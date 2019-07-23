【2020民調】龐建國／蔡英文還能撿到幾把槍？

▲蔡英文日前出訪友邦。（圖／翻攝自趙天麟臉書）



●龐建國／台灣競爭力論壇學會理事長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授



蔡英文總統人在海外訪問，記者們問的卻全是國內消息，而且都是不太好的消息。像柯文哲駡她執政不力，害得柯文哲得為要不要參選總統傷腦筋；以及喜樂島聯盟要組成政黨，除了推立法委員候選人之外，還可能自行推舉總統參選人。讓這趟時日不短的外交之旅，亮點不多，陰霾不少。

說句老實話，從庶民百姓的角度看蔡總統這次出國訪問，實在是CP值不高。人還沒出境，就先交了22億美元的「過路費」給美國。在美國過境的時間雖然比較長，卻沒有什麼大的突破。去訪問的4個加勒比海友邦，人口總數不到台灣的8成，GDP加起來不到台灣的4%。想要靠這些國家在國際間幫台灣發聲，聲量不大，想靠它們讓台灣重返聯合國，更是天方夜譚，何況這些都要付費的。蔡總統花了我們納稅人這麼多錢，費了如許心思，整個行程卻上不了台灣和外國媒體的重要版面，真是把國人當寃大頭。

事實上，各方面的訊息顯示，「辣台妹撿到槍」的風潮已過，小英手上的槍砲已經開始鏽蝕。我們不知道蔡總統後面還有什麼高招，但是，民意的反映是，蔡英文後續如果沒有振衰起蔽的招式，明年初的選情，並不樂觀。

韓國瑜從國民黨初選勝出之後，總統選情的相關民意調查陸續出籠。我擔任理事長的台灣競爭力論壇學會就在7月18日公布了一份民調報告，探詢民眾對總統參選人的支持意向。結果顯示，在「三腳督」的情況下，韓國瑜的支持度是37.2%，蔡英文是25.0%，柯文哲是21.5%；在韓蔡對決的情況下，韓國瑜的支持度44.2%，蔡英文是37.2%。不管是那種競選態式，韓國瑜都以遠大於誤差範圍的比例勝出。同樣的情形也出現在另外幾個民調結果中。所以，韓國瑜獨占鰲頭的情形，在現階段是很清楚的。

在國民黨初選期間，曾流傳民進黨力推「有魚吃瑜，無魚吃蔡」的論調，鼓勵綠營支持者灌票給韓國瑜。此一論調的邏輯是，韓國瑜走不出韓粉圈子，又比較好扣「親中賣台」的帽子，不像郭台銘有相當比例非藍陣營和年輕族群的支持，又和川普有交情，所以，讓韓國瑜出線，會有利於蔡英文的選情。如今看來，恐怕事與願違。

比較「三腳督」和韓蔡對決可以發現，柯文哲如果不參選，韓國瑜領先蔡英文的差距會縮小。這顯示了蔡英文和柯文哲的票源重疊較大，對蔡英文來說，最好能夠逼使柯文哲放棄參選，或者把柯文哲邊緣化。蔡英文任命林飛帆當民進黨的副秘書長，就是想要搶柯文哲的年輕選票，可是，這個算盤撥起來未必那麼如意。

柯文哲已經做了參選準備，並且透過嚴詞批評蔡英文和民進黨，發出了參選訊號。蔡柯配既然破了局，彼此就難以好話相待。如果柯文哲真的不參選，必然是蔡陣營逼迫的結果，那麼，韓蔡對決時，柯文哲會比較偏向誰？柯P的支持者又會比較怨恨那一方？

蔡陣營老認為韓蔡對決有利於民進黨打統獨牌，只要掀起台灣社會「恐中」、「反中」的氛圍，就可以無往不利。不過，就像郭台銘所說，他最佩服韓國瑜的地方，是韓國瑜翻轉了台灣對政治的定義，那就是「經濟最重要，不要搞意識形態」。去年底的選舉已經證明，連深綠的高雄都可以被「貨出去，人進來，發大財」給翻轉過來，可見得台灣民眾對於蔡英文執政下，台灣陷入「悶經濟」的不爽，可偏偏這就是蔡英文的罩門。

除了沒本事拚經濟之外，蔡英文的另外一個罩門是高高在上的大小姐形象。出身富裕的蔡英文，過慣了錦衣玉食的生活，給人養尊處優、不知民間疾苦的刻板印象。相對來說，韓國瑜的形象就是曾經混過江湖，在市井小民圈中打滾出身的賣菜郎。這兩者，一個是泥中跋涉的「台灣長工」，另外一個是走在雲端的「台獨千金」；一個代表的是「台灣庶民」，另外一個代表的是「台獨權貴」。這樣的對比，讓一向善搞群眾路線的民進黨接不了地氣，反而是國民黨喚起群眾熱情的好契機。

基於以上觀察，我們可以斷言，除非出現重大意外，韓國瑜的領先態勢不容易翻轉。所以，小英有麻煩了！

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