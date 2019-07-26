謝金河／台商回流是台灣大規模財改的好機會

▲蔡英文參訪車王電子，感謝回台投資。（圖／記者鄧木卿攝）



●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

一年一度的財訊影響力論壇，今年再度邀請辜朝明博士回來演講，過去20年來，辜博士總是從資產負債表修補的角度來看，全球都在還錢和存錢，現在資產負債表修補已近尾聲，日本企業財務結構大大改善，但是，又衍生新的問題，大家都在存錢，不借錢，這使得世界經濟動能改善有限，即使全球利率都在很低的低檔，但通脹壓力卻很小。辜博士話鋒一轉說，過去他談的都是央行的問題，現在是財政部的問題，顯然他已注意到財政改革的問題。

這次財訊影響力論壇來了兩位貴賓，行政院副院長陳其邁及財政部長蘇建榮都來致詞，眾多記者包圍陳副院長要問高雄及韓國瑜的問題；而蘇建榮部長致詞則説了很多勉勵財訊的話，他說他從學生時代一直都是財訊的讀者，他也說過去財訊對財政部一直有很嚴厲的鞭策。説到這裡，我才赫然想到從劉億如出任財政部長，從證所稅的課徵，到張盛和，甚至到蔡政府的許虞哲，我對財政部都不太友善，這幾位財長，尤其是張盛和及許虞哲也對我很頭疼，我幾乎有將近十年，沒有進過財政部大門。這次蘇部長前來致詞，又坐在台下聆聽辜朝明的演講，且從頭坐到尾，讓我十分感動。

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）



銀行業的董事長，包括華南金控張雲鵬董事長、一銀金控廖燦昌董事長及台企銀黃博怡董事長及金融界很多大老級人士，大家齊聚一堂。我說這是台灣人流、物流、金流不斷外流30年的第一個轉捩點，泰公也針對國內充滿爛頭寸，他呼籲政府要帶頭投資，完全呼應了辜博士的觀點。過去台灣有很多次稅改，但從劉大中以後，台灣都沒有過大規模財政改革，也許這次台商回流，這是一次大機會。引台商回流資金進入實業，導入公共投資，這是台灣再起的另一個憑藉。

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