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【易之道】韋安／易經看香港：「反送中」成無妄之災

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●韋安、王立文／前者為資深媒體人、策略規劃；後者為《易經》和《孫子兵法》研究學者、美國凱斯西儲大學航天機械工程博士，曾任職美國太空總署、元智大學教授及前副校長。

香港「反送中」，至今已經延燒了80多天。只見衝突和暴力升級，毫無止息的跡象。

這究竟是一場追求民主的運動？還是企圖推翻港府建制、反對派「奪權」，夾雜著暴力的「顏色革命」。

網路社交媒體時代，運動現場的影像時刻傳遍世界。但媒體立場的不同，取景的角度也不同。事後的社媒擴散，則由於傳播和分享者的情感因素，每一單一事件，有的只傳播上半段，有的只傳播下半段。真相卻越來越模糊不清。

▲香港地鐵站內噴滿了示威民眾的抗議標語。（圖／記者黃彥傑攝）

「『反送中』運動其本質到底為何？」

《易經》和《孫子兵法》研究學者王立文，於8月31日下午5時，以此問題提出2個2位數數字，卜得《易經》上下卦，得到64卦像中之一：《天雷無妄》第25卦。

《天雷無妄》第25卦：無妄的「妄」又可假借作「望」或「亡」、「忘」，古時卦名可能作「無望」或「無亡」。作「無望」時為無所期望，也就是意料之外、意外的意思；或者是沒有希望、絕望。「無亡」則為不死，或無可逃的意思。

關於此卦有一典故：

有人把牛綁在村外，路人偷走得到了牛，村民（被懷疑偷牛）卻因此而引起了一場災難。

有人將牛綁在樹旁，牛逃跑了，讓剛好路過的人順手牽牛。

主人發現牛不見之後，於是告官，而讓村民遭到拘捕，村中於是因為牛被偷走而引起一場官司糾紛。一切都是「無妄之災」。

從現實面來看，「反送中」是因港男在臺殺害女友，但因港臺兩地沒有犯罪引渡協議，該男回港後只因其他罪名輕判29個月。港府希望修法，希望臺港，以致陸港之間能簽訂引渡條例，簡稱《逃犯條例》或《送中條例》，結果引發今天的「反送中」運動。

而時至如今，「反送中」已引發港民、港府、和北京政府的「無妄之災」。同時也變成「無望」或「無亡」。對香港來說，「反送中」運動是意料之外的事、可能令人絕望，但已無法逃避，結局堪慮。

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