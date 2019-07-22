《小美人魚》選角風波：深色肌膚的愛麗兒也很美麗

▲荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特、達志影像／美聯社）

●作者／莊承憲

迪士尼影業最近宣布，經典動畫翻拍的真人版電影《小美人魚》，將由年僅19歲的黑人R&B歌手荷莉貝莉（Halle Bailey）飾演主角愛麗兒公主。然而她的黑人膚色卻引起粉絲正反不一的論戰。反對荷莉貝莉出演的戲迷批評，紅髮色白皮膚造型才是兒時那個「原汁原味」的小美人魚愛麗兒，更質疑迪士尼此舉是迎合 SJW（Social Justice Warrior，正義魔人）而矯枉過正的政治正確。



一個選角，兩種評價。有些人追求的是童年的懷舊情懷，希望經典動畫翻拍的真人版電影能盡量還原原作角色設定，有些人則重視角色的精神與靈魂，期待舊瓶裝新酒會有什麼煥然一新的詮釋。

先前英國舞台劇《哈利波特・受詛咒的孩子》由黑人演員諾瑪杜梅茲溫尼（Noma Dumezweni）飾演妙麗，也同樣引起外界爭論，原著作者JK羅琳以及「初代妙麗」艾瑪華森則多次公開支持、稱讚諾瑪版本的妙麗非常驚艷討喜。JK羅琳說，她在書中從來就沒有說過妙麗格蘭傑一定是個白人女孩。

▲艾瑪華森曾力挺諾瑪杜梅溫尼飾演的妙麗版本。（圖／翻攝自艾瑪華森臉書）

想起當年宣布由丹尼爾克雷格接演《007》時，也是引起大量批評聲浪，許多人質疑他的金髮藍眼睛如何能演詹姆斯龐德？但嚴格說起來，前一代《007》皮爾斯布洛斯南其實也不是英國人，而且歷代的詹姆斯龐德，都是相似的角色設定，卻有著截然不同的風格詮釋和氣質神韻。



詹姆士龐德作為老牌長壽的知名電影角色，電影公司為了避免觀眾對於主角的形象認知趨於定型、疲勞，也避免限制未來劇情戲路的發展空間；在保留核心元素的前提下，適度的變動、創新、挑戰原有框架是必要的。這是電影公司在試鏡選角時所考量的重點，也是為何身為黑人演員麥可B喬丹（在黑豹裡飾演反派的那位）多次被傳聞是下一代《007》的可能人選之一。

歷代的《007》詹姆斯龐德：

真的要講忠於原著的話，歷代的蝙蝠俠布魯斯偉恩，大概只有班艾佛列克的版本最接近原著形象。另一方面，黑暗騎士的希斯萊傑版小丑和自殺突擊隊的傑瑞勒托版小丑也被影迷讚譽是各有千秋，另外，今年底即將上映的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）版小丑獨立電影，他在預告片裡毛骨悚然的邪笑更被多數影迷評價「相當令人期待」。

迪士尼許多經典動畫所參考的童話故事，都是經過多年的醞釀、改編與雕琢，才能端上戲院成為老少皆宜的暢銷電影。否則真的要忠於原著的話，最初的阿拉丁其實並不是阿拉伯人也不是波斯人，而是中國人（這個中國是個位在中東的架空伊斯蘭國度）。而真的要考據史實的話，花木蘭身在的北魏時期，也不應該出現五百年後才被發明的煙火。



重視族群融合和多元文化、兼具教育與娛樂，是迪士尼多年來陪伴觀眾成長的核心精神；隨著時代演進，社會大眾對於各種多元的進步價值也有了更多討論、理解和接納。於是迪士尼與時俱進，這些年來新推出的動畫片或是舊劇翻拍的真人版電影，都不斷調整人物設定與劇情架構，試著融入新的敘事與寓意，逐步挑戰人們對於性別、種族、甚至愛情童話故事的想像。此次宣布由黑人飾演真人版《小美人魚》，不只是個大膽嘗試，更極具指摽意義與領航的示範作用。

那一刻...所有深色肌膚的小女孩都可以當「愛麗兒」了

往後迪士尼電影裡的主角，不再是個等待被男人拯救的柔弱公主，不見得要是白人、不見得是個公主，甚至不一定是要以「追求愛情」的樣板劇情作為幸福圓滿的故事結局。而反派角色的形象也不見得總是要陰柔狠毒、狡詐險惡；甚至連故事發展都不見得非要以「擊倒某個邪惡壞蛋」的正邪二元對立為目標；也可能是以主角認識探索自己、發現某種人格特質或缺點，歷經種種波折後，最後克服自我，戰勝困難等等。



假設未來要翻拍成真人版電影的動畫是《風中奇緣》，那麼來自英國的白人探險家船隊，來到美洲大陸殖民地，不只殺害印地安人、掠奪土地與金礦，還強娶酋長女兒為妻的「浪漫冒險故事」，恐怕也不適合闔家觀賞。



近年來，白人、男性主義至上的影視作品已經越來越受社會大眾的檢視和批判，未來，除了在新推出的系列電影中力求打破原有框架，也應該要開拓更多不同性別、膚色、性傾向、文化為主體的原創劇本及角色。創造更多元的敘事，打造更多的品牌、樹立新的經典傳統——如同古墓奇兵、黑豹和丹麥少女那樣，才是真正呈現文化的平等及多元樣貌的實踐。



深色肌膚的小美人魚也很美麗，各種少數與弱勢的族群都有被看見的權利。當迪士尼宣布由荷莉貝利飾演主角愛麗兒的那一刻開始，全世界所有深色肌膚的小女孩，都可以把自己當成小美人魚愛麗兒了。

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