當初有無仔細評估成本？這種高昂的成本跟當初降低成本的考量悖離。

美國海軍更加注意的是，究竟這些濱海戰鬥艦能否部署？在16艘交運給美國海軍的濱海戰鬥艦中，6艘用於訓練、4艘用於驗證各項裝備，在部署於海外的艦艇中，紛紛傳出故障的新聞，曾經在9個月內有4艘濱海戰鬥艦故障，這讓美國海軍顏面無光，後續調查顯示，2016年美國海軍所屬濱海戰鬥艦都是「碼頭王」－－靠港整補，美國海軍學院新聞網指稱，2018年沒有一艘濱海戰鬥艦被部署。

▲海軍艦艇建造有一個趨勢是，建造費用會隨著通貨膨脹與增加系統致使建造費用暴增的窘況。（圖／US Navy）

對此指責，美國海軍指出2019年濱海戰鬥艦的部署狀況為：蒙哥馬利號（LCS USS Montgomery, LCS-8）與嘉貝麗吉佛斯號（USS Gabrielle Giffords, LCS-10）由聖地牙哥出發，部署到西太平洋地區；底特律號（USS Detroit, LCS-7）與小岩城號（USS Little Rock, LCS-9）也將從佛州部署。這種問A答B的現象更引起大眾的關注。

目前美國海軍的作法是，在引進35艘濱海戰鬥艦後以另項造艦計劃替代，這20艘新型巡防艦將替補20艘被取消的濱海戰鬥艦，為此，美國海軍也在2019年向國會要求了一筆10億美元的第一艘新型巡防艦預算。對於現役的濱海戰鬥艦，將只著重於單一任務與單項任務的組員訓練，所謂的一專多能很可能只是理論上的想像。

沱江軍艦的修正

美國軍事計劃上的浪費案例，細數之下可謂多如牛毛，通常解決的方式就是以另一項規模更大的計劃來替代，新型巡防艦一開始就要求10億美元，預期還會有裝備追加等費用。濱海戰鬥艦計劃的失敗能否對台灣海軍有所啟發？

▼海軍沱江艦。（圖／記者宋良義攝）

▲▼海軍，國造艦，沱江艦，海上巡弋，匿蹤艦，渦輪推進。（圖／記者宋良義攝）

首先要檢討的是，雙船體或是三船體構型是否適用於海軍沱江級軍艦？若不合能否於下批建造計劃中改正？又或者是，同一級艦能否由兩家船廠、製造出兩種構型供海軍選擇？另外，濱海戰鬥艦原本希望的多功能模組，事後證明可能是野心過大；這種現象對照於沱江級軍艦的原始構想，是否要做出修正？

後續新聞表明，這3艘沱江Ⅱ軍艦已有做出改正，我們只能說，海軍艦艇各系統構成複雜、人員訓練、設計時間冗長、後勤整備都需要時間，建軍計劃必須相當仔細，若有錯誤與缺陷則得隨時修正，因為海軍沒有美國那樣的龐大經費可以揮霍，這是濱海戰鬥艦失敗帶給我們最大的啟示。

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