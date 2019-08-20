何振盛／柯P組黨　「雲深不知處」的核心價值？

▲柯P組黨的目的只是為了登頂的網路聲量嗎？還是為了競取總統大位？（圖／記者林敬旻攝）

●何振盛／佛光大學未來與樂活產業學系主任

柯P酷愛登高，不管是挑戰101大樓的高度，或者親臨陽明山來個「台北大縱走」，其樂此不疲的原因不外是證明自己具有克服困難的不服輸個性。然而，當韓流席捲全台之後，柯P的網路聲量硬是被壓得直直落，奮起的不服輸意念終於讓他沒有充分準備就匆促組黨，以彰顯自己在政壇上仍具有左右選情的一哥地位。果然，最近新舊媒體大幅報導，再次使他奪回網路聲量霸主的寶座。

但是我們不禁要問，柯P組黨的目的只是為了登頂的網路聲量嗎？還是為了競取總統大位？或者只是為了區區十席立委？筆者認為上述幾個問題的答案都「是」。但若進一步追問，柯P組黨的目的是不是為了建立一個優質的政黨，在未來取得政權後完善我國的憲政體制，進而創造台灣持續發展的有利條件，並推動福國利民的重要政策？恐怕多數人還是心存疑惑。

今日多數學者主張，政黨是以執政或促進和保障特定政治思想、政治利益為目標的團體。政治理念依然是政黨存續發展不可動搖的核心價值，利益分配卻是政黨現實運作不可或缺的必要手段。以此觀察柯P組黨，政治利益的考量似乎超越建構一套核心的政治思想論述。

儘管柯P在組黨大會上強調，其成立新政黨的目的在建構民主、自由、法治、人權、多元、開放、關懷弱勢與永續經營的台灣價值，然而這些政界原本就已反覆傳唱的高調論述，依然讓人有「只在此山中，雲深不知處」的感覺。若以其創黨成員的結構來看，主要是以市府柯家軍為骨幹，兼納白、綠、藍、紅等不同政治傾向的政、商、學界人士，未來該黨如何行銷並落實其兩岸政策，料將是極為艱鉅的挑戰。

▲筆者觀察柯P組黨，政治利益的考量似乎超越建構一套核心的政治思想論述。（圖／記者屠惠剛攝）

論者多認為柯P組黨的首要原因還是著眼於選舉考量，此言應當不假。雖然柯P未必投入2020年總統大選，但組黨可以創造與郭、王結盟的籌碼，持續保存或提高政治行情，並培養效忠的政治班底，在羽翼豐滿時於2024或2028年競取大位，亦不令人意外。

然而，登高望遠的目的並非只是為了飽覽美景，更當以推動國家政經發展等應興應革事項為使命。惟中興以人才為本，東漢鄧禹曾向光武帝力陳：「於今之計，莫如攬延英雄，務悅民心，立高祖之業，救萬民之命。」倘若柯P有此大志，就須禮賢下士，廣納人才，而其能否將匆促組成的雜牌軍轉化為無堅不摧的鋼鐵部隊，首要的工作恐怕得先確立該黨的核心價值，將新政黨的定位明確化之後，才足以吸引理念一致的賢能之士加入，也才能共同承擔框導政治文化與社會風氣的重責大任。

冀望柯P切勿抱持投機僥倖的心理，僅著眼於當前選戰的合縱連橫，將新政黨的功能局限為自己未來登高的跳板，若果如此，民眾黨也將如同其他短暫出現的第三黨一樣，終將淹沒在豺狼爭食、爾虞我詐的政治黑潮之中。

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