【國安私菸案】免稅菸不是重點　政治家要直面問題而不是逃避

●作者／發達資本主義時代的打油詩人

關於免稅煙的事，雖然沒有什麼特別可以說的，但有些想法還是先擺在這裡。

首先，就我的觀察，目前英派似乎沒有蜂擁去罵時力或黃國昌。我覺得這是對的。一個立委抓弊案，不論時機、不論局勢，這都是他的職責。

其次，目前似乎沒什麼人在牽拖。從蔡英文到林佳龍，至少目前的態度都是要查到底。我希望實際上也可以做到。另一方面，蔡英文的支持者也沒怎麼跑去翻藍營政治人物的舊帳比爛，或是對這個事件硬拗、甚至腦補陰謀論。這也是好事。

錯的事就是錯，這沒什麼好說的。面對錯誤，則必須有對的態度。

十幾年前，台灣的大學生之間流傳著一本社會學入門書，叫《見樹又見林》。這本書裡有個很有洞見的概念，叫做「阻力最小的路」（the path with least resistance）。這個概念的意思是這樣的：社會結構不會「決定」一個人的行為，但是面對任一事件，它會提供個人幾種選擇，有容易的，也有困難的。如果人人都順著最容易的那條路走，那麼社會結構就會繼續維持原有的樣子。

當一個政治事件發生時，從政治人物到一般民眾，都有很多種選擇。前面提到的，從檢討揭弊者，到跟對手比爛，到陰謀論，都是所謂「阻力最小的路」。它們可能符合政治人物或其支持者一時的心理需求、甚至可能符合短期之內的政治算計，但是它們不會解決問題，不會改變結構。

而人參與政治，不論是作為政治人物或是選民，初衷卻是要解決問題，要改變現狀。出了問題，就查清楚，找到根源，然後改變它。

我一向尊敬的安達充老師，在《H2好逑雙物語》裡面描述過一個經典play：比賽已經廝殺到尾聲，主角之一、千川高校的投手國見比呂即將體力耗盡，卻在進攻時擊出三壘邊線上的平飛球。這時候，理想的做法是放過這顆球，讓比呂安打上壘，然後讓他在壘上消耗更多體力。然而另一主角、明和一高的三壘手橘英雄卻反射性地美技將這球接殺出局。

明和的休息區感到扼腕不已，教練卻說：「不計較利害得失，根據本能來行動，這才是真貨」。這是甲子園名門教練的器量，和大物級四棒三壘手的尊嚴。

關於免稅煙事件，我想講的也是這個。錯了就是錯了，事實交代清楚以後，就不用多說什麼了。出了問題，就查清楚，找到根源，然後改變它。

這是我們關注政治、參與政治的本心。

時至今日，極端化的政治氣氛似乎已經成為了一種常態。在這種氣氛下，似乎不論出了什麼問題，政治人物都可以把問題轉移到對手的政治手段，並迴避討論問題本身。密室協商被抓包了，可以把議題引導到誰錄了音；議會答詢被恥笑，可以指責議員惡意讓自己漏氣。問題擺在那邊紋絲不動沒人處理，政治人物哇哇大叫，一個個說的都是對手陰謀詭計太奸險；支持者們跟著跑，發明出更多陰謀論。

蔡政府似乎不想這樣。反之，他們目前好像打算要直面問題本身。這不是一件值得讚賞的事，而只是一件本來就應該的事。

但這終究不是一條阻力最小的路，這個團隊能堅持調查揭弊嗎？蔡英文的支持者能堅持求全責備嗎？

我很好奇。

備註：「關於蔡英文支持者有沒有蜂擁攻擊黃國昌，原文留言區有讀者提出與作者不同的意見。衡諸本事件仍在發展中，原文的蜂擁一詞亦有作者主觀成份，希望讀者自行參考黃國昌臉書以作判斷」。

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