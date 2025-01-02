卡特百歲蓋棺　功過論定進行中

▲美國前總統卡特過世。（圖／達志影像／美聯社）

● 卜大中／媒體工作者

吉米．卡特過世了。這個愚蠢地協助中國強大起來，挑戰美國的權威與利益，並且威嚇美國的民主盟邦，使得美國兩黨都陷入中國陰影當頭罩下的焦慮中的政客是誰？誰該負責？

卡特與柯林頓 是讓中國坐大的始作俑者

卡特總統和柯林頓總統是主要促成今天這份狼狽景況的當事人。如果沒有卡特和柯林頓的「努力」，美國應不至於淪落到今天這樣手忙腳亂的不堪。如今，卡特百歲高壽去世，我們綜合他的一生，贈給他「老傻瓜」的冠冕應該符合他的所做所為。

美國有很多憨傻的老人，農民尤其多。他們老實憨厚，篤信上帝，有直覺產生的正義感，個性強烈頑固，非常「自我正義」，但心地單純善良，強烈愛國，是美國的中堅成份。花生農出身的卡特完全符合上述的描繪。

卡特的總統任內有兩件算是大事，伊朗救人失敗和與中國建交。他成功當選總統是要感謝尼克森的嘴臉。尼克森在水門案中的耍賴說謊、堅持硬拗比台灣政客更形無恥擺爛，使得美國人民憤怒失望，不再信任華府的油條政客，於是花生農的卡特就以非華府政客的清新人設，受到選民的歡迎入主華府。

但是好景不長，由於卡特本質不是好的領導人、獨斷獨行，又在拯救被伊朗逮捕的52名人質的直升機於過程中墜毀，因而在大選中敗給雷根。於是1981年55歲的卡特帶著挫敗、苦澀、沮喪以及對未來一片茫然的心情回到老家喬治亞州平原鎮。他是自柯立芝以來最年輕的前總統，還沒作好心裡準備就突然失敗回家了。

55歲風華正茂，他寫了本回憶錄，再次發現木工的樂趣，建立了他的總統圖書館。將近60歲時，為自己的未來創造一個全新的可能──做一名全職的國際問題的仲裁者以及解決者。他標榜自己的正直與公正，每週日在基督教成人主日學校教書，勤儉又節制。

他的外交成就之一是令人驚艷地成功與以色列總理比金和埃及總統沙達特完成協議。但在其他事件上他對如何行使總統權威沒有概念。在1980年解救伊朗人質的前夕，他甚至詢問將軍們能否在救人質時以麻醉槍代替子彈。

卡特並非出色的總統 卻是絕佳的卸任元首

才短短三年，卡特就從那個曾經在選戰中勢如破竹、贏取民心，令民主黨老將讚嘆不已的候選人、淪落到競選連任時黨內乏人問津的悲慘下場，連他最後的敗選演說也是二流且笨拙的表現。他在2005年感慨的說「我做前總統比做總統更出色。」

之後，他在各屆總統的請託下，出任特別任務，化解難搞的國際糾紛，例如巴拿馬、尼加拉瓜、伊拉克、以巴衝突等。

卡特承認中華人民共和國 是台灣的切膚之痛

對台灣而言，卡特正式承認中華人民共和國是台灣的切膚之痛。在卡特任內，承認中國和處理台灣問題，使得卡特當局幾乎分裂，國務院系統和國家安全顧問布里辛斯基之間的爭執已到了水火不容的地步。

外在的壓力也使分歧更加劇烈。在大選期間，卡特對中國的態度，一直以曼斯菲爾德、傅爾布萊特、愛德華甘乃迪等民主黨大老的立場為立場；認為尼克森所推動而遭福特總統所擱置的中美關係正常化進程應該繼續完成；但卡特了解台灣是必須解決的政治問題；他清楚知道，自己是那個必須踏出困難的最後一步的總統。

布里辛斯基在哥大任教時就主張與中共軍事合作圍堵蘇聯，但哈里曼和傳統蘇聯專家如舒爾曼力促范錫加入卡特陣營，以增強他們派系的力量，此外，曾經跟隨過魯斯克、范錫與哈里曼的郝爾布魯克，也扮演哈里曼埋伏在卡特陣營的角色。他們排擠布里辛斯基說他很不合群，作風太像季辛吉。但卡特非常喜歡布里辛斯基，郝爾布魯克等人警告國務卿范錫說國務院已經被布里辛斯基架空云云。

