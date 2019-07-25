周祝瑛／台灣能為大陸的垃圾分類政策提供什麼經驗？

●周祝瑛／政大教育系教授，這是一個不太會用手機、喜歡看報紙、愛收聽廣播、喜歡將學生擺在全球人才中比較的老師。她常提醒學生重視口腔衛生，避免喝礦泉水，自己每天攜帶手帕、希望減少使用任何造成環境負擔的物品，包括減少食用肉類。

今年中大陸住房和城鄉建設部宣布，將從北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳等46個重點城市，由點到面逐步推動垃圾分類試辦工作，預計2020年底要在上述城市建立垃圾分類處理系統，包括在上述城市成立生活垃圾分類示範區，提供近5000輛廚餘垃圾分類運輸車、近1000輛有害垃圾分類運輸車等。這項舉措儘管遭到不少大陸各界的質疑與反對聲浪，但在大陸經濟發展逐漸遇到環境保護的瓶頸與全球暖化等挑戰之際，這項垃圾分類的推動，是繼亞洲的日本、台灣、香港與新加坡之後對於環境保護的一大推進與努力，值得予以肯定。

▲北京「智能垃圾箱」會人臉識別 亂丟、不分類將被記。（圖／中新社）

這也讓我們想起二十多年前的台灣，尤其是台北市，當年為了垃圾問題所引發的垃圾大戰。一九九零年代初期，只要從松山機場一下飛機，舉目所見就可以看到一堆一堆的垃圾山，成為台北街頭的特殊｢景象與氣味｣，讓人退步三舍不敢靠近。然而曾幾何時，經過近四分之一個世紀的努力，從幼兒園與中小學各級學校垃圾分類做起，

透過可燃物、不可燃物與廚餘等分類，一點一滴的教導學童如何做垃圾分類，回到家中跟父母宣導垃圾分類的做法。再加上後來的垃圾不落地，垃圾專用袋與少女祈禱垃圾車分收不同種類家庭廢物及廚餘等政策，以及社會上各種慈善團體與社會組織社團的宣導與配合，終於讓台灣的垃圾分類與垃圾減量成為亞洲地區的少數成功典範。

記得多年前筆者曾接待來台參訪的香港中學校長們訪問，晚飯後在街頭欣賞夜景時，順道帶著他們追逐台北垃圾車的情景，觀摩當時的家家戶戶如何井然有序的提著垃圾專用袋，在特定收集地點等候垃圾車的到來，甚至成為都市中鄰居相互寒暄問候的難得景象。沒想到當時香港校長們一致的評語竟然是：台灣的垃圾車怎麼不像香港的垃圾車那麼臭？你們為何連廚餘都可以回收，你們是如何做到的？筆者還記得當時是何等驕傲的為這群外賓介紹台灣垃圾分類的故事！

▲浙江台州垃圾分類公眾教育學院成立。（圖／翻攝自台州廣播電視大學網站）



二十多年後，大陸終於也要推動垃圾分類了。根據2018年的調查，上述北上廣等46個重點城市中，已經有超過三分之一以上的家庭進行生活垃圾分類，也有些私立中小學校開始在推動這項政策，但不少大學內仍然未見執行，除了對於大陸特別發達的網購外賣紙盒包裝，進行紙類回收外，其餘的垃圾與資源回收等工作，似乎還未見動靜，相關的宣導及具體落實行動，也有待進一步觀察。

▲上海7月起全面實施垃圾分類，但乾垃圾濕垃圾的分類方式讓人傻傻分不清楚。（圖／記者陳政錄攝）



對於大陸實施垃圾分類所面臨的問題，大陸官方也坦承，目前大眾對垃圾分類工作的認識不多，也不了解其中的重要性；垃圾分類工作在大陸推展的範圍十分有限，而且當前試辦的46個城市只占大陸全國城市數量的7%左右。目前推動的重點是如何讓回收垃圾可再被利用，尤其像玻璃瓶等的收集、運輸與再利用成本較高，需要政府更高的補貼才能推動。至於其他可回收垃圾的再利用，往往也會因為缺乏足夠的經費補助，而無法達到回收再利用的目的。由此可見大陸推動垃圾分類政策，還有很長的一段路要走，從人類永續發展的角度來看，台灣能否為大陸提供垃圾分類的經驗參考？值得國人思考。

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