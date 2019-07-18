《獅子王》7大彩蛋盤點：新舊版差異在哪？丁滿設定被改過？

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《獅子王》是2019年迪士尼動畫電影，為1994年《獅子王》的重啟電影，多多將盤點《獅子王》7大電影故事彩蛋，包含《獅子王》新舊版劇情有什麼不同？配音陣容有什麼差別？《獅子王》主題曲音樂有換過嗎？幫助大家更了解電影背後的彩蛋細節！

真「獅」版的重啟之作

《獅子王》為1994年迪士尼經典動畫《獅子王》重啟電影，雖然號稱「迪士尼真人版電影」，但其實電影中並沒有出現任何一個人類的角色，甚至連一個真正的動物都沒有出現，全都是電腦動畫所呈現出來，所以坦白說2019年版的《獅子王》，其實也是一部動畫電影，也並非所謂的「真獅版」電影！

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▲雖然號稱「迪士尼真人版電影」，但其實電影中並沒有出現任何一個人類的角色，甚至動物們也全都是電腦動畫所呈現出來。（圖／迪士尼提供）



僅有4位原班人馬回歸

《獅子王》2019年的版本除了比1994年的版本多了將近30分鐘的片長，也僅有4位劇組人員有回歸而已，包含1位配音和3位幕後人員，分別是擔任木法沙配音的詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones）、配樂師漢斯季默（Hans Zimmer）、作曲家艾爾頓強（Elton John）和作詞人提姆萊斯（Tim Rice）！

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強法夫洛為什麼是《獅子王》導演？

自從2016年電影《與森林共舞》在票房和口碑取得巨大的成功後，該片的導演強法夫洛（Jon Favreau）在該年的9月28日就被迪士尼影業指派負責執導《獅子王》的重啟之作，而強法夫洛也透露《獅子王》將運用大量《與森林共舞》中的虛擬攝影技術，來讓視覺上能更為逼真且寫實。

刀疤配音人選謠言四起？

《獅子王》2019年的版本僅有木法沙是選用原本的配音人員詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones），其他角色的配音都是重新選定，在挑選的過程中尤其又以「刀疤」最難以抉擇，曾傳出班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與休傑克曼（Hugh Jackman）都是配音的人選，甚至連原版《獅子王》「刀疤」的配音傑瑞米艾朗（Jeremy Irons）也曾在考慮名單中，但最後選擇了奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor），原因是強法夫洛（Jon Favreau）導演很愛他在《奇異博士》中的詮釋！

黑人與白人的配音

▲▼澎澎丁滿由塞斯羅根及比利埃西納配音，刀疤則由奇維托艾吉佛發聲。（圖／翻攝自《The Lion King》官方劇照）

1994年《獅子王》的配音陣容大都是非洲人或非裔美國人，而2019年僅有「丁滿」的比利埃西納（Billy Eichner）、「彭彭」的塞斯羅根（Seth Rogen）和「沙祖」的約翰奧利佛（John Oliver）是白人而已，且他們都並非為《獅子王》中的主要的角色「獅子」做配音。

刀疤歌曲將被刪除？

原本2019年《獅子王》要將「刀疤」的主題曲〈Be Prepared〉給刪除，因為考量到幫刀疤配音的奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor），音色與歌曲極為不搭，且歌詞中有疑似影射納粹德國在閱兵時的場景，擔心會勾起二戰時的歷史傷痕，但當許多老影迷得知此項消息後，引來強烈的反彈和抗議，最後迪士尼影業才又決定將歌曲給放回2019年版的《獅子王》。

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丁滿的設定與原版不同

在1994年版的《獅子王》中，「丁滿」都是以後腳站立，像是人類般以雙腳走路和跑步，但在2019年版的《獅子王》，「丁滿」的設定將更符合現實社會中的設定，所以身為狐獴的「丁滿」將會以四隻腳來行走。

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