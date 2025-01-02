更大民主的謬誤　賴清德的「民主安全論」　

● 黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

賴清德在就任總統後第一次的元旦談話，提到了廿六次「民主」，最明顯的用意可說是強調「民主安全論」，民主乃安全之鑰。

賴清德延續就職演說的起手式，稱台灣走過「黑暗專制年代」，他另稱「不論台灣受到任何的威脅和挑戰，民主，都是台灣唯一的路，只有繼續走，絕不回頭」，「對外，我們更要以民主和世界交朋友，確保安全和平」。

聽完之後，不禁讓人想問，「黑暗專制年代」指的是日據時代、國民黨政府遷台後兩岸軍事高度對峙時代、還是兩者都有？在台灣地區還有一大群民眾配合所謂的「第五縱隊」要民主走回頭路？與世界結交朋友、確保安全和平的重點是民主互動？

其實賴清德可以不用一直呼籲民主不走回頭路，除非他對台灣民主沒有信心或者有強烈的不安全感。至於他希望用民主在全球交朋友，確保台灣安全，顯然理想主義成分過高，本文稍後會分析。

賴清德「更大的民主」 早存在現行憲政運作中

賴清德的元旦談話中，也很努力地在圓他因為反對《選罷法》、《憲訴法》和《財劃法》所說的那句讓許多人丈二金剛摸不著頭腦的話「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。

這次，他說「人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦」。換言之，他認為「更大的民主」就是人民能夠使用那四種政治權利參與政治。

賴清德似將台澎金馬的現行民主運作視為「較小的民主」，沒有足夠的全民參與，也未真正達到主權在民。這其實是民主政治概念上的謬誤，因為他強調要匯聚四種政治權利以達到「更大的民主力量」，但這些權利早就存在於現行民主運作中，亦早已受到憲法與相關法律保障，所以重提它們並不表示民主會「更大」。

賴清德引用國父孫中山先生在清末民初撰述《三民主義》中提到的人民四種政治權利，也與中華民國憲法以及國民黨黨章中主張一致。憲法第一條規定中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，第十七條規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」。國民黨黨章的前言則指出，該黨之宗旨在「奉行三民主義五權憲法」，理念在「力行民主憲政」。所以，如果身兼民進黨主席的賴清德其口說其心，如果國民黨真心誠意擁戴三民主義的基本原則與理念，民進黨與國民黨真的可以好好談一談，怎樣穩定內政、提升民主、維護憲政。

▼賴清德的元旦談話中，很努力地在圓他摸不著頭腦的話「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。（圖／記者李毓康攝）

民主保護傘 有其侷限

最後，賴清德特別提到應以「民主保護傘」共同解決俄烏衝突、中東戰爭，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。他非常樂觀地、理想性地認為在當前世局中，民主能夠解決衝突、保障和平。

然就事實而論，之所以有俄國侵烏，恰是因為「民主保護傘」有破洞，或者壓不住非民主勢力的武力挑戰；解決俄烏衝突的希望卻不是以美國為主所提供的「民主保護傘」，反而是美國「川普2.0」對烏態度的可能改變，以及包括巴西、阿拉伯聯合大公國、中共當局等多方在內的潛在調停者。

至於此次中東戰爭（以色列攻哈瑪斯、黎巴嫩等）爆發的原因之一，或許正是美國提供給以色列的「民主保護傘」，讓後者得以開展多個戰線以遂行保護國家安全的目的。

這幾年來，民進黨政府宣稱台灣已成「亞洲民主燈塔」，但台海週邊卻不幸地因習近平政權對於「漸進式台獨」的急迫感，堅持以威脅使用武力的方式反制台獨，因此越來越危殆。

民進黨政府撐著目前的「民主保護傘」，同時希冀以加強對美軍購、融入美國的關鍵供應鏈去換取大一號的保護傘（結果仍在未定之天），顯然無法及時維護台海的的和平穩定。

▼民進黨政府撐著目前的「民主保護傘」，顯然無法及時維護台海的和平穩定。（圖／記者李毓康攝）

賴政府須多管齊下 尋求和平穩定

歷史已證明「民主保護傘」並非萬能，民主國家間也並非都能一直齊心協力、相互守護。以我國目前的處境而言，還要能做到建構適當的自我防衛能力、創造在國際關鍵技術與供應鏈中不可或缺的地位、重回兩岸最基本的政治溝通渠道。

關於兩岸溝通渠道這點，賴清德不用多花錢、也不用額外承諾什麼，只要切實回到中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》去處理國家定位與兩岸互動，八字就有一撇了。如果他「務實的台獨工作者」自我定位不變，那就沒什麼希望了。

▼兩岸溝通渠道這點，賴清德不用多花錢、也不用額外承諾什麼，只要切實回到中華民國憲法。（圖／記者林敬旻攝）

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