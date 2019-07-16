張瑞雄／初選勝出後　韓國瑜的五大挑戰

●張瑞雄／台北商業大學校長

國民黨民調揭曉，韓國瑜出線，郭董是否會真正接受初選結果，大家都在猜測，這將是2020選舉的最大變數。而韓國瑜勝出，除了黑韓將會變本加厲之外，他將會面對更多的挑戰和質疑。他需要立即面對以下五個問題。

第一是國民黨團結問題。韓國瑜勝出後是否能夠團結郭台銘、朱立倫和王金平，將會是國民黨是否能在2020一戰的重要關鍵。朱立倫還年輕，應該會識大體的接受結果。郭台銘在投下那麼多資源後，老臉是否能拉得下來承認失敗？或轉而結盟王金平或柯文哲脫黨參選，這將考驗韓國瑜是否能夠虛心去尋求團結和和諧。

第二是對於高雄市民的交代和關心。高雄市民對韓國瑜的參選一直是有矛盾的心態，一方面有我剛投票給你，你就跑了的感覺；另一方面則是希望韓能到中央更照顧高雄。韓應寫個告高雄同胞書，將自己為何要選總統的心路歷程和理由說清楚，蓋因「遍地腥羶，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？」出來選總統就是「犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」

第三是未來競選行程如何和市政兼顧。目前看起來韓不可能辭市長選總統，頂多會如同朱立倫在投票前三個月請假參選。但如何避免在投票日之前高雄市政出大紕漏，如何同時應付民進黨議員的作對和罷免活動？這都需要謹慎的處理。

第四是和黨中央以及黨籍立委的配合。支持韓國瑜的主要是一群理念相同的韓粉，這些韓粉並不一定是國民黨的支持者，未來韓粉如何配合黨中央的競選和造勢活動，韓如何將韓粉的選票轉而支持國民黨的立委候選人，避免總統獲勝但立院不過半，也都將考驗韓的領導能力和魅力。

第五是如何加強國政的論述。過去草包包裝雖然和民眾比較親近，但未來要吸引中間和年輕選民，就必須提出比較具體的施政藍圖，不能只以「台灣安全、人民有錢」就想蒙混過關。未來可能還有幾場嚴酷的大選辯論，再加上複雜的國際和兩岸局勢，如何有一個充實完整的國政藍圖非常重要。

電影「明天過後」在大災難之後，國際太空站裏所有人觀望著充滿一片清澈大氣層的地球，象徵著地球須毀滅後重生。國民黨的初選明天過後，黨內外是否一片光明，還是仍然烏煙瘴氣，充滿內鬥，這將考驗吳主席和韓國瑜以及各候選人的智慧了。

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