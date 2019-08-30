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投書／我們不是雞！韓市長別教壞小孩

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▲如果孩子今天問起，韓市長的「鳳凰與雞」的言論是甚麼意思，大人該如何作答？（圖／地方中心翻攝）

●阮文瑛／新住民

高雄市長韓國瑜在與國政顧問開直播時，提到青年流失問題，用「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」作比喻，一句話引發軒然大波，各界紛紛撻伐。

「鳳凰與雞」的言論是明顯歧視新住民和移工了，鳳凰是百鳥之王，雞則是一般家畜。在韓市長的觀念中，原來人不是生來平等，而是有高端、低端之分，而新住民和移工在他眼裡是次等公民，是低賤的雞，其實韓國瑜歧視新住民和勞工的言論不只這一樁，和先前的「瑪麗亞怎麼變老師了。」的說法如出一轍。但是，韓市長，新住民和移工不是雞，新住民是台灣人的媳婦、母親，移工為台灣經濟默默做出貢獻，他們是應當受到尊重，平等對待的一群人。

且不說韓國瑜用如此不堪的言語歧視新住民和移工，叫人憤概，把移工比喻成雞，更是不倫不類。很難想像這樣粗俗鄙陋的語言，會出自一位總統候選人之口！

曾經在網路上看到罵人「雞」而被告上法院，這應該可以構成公然侮辱罪了。嗯，說得難聽點，「雞」和「妓」音近，在閩南語中，通常是用來罵人的話語。一般稍有常識稍有修養，懂得尊重別人的人，「雞」這個詞是難登大雅之堂，更不輕易說出口的。

有句話說，大人在做，小孩在看。試問，如果孩子今天問起，韓市長的「鳳凰與雞」的言論是甚麼意思，大人該如何作答？該告訴孩子，韓國瑜認為移工低賤，所以把移工比喻成雞？又該如何啟齒，「雞」在閩南語中代表的意涵？

一個堂堂的市長、總統候選人，用如此粗俗不堪的語言踐踏移工的尊嚴，在全國小孩子面前作了最不良的示範，讓人搖頭嘆息！韓市長欠所有新住民和移工一個道歉，而我們也要鄭重告訴韓市長，請收回您的不當言論，我們和所有台灣人一樣踏實認真生活在這塊土地上，請不要侮辱我們，我們不是雞，也請謹言慎行，別教壞小孩子。

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