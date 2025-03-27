民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

▲反罷或制罷是一場政治博弈，從效益的角度則是一場投資，不能只從喜不喜歡在地立委的情緒來決定投票行為。（圖／記者周宸亘攝）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

反罷或制罷是一場政治博弈，從效益的角度則是一場投資，不能只從喜不喜歡在地立委的情緒來決定投票行為，而應從最終可能產生影響的總合結果來做理智的判斷。

近日参加一所大學的公民社會研討會後，一群學者和非營利組織人士簡餐，驚訝地發現這些受過高等教育者碰到應理性判斷的投票行為，居然有一半是靠喜不喜歡在地立委的感覺來決定，完全不去思考如果反罷或制罷成功，可能產生的最終後果。

預算刪凍是罷免主因 卓榮泰更不惜違反行政中立

做為國家主人和政府老闆的人民要特別警覺的是，針對涉及政黨對決的立場之爭，政黨及其側翼、鐵粉幾乎沒有留有理性溝通的空間；所以，在這些尖鋭的、兩極的和敗壞恐懼的屁股決定腦袋之後，做為社會良知的知識分子和中間階層更應發揮中流砥柱的力量，使國家和社會的發展不被政客們綁架。

公民社會應該考量的核心效能要素包括公利或私利、大公或小公。既然是社會效能為優先，當然是公利大於私利，以及大公大於小公；因此，前提就必須先要搞清楚，為何民進黨要先發動這次的罷免立委的行動！

中央政府預算在立法院被在野删減和凍結，是民進黨發動罷免的根本主因。立法院審核預算其實是人類追求民主的血淚史，立委們接受人民授權審查預算本是民主的真意。

根據《預算法》，政府預算被删後，相關部門可以另提新預算送審；被凍結呢？相關部門能補提出解釋說明，尋求解凍，兩者都有合法的補救程序。

然而，行政院不尋求預算的合法補救程序，硬是按憲法走覆議路線。好，覆議沒過，按照「憲法增修條文第三條」，預算覆議經立委二分之一以上之決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

卓院長也許真如他形容自己的笨，看不懂這一憲法條文，居然還不惜違反行政中立，帶著政務官們到各地哭窮，販賣恐懼，甚而鼓動反中情緒舉，期待收割罷免，翻轉立院少數局勢。

▼卓院長不惜違反行政中立，帶著政務官們到各地哭窮，販賣恐懼，期待收割罷免，翻轉立院少數局勢。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨深知「反中」王牌 刻意升高社會對立

民進黨深知「反中」是他們選舉中屢玩屢勝的王牌。這次罷免還加碼利用《反渗透法》，抹紅不認同罷免者為「中共同路人」，刻意升高社會二分對立情緒，累積他們罷免的動能，不管執政黨應肩負的國泰民安責任。

賴總統做為少數執政政府，理應追求國際民主政治通則，邀請在野政黨組成聯合政府，順暢施政的推動。他非但不如此，最近還公布「賴17條」，變本反共，加厲反中，擴大販賣蔡英文前總統的「芒果乾」（亡國感），想用此次罷免，行政、立法、司法、考試、監察五院都拿，壟斷所有政府的權力。

賴總統上台近年來，所做所為比他擔任立委、市長和行政院長時更為專斷、偏執和驕傲。他上任總統時是對著《中華民國憲法》宣誓的。宣誓是何等神聖的承諾！大家投票前不妨冷眼旁觀賴總統有遵守他對人民的承諾嗎？

▼大家投票前不妨冷眼旁觀賴總統有遵守他對人民的承諾嗎。（圖／民進黨提供）

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