卡特就任初，就陷入與季辛吉相同的困境，如何確保在和平轉移下和台灣斷交。1977年6月，第24號總統政策備忘錄編纂完成，指出按日本模式「斷廢撤」（與台斷交、廢除共同防禦條約、撤走在台美軍）完成關係正常化，不但符合美國利益，也是必然的抉擇；但卡特的政策仍將繼續盡力確保台灣安全不受危害。

就在卡特幕僚激烈辯論中國政策的同時，高華德參議員公開表示8億中國人民毫無基本人權保障，與台斷交將使美國「蒙羞」。這話使卡特當局難堪尷尬。1977年8月22日，范錫在人民大會堂會晤鄧小平時說明美國希望在台灣維持一個美國領事館或辦事處時，鄧斷然拒絕，並說：「這是從1975年福特總統的立場上倒退」，並且面現怒容。

▼卡特1999年訪台，與時任總統李登輝見面。（圖／達志影像／美聯社）

卡特陣營中 國務院與國家安全顧問布里辛斯基交惡

卡特當局主張與中國關係正常化的一派，包括駐華大使伍考克、范錫和郝爾布魯克等國務院外交系統。而反對派則以布里辛斯基為主，但其實布也主張中美關係正常化的，只是他個人與范錫互相惡言惡語，關係惡劣。

1978年5月初，布里辛斯基前往中國告訴鄧小平，卡特已準備付諸行動，希望立即展開祕密談判，最好在年底前敲定正常化的協議。鄧除了重複以前說過的話，並無新的主張。布的參訪摧毀了卡特與蘇聯外長葛羅米柯五月底的會談。中國牌果然出現了布所想看到的後果。伍考克於11月2日把中美建交公報草案送給中國外長黃華，上面寫道：「美中同意建立全面外交關係，美國承認北京是中國唯一合法政府」。記載的日期是1979年一月一日。

北京始終反對美國與台灣維持軍售關係，鄧告訴伍考克軍售台灣會在中國和台灣之間注入破壞性心理因素，只會使蔣經國「尾巴翹成萬尺高」，不但令他無法處理，還會升高衝突的危險。

經過多次美方政府內部爭執以及與中方的艱苦談判，美方接受伍考克提出的新解方──兩國將建立外交關係，而未來美國軍售台灣的爭議存而不論，鄧也做出讓步：未來任何對台軍售必須祕密進行，以防堵鄧的政敵的攻訐。

1979年元旦，美國斷絕與台灣的外交關係，和中華人民共和國建立正式邦交。高德華參議員怒批卡特「說謊、蔑視憲法和美國國會，出賣台灣。」

維持對台軍售、拉抬中國 功過互見

當時鄧小平正在籌劃進攻越南，需要美國的支持，特別是蘇越簽有條約；此外中國五個現代化亟需美國及西方的幫助，這是鄧小平願意讓步接受售台武器的底蘊。

所以，當台灣譴責美國出賣台灣時，卡特和有關官員辯護稱他們歷經無數次艱辛的大小談判以努力維護台灣，特別是堅守美國有售台武器的權利，並注意台灣的安全時，並非無的放矢。而今天中國盜取眾多的美國及西方的科技和專利，養成一個威脅民主邦國的巨獸，這筆帳必須從卡特承認中國算起，也才有日後柯林頓對中國大輸血，導致中國快速崛起挑戰美國霸權秩序的故事。

卡特的無能曾經是美國和世界的共識，但卡特卸任後致力於人道主義事業，建立非營利組織「卡特中心」促進和平與公共衛生，乃至於在2002年榮獲諾貝爾和平獎。

1999年，卡特受邀訪台，僅對美台斷交表示遺憾，但不應為此向台灣道歉。他在任時提出的人權外交，當時頗讓蘇聯、中國以及亞非許多獨裁專制國家感到難堪和憤怒。雖然外交上有承認中國、促成以色列與埃及和平的「大衛營協議」等成就，但經濟衰退、通膨高漲、能源危機、以及長達444天的伊朗人質危機，終於使他在競選連任時敗給雷根。

俱往矣，台灣從卡特的故事中學到了什麼教訓呢？

▼1979年1月29日，中國國務院副總理鄧小平和美國時任總統卡特在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／達志影像／美聯社）



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