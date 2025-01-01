賴總統該出手化解朝野僵局　否則事情就大條了

● 陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報12月國政民調，賴總統滿意度及信任度平穩維持在高檔區，在政黨好感度上，民進黨及民眾黨變動不大，倒是剛過憲法訴訟法、選罷法及財劃法的國民黨，好感度大跌7.2％至32％，負面評價高漲12.4％，到達56.6％，顯然受訪者在本月對國民黨通過的內容或者方式，有比較大的疑問。

不過，面對朝野一年來的對抗，身為總統，應該出來主持院際協商或者舉行朝野對談，而不是只用釋憲或青鳥行動來面對。

國民黨通過爭議三法 好感度大跌

國民黨通過的三法，雖然公說公有理，婆說婆有理，但民調卻很誠實告訴選民，對國民黨的好感度大跌，負面評價大漲，民眾這樣的表示，有的可能了解內容，有的只是不了解已經是國會多數的國民黨，為何要在一天之內連續通過三法，為何在當天院會才提出法案版本內容？

選罷法附身分證影本，可以減少罷免虛報的連署，贊成者略多於不贊成者，只是為避免落入民代自肥的口實，應該在下一屆實行，因為選民在今年投票時，已經約定好罷免的條件和門檻。

財劃法多年來都要求調整，就連賴總統不論在台南市長或者行政院長任內都提過類似的修法建議，這次面對在野黨的提案，則是以不變應萬變，顯然面對朝小野大的現狀，並沒有認清局勢，導致通過的財劃法只有從中央移走的錢，沒有移走錢應該做的項目。

至於憲訴法，這是影響人民權益最嚴重的法案。憲訴法以目前的情況，等於凍結了憲法法庭，但翻開所有釋憲案，多數都是與人民權益相關，跟政治相關較少，例如歷史古蹟下涉及了人民土地該如何補償等，也需要憲法法庭解釋，凍結了憲法法庭將造成很多人民權益問題無法解決，難怪大家對國民黨有責難之意。

▼國民黨通過爭議三法，好感度大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治僵局 賴清德要延續四年嗎？

相對來說，總統提名的大法官是否真能適任或者符合人民的期待也需要檢討，馬英九時代國會也曾否決自己政黨提名的沈富雄，蔡英文時代也曾否決了黃健庭擔任監察院副院長，因為民進黨國會否決某位大法官提名人並非特例，黨同伐異不就是台灣政治的特色嗎？

但國民黨政黨好感度下降的原因在於全員封殺，坦白而言，這次提名有爭議性的大法官似乎比較多，但也有爭議較少者，國民黨不分青紅皂白全殺，再加上憲訴法凍結憲法法庭，當然引發民眾的反感。

但這種政治僵局，是否要延續賴總統的四年呢？在行政權想方設法解套之際，為何賴總統不先展現誠意，依憲法召開院際協調，或者依照競選期間所言的舉行朝野對談，不管國民黨要不要談，或者民眾黨因為黨主席柯文哲深陷司法貪污案而拒絕，作為憲法中的國家領導人都應該先有解決的姿態和誠意，否則要這樣玩四年嗎？

再者，除了朝野僵局之外，黨內面對2026山雨欲來風滿樓的氣氛，民進黨主席賴主席也要發揮協調的能力，才能化解黨內的初選壓力，例如若一個總統府內有二位副秘書長都要去參選市長時，總統或者主席該如何協調呢？

還有台北、新竹、台南及高雄，都有嚴重內部初選的衝突壓力，總統應展現中立協調，保持制度的公平性，千萬不要重蹈2019年的覆轍，破壞黨內團結，加深黨內分裂氣氛，以確保2026年的勝選甚至2028年的連任。

賴總統應以現在的高支持度及高聲望，展開協調行動，發揮協商能力，以最佳時機、最好的行動化解朝野僵局，並積累化解明年黨內初選壓力的能量才是。不能讓僵局從朝野延伸至黨內，否則事情就大條了。

▼賴總統應以現在的高支持度及高聲望，展開協調行動，發揮協商能力，否則事情就大條了。（圖／路透）

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