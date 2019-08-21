薛承泰／老虎狐狸獅子皮　郭柯王煎熬三人組

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

誰是目前政壇上政治素人、政治速人、政治熟人？傳說中的煎熬三人組是也！

以目前檯面上人物來說，郭台銘是政治素人，足堪稱之。從今年三月正式起心動念選總統，至今不到半年；在參選國民黨初選的過程當中，不按牌理出牌，有人說他在耍大牌，倒不如說他還不清楚政治牌理！

政治素人、速人、熟人



民眾對郭台銘的認知，多半是來自他所打造的鴻海帝國，以及穿梭於國際企業與政治領袖間的能力。光是這點，他的經驗格局與被期待的格局，擔任總統絕對夠「格」，只不過通往總統之路並非如商場中的投資能去精算、能去吞併，而是在爾虞我詐的渾沌情境中去攘獲選民的心。對於一位政治素人來說，既需要時間去學習，也需要不斷被考驗，才能掌握如流水的人心。總之，他即使是隻有爆發力的老虎，還需要有耐力跋山涉水找尋適當的獵物，不是嗎？

說到政治速人，應柯P莫屬吧！五年前原是名政治素人，卻可以在短短時間內快速轉型為非典型政客。他的竄起，不是因為有能力、有理想、有口才，而是因為年輕人不喜歡藍綠惡鬥！他自滿於高智商，有助於洞察問題，他的率直批判，也能讓年輕人叫爽；但這些特質在施政過程中，往往令他忽略，甚至是瞧不起，（低智商）市府同仁的經驗與努力，導致「曲高和寡」而無法齊心解決問題。第一任市長任內交不出亮麗的成績，是最大的敗筆。

白色力量曾幾何時帶給人們許多感動，可惜，過去的四年看不到新的感動，只有做足樣子的「總統候選人」（雖然至今未宣布）。剛上台時信誓旦旦揭發的五大弊案，如今卻成為五大「避」案！年輕人過去激情的支持，在台北市換來的，卻是超高的失業率。柯P自詡為獅子，但怎麼看，都只像是披著獅子皮...。

在政壇立足近半個世紀的王金平，當然是個政治熟人。待人親切、身段柔軟，不得罪人是其特質，不論政黨怎麼輪替，他總能佔有一席之地，並擁有從中央到地方，從菁英到庶民的各類朋友。他具有一半「領袖」特質，也就是無「領」有「袖」，他不須高談闊論國家方向與治國理念，卻讓人覺得「有你真好」；所以，能為他激情吶喊的鐵粉並不多，這是他和韓國瑜很不一樣的地方。

也就是如此，王金平不參加國民黨初選，免得落敗後失去轉圜的空間。柯P說他像狐狸，其實未必是「貶」。因狐狸在殘酷的動物世界中，總是能在動靜之間拿捏得宜；用這點來形容王金平，才算到位。至少這點，柯P和許多政治人物一樣，還做不到！

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

老虎、狐狸、以及披著獅子皮的柯P，能成為鐵三角嗎？筆者認為，不可能。因為老虎與狐狸都已警覺，這張獅子皮隨時可以換一張豹皮或黃鼠狼皮，說不定還會換上他們的皮，這對講義氣的關公子弟而言，只有四個字「情何以堪」！

由於三位各有其支持者，當前的民調很可能會有月暈式的放大效果，亦即，民眾支持聯盟當中的任何一位即解讀成支持聯盟，那麼，支持率必然會偏高。然而，一旦正式成軍內憂外患接踵而至，最後的支持者，應該是傾向能同時認同老虎、狐狸、以及獅子皮的選民。

選總統當然要有「挽雕弓如滿月，西北望射天狼」的氣勢，如果選輸了「小舟從此逝，江海寄餘生」。可是，這個國家呢？

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