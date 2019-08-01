ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

陳長文／檢察官的罪過　是沒把握的起訴或上訴　

雲論

▲冤錯案的受害者卻絕不僅只有受羈押後獲判無罪者，也包括因檢察官濫訴而心力交瘁的被告（和家人）。（圖／資料照）

●陳長文／法學教授、律師

江元慶先生所著《流浪法庭三十年》是筆者近年手不釋卷閱讀的報導文學書籍，其中的司法悲劇讓身為法律人的筆者慚愧，也為司法制度對人民造成的傷害感到無力。以現行法而言，雖有《刑事妥速審判法》與《刑事補償法》分別處理審判時間過久與冤錯案補償問題，但冤錯案的受害者卻絕不僅只有受羈押後獲判無罪者，也包括因檢察官濫訴而心力交瘁的被告（和家人）。觀察近日兩起無罪定讞的刑案，筆者認為，若要減少司法悲劇，須先從刑事案件的起點─遏止檢察官濫訴做起。

首先，筆者想談翁啟惠先生被控貪汙案。從這起案件中看到「沒有把握」的檢方，對被告身心與名譽帶來的侵害。

2016年3月，中研院院長翁啟惠被控收受賄賂。挾著社會對中研院院長涉案的關注，檢方自2016年4月大張旗鼓展開偵查，輿論鋪天蓋地的評論已然是「未審先判」，翁院長也因此在5月辭去院長職務。2017年1月翁先生被起訴，開啟近3年的法庭流浪。今年年初，翁先生獲判無罪，檢方亦放棄上訴。事後翁先生聲明表示：「正義雖到，名譽難復。」一語道盡冤錯案帶給他和家人的身心煎熬與名譽受損，然這些痛苦豈是無罪判決可以彌補於萬一？

▲中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

翁案是重大矚目案件，檢方決定是否上訴的過程比普通案件縝密許多。據報，於一審無罪後，檢方為是否要提出上訴4度舉辦「無罪案件審查會」，並由檢察總長江惠民兩度召集一、二、三審專案會議，士林地檢署檢察長姜貴昌及高檢署檢察長王添盛均提及「檢視全案卷證，上訴後沒有改判有罪的把握」，最後由江檢察總長裁示不上訴。

當輿論稱讚檢方做出「不上訴」決定時，筆者不免思考若檢方面對每一起案子（不論社會矚目與否），起訴時都秉持著「沒有把握就絕不起訴」的態度，想必就能最大程度避免冤錯案；若檢方面對每一起大小案件，也都能秉著如同面對重大矚目案件的謹慎，同以「上訴後沒有改判有罪的把握」就絕不上訴的標準做出決定，也當然能省去被告在法庭流浪的煎熬！

第2起案件就是前總統馬英九洩密案。這起案件中，我們看到「有罪推定」的檢方，窮盡公權力追殺無辜被告的偏執。

7月12日，自起訴起歷時2年半的前總統馬英九洩密案無罪定讞。刑事法上，檢察官應遵守「罪疑唯輕」、「無罪推定」、「有利不利皆應注意」等原則，然依筆者觀察，在馬案中檢察官面對案件的態度，卻是每遇各有可能的爭點，都不變地選擇對馬英九負面的推論，忽略對被告有利的部分，完全是「有罪推定」的心態。

▲前總統馬英九。（圖／記者陶本和攝）

更甚者，北檢在最近高等法院無罪定讞判決後，罕見發新聞稿批評法院「如同月亮，初一十五不一樣」，甚至揚言要將相關訴訟文件「彙集成冊，公諸於世」讓大眾公評。檢方針對無罪確定判決的挑釁，處處透露對司法的不尊重，而面對北檢「追殺」馬英九有失分寸的行徑，事後也不見檢察體系長官做出任何檢討，讓人失望。

筆者尊敬的《刑事訴訟法》王兆鵬老師，多年前向筆者分享他在日本考察的觀察，在起訴定罪率99%的日本，檢察官面對1%冤案的態度，往往是久久抬不起頭。

相比之下，我國檢察官卻似乎不曾看過任何面對冤錯案的自省與歉疚，反倒是將「濫訴」習以為常，這些少數不稱職的檢察官能不慚愧嗎？

《刑法》第125條雖訂有濫行起訴罪，卻因要件嚴格，少見檢察官被同僚以本條起訴，然檢察官們切莫因濫訴不易遭追訴而輕忽濫權，面對每起案件仍要戒慎恐懼、臨淵履薄，要謹慎權衡對被告有利、不利的證據，並經百般掙扎後才能起訴。

或有人以為，筆者對檢察官的要求過分嚴厲，但「愛深責切」，正因檢察官責任重大，才格外期許他們能做得更好。因此縱使筆者理解，隨訴訟程序愈發完善，法院對檢方舉證要求更高，檢察官身兼摘奸發伏與保障被告的權利的角色，萬分不易，然這份不易卻也是作為檢察官必須克服的挑戰。因此，筆者仍要告誡檢察官們，務必謹記「與殺不辜，寧失不經」。若是盡力偵查後未果，至多是無法起訴的「挫折」，但沒有把握的起訴、上訴造成冤錯，卻是難以彌補的終身「罪過」。

熱門推薦》

►亞泥礦權展延案　七點勝利一點爭議

►貿易戰目前有利美國，那未來呢？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，原刊自《中國時報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 陳長文 雲論陳長文 刑事妥速審判法 刑事補償法 翁啟惠 江惠民 馬英九 冤案 濫訴 檢察官
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
陳長文／檢察官的罪過　是沒把握的起訴或上訴　
李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什..
單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車..
陳國祥／柯P堪稱政治精算師　「台民黨」做後盾選總統..
宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高

推薦閱讀

賴祥蔚／綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車..

白依／陸客自由行喊卡　中國「殺雞儆猴」的雞是台灣？

陳國祥／柯P堪稱政治精算師　「台民黨」做後盾選總統..

洪仲清／一個人最需要負責的對象是「自己」

宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高

「育兒津貼」吸引了誰？　人口品質才是關鍵

張競／對華鷹派反擊無力與難堪制衡

陳貴龍／有線電視分組付費牛步　MOD自由選能打破潛..

相關文章

李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什麼警訊？

李沃牆／Fed逾十年首「鷹式降息」打預防針　透露什麼警訊？

Fed決策舉足輕重，影響不容小覷。尤其這次在經濟沒有明顯威脅下，採取「預防性降息」的政策，的確係為延續經濟榮景而預做的刺激性措施。

李沃牆 1小時前

單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車嗎？

單厚之／柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車嗎？

陳國祥／柯P堪稱政治精算師　「台民黨」做後盾選總統有厚望

陳國祥／柯P堪稱政治精算師　「台民黨」做後盾選總統有厚望

宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高

宋兆文／中美雙方戰略態勢競爭持續升高

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

畢殿龍／大陸為何此時限縮民眾台灣自由行？

讀者迴響

行動法庭

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

郭瑤琪有望平反？找不到2萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省思｜行動法庭 第24集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

大陸為何此時限縮民眾台灣自由行..

柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台..

陸客自由行喊卡　中國「殺雞儆猴..

柯P堪稱政治精算師　「台民黨」..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面