ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

張瑞雄／初選勝出後　韓國瑜的五大挑戰

雲論

●張瑞雄／台北商業大學校長

國民黨民調揭曉，韓國瑜出線，郭董是否會真正接受初選結果，大家都在猜測，這將是2020選舉的最大變數。而韓國瑜勝出，除了黑韓將會變本加厲之外，他將會面對更多的挑戰和質疑。他需要立即面對以下五個問題。

第一是國民黨團結問題。韓國瑜勝出後是否能夠團結郭台銘、朱立倫和王金平，將會是國民黨是否能在2020一戰的重要關鍵。朱立倫還年輕，應該會識大體的接受結果。郭台銘在投下那麼多資源後，老臉是否能拉得下來承認失敗？或轉而結盟王金平或柯文哲脫黨參選，這將考驗韓國瑜是否能夠虛心去尋求團結和和諧。

第二是對於高雄市民的交代和關心。高雄市民對韓國瑜的參選一直是有矛盾的心態，一方面有我剛投票給你，你就跑了的感覺；另一方面則是希望韓能到中央更照顧高雄。韓應寫個告高雄同胞書，將自己為何要選總統的心路歷程和理由說清楚，蓋因「遍地腥羶，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？」出來選總統就是「犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」

第三是未來競選行程如何和市政兼顧。目前看起來韓不可能辭市長選總統，頂多會如同朱立倫在投票前三個月請假參選。但如何避免在投票日之前高雄市政出大紕漏，如何同時應付民進黨議員的作對和罷免活動？這都需要謹慎的處理。

第四是和黨中央以及黨籍立委的配合。支持韓國瑜的主要是一群理念相同的韓粉，這些韓粉並不一定是國民黨的支持者，未來韓粉如何配合黨中央的競選和造勢活動，韓如何將韓粉的選票轉而支持國民黨的立委候選人，避免總統獲勝但立院不過半，也都將考驗韓的領導能力和魅力。

第五是如何加強國政的論述。過去草包包裝雖然和民眾比較親近，但未來要吸引中間和年輕選民，就必須提出比較具體的施政藍圖，不能只以「台灣安全、人民有錢」就想蒙混過關。未來可能還有幾場嚴酷的大選辯論，再加上複雜的國際和兩岸局勢，如何有一個充實完整的國政藍圖非常重要。

電影「明天過後」在大災難之後，國際太空站裏所有人觀望著充滿一片清澈大氣層的地球，象徵著地球須毀滅後重生。國民黨的初選明天過後，黨內外是否一片光明，還是仍然烏煙瘴氣，充滿內鬥，這將考驗吳主席和韓國瑜以及各候選人的智慧了。

熱門推薦》

►台積電只能自謀出路嗎？

►美國拉抬「辣台妹」是福是禍？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自《聯合報》，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 張瑞雄 雲論張瑞雄 韓國瑜 2020大選 國民黨 王金平 柯文哲 郭台銘 初選
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
張瑞雄／初選勝出後　韓國瑜的五大挑戰
施正鋒／韓國瑜2.0將何時出現？
馬凱／不是募兵、也不是徵兵　臺灣需要的是「學兵」
林飛帆真的認同民進黨嗎？或許是他看破了這場「死局」
【國民黨初選】韓國瑜最沈重的勝選

推薦閱讀

尤里安／美國濱海戰鬥艦告終！一專多能還是不能？

宋兆文／「張善政」有待加強的軍事素養

郭台銘為何落後韓國瑜？因人物魅力過於空洞

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的兩群人「非韓不投」？

【國民黨初選】賴祥蔚／韓國瑜初選大勝的啟示

【國民黨初選】單厚之／韓國瑜為何能大贏17％？

劉仕傑／用紐約人的角度談論小英的哥大演講

【國民黨初選】韓國瑜最沈重的勝選

吳廣義／國民黨恢復黨章「總統不兼主席」　黨政分治才..

為什麼梅雨季易感染急性腸胃炎？吃冰消暑3點注意

相關文章

評韓國瑜帶職參選「負責任」　游淑慧：市政才是考驗與包袱

評韓國瑜帶職參選「負責任」　游淑慧：市政才是考驗與包袱

2020總統大選白熱化，隨著藍綠候選人確定，仍未表態的台北市長柯文哲動向受矚。台北市議員游淑慧16日針對針對高雄市長韓國瑜引發帶職參選的議題..

1小時前

馬凱／不是募兵、也不是徵兵　臺灣需要的是「學兵」

馬凱／不是募兵、也不是徵兵　臺灣需要的是「學兵」

外資大買1.6萬張！鴻海上漲2.4％　郭台銘身家一天增加25億元

外資大買1.6萬張！鴻海上漲2.4％　郭台銘身家一天增加25億元

「君子政黨不願勝之不武」　王世堅噴狂言：給韓國瑜一個機會⋯「輸」

「君子政黨不願勝之不武」　王世堅噴狂言：給韓國瑜一個機會⋯「輸」

網傳連署支持郭台銘選總統　永齡基金會：以訛傳訛不實訊息

網傳連署支持郭台銘選總統　永齡基金會：以訛傳訛不實訊息

讀者迴響

行動法庭

統一法律見解 大法庭上路 初一十五不再不一樣｜行動法庭 第22集

統一法律見解 大法庭上路 初一十五不再不一樣｜行動法庭 第22集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美國濱海戰鬥艦告終！一專多能還..

美國濱海戰鬥艦告終！一專多能還..

「張善政」有待加強的軍事素養

郭台銘為何落後韓國瑜？因人物魅..

韓粉近身觀察：是什麼讓零交集的..

韓國瑜初選大勝的啟示

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面