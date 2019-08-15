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【香港抗爭運動】醫護人員不是不能罷工，是很難罷工

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▲香港不少醫護人員集會譴責警方過當的制壓手段。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權）

●律師談吉他／由雷皓明律師主持，用簡單、親切的語言，分析新聞時事的法律議題，提供實用的法律小知識。

香港上周8/11示威遊行，社會的動盪直接上升好幾個等級。為了表達對暴政、黑警的不滿，香港部分醫護人員發起「罷工」的活動。

醫護人員不是不能罷工，是很難罷工，這一群人卻必須用自己好不容易的權利，來表達對政治的抗議，看得讓人難過又氣憤。

醫護人員可以有條件罷工

在上次長榮罷工事件中，醫護人員能否罷工也成為議題，許多人拿醫護人員與空服員比較，認為醫護人員的處境也很可憐卻不能罷工。這一點在法律上來看不盡正確。

根據勞資爭議處理法第54條，目前「禁止」罷工的職業是教師與國防部及所屬單位，不包含「醫院」。

因此，現行法律只是「限制」醫院勞工的罷工權，要求勞資雙方簽定「必要服務條款」，在遵守這個必要服務條款以及罷工程序的前提之下，醫院勞工的工會就可以宣告罷工。因此，從法律上來說，醫護人員是可以有條件罷工的。（類似被限制罷工的行業，包含自來水、電力、然氣供應業以及部分金融交易、清算結算與保管的事業）

▲醫護人員不是不能罷工，是很難罷工。（圖／記者張一中攝）

但醫護人員事實上「很難」罷工

但，所謂的必要服務條款到底是什麼？這個是法律留白的地方，主管機關也沒有解釋，法院也沒有判決。除此之外，法律也沒有強迫醫院一定要跟勞工簽這個必要服務條款，以至於最後還是要靠勞工自己去爭取這個條款才行。

從現況來說，似乎是沒有相關事業的勞工，能夠成功爭取到必要服務條款的。因此，雖然法律上保障這些特殊事業的勞工有權罷工，但至少以台灣的法規來看，事實上是根本不可能罷工的。

這個看得到、摸不到的罷工權，也才是「醫療人員沒有辦法罷工」的真正理由。

更何況，依法不能為了「政治」而罷工

不論你／妳支持的是統一、獨立、送中或反送中，臺灣是個擁有言論自由的國家，你想要去示威抗議都沒有人能阻擋你。

但，法律允許「罷工」，是為了保障勞工的權益，也就是你的薪資、工作環境、放假或其他勞動條件，這是「勞工v.s雇主」的權利保障，並不包含「勞工v.s政府」。

以臺灣的勞資爭議處理法為例，罷工只是「一種」處理勞資糾紛的爭議行為，既然如此，就也只能用來處理「勞資爭議」。

今天香港醫院的醫護人員用罷工來表達政治訴求，可能就不在法律的允許之內，是一種違法罷工，如果雇主想要因此追究勞工的責任，甚至解雇，這些醫護人員在法律上也不能說什麼。

醫護人員發動罷工，一方面是因為示威者眼球遭警方射擊致永久失明的個案，一方面也是因為警方、政府在近日的行動直接侵害醫院的運行、進行不法蒐證。

罷工確實會影響到他人，可是政治早就在每分每秒都在影響我們，說「現在」是和平的，只是一種逃避現實的行為。在這個洪流當中，沒有人是中立的，因為沉默也是一種選擇。當人民不得不用違法的方式來表達意見、追求溝通的時候，我覺得那就是政府、制度已經失靈。一個已經失靈的政府與體制，即便現在是和平的，又怎麼可能會有未來呢？

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