ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

不是孫悟空也沒關係！　除去人生錯誤公式踏上朝聖之路

我們想讓你知道…這一生「你無法不犯錯」，你最應該原諒的人，是你自己，而你最應該肯定的人，也是你自己。

▲我常想，生命的路線，會有各種選擇，但最後殊途同歸。（圖／時報文化提供）

● 黃國瑋（小黃）／朝聖之友

在那片廣袤無垠的平原上，步行者的內心會產生怎樣的變化呢？從埃斯特利亞到洛斯阿爾科斯，步程約二十一公里，地勢之間的高差僅在二十公尺，幾乎感受不到任何陡坡，呈現出一片平坦的路途。相比之前的幾天，感覺到身體、步伐與節奏已經適應了這樣的旅行。當路途變得不再艱難，心思也隨之放飛，腦海中如同有千隻蜜蜂在嗡嗡作響，思緒紛亂而充滿了浮想。

世界太難，逃避現實，還是面對？

我是個不快樂的人，常質疑世界，腦海充滿問號。因此，我不想要孩子，因為我不希望他像我一樣。自小我就被笑眼睛小，老師問問題時，同學們笑我眼睛張不開，或用手指把兩個眼角往後拉長，變成瞇瞇眼，伴隨著嘲弄般的笑聲，長久下來，認為自己醜陋，與大家不同，生出自卑心。我從小不會念書，國中成績很爛，高中沒考上，腦子不聰明，別人一次能瞭解的算數公式，我要好幾次，最後靠硬背才行，專科念電機系，爛到延畢，靠死背法考上插大，再靠死背法考上研究所，資質平庸，胸無遠志。

控制狂般追求完美，學會放下執著原諒自我

如果人生是一部《西遊記》，我不是孫悟空，也不是豬八戒，比較像是沙悟淨牽的那匹馬，沒有存在感，沒有台詞的那一個。出社會工作後，我想把每件事做好，找尋成就感，「童年沒有的，長大後加倍討回來」，像是報復一樣，不知不覺，變成控制狂，凡未依計畫執行，或有所變化，情緒變得焦躁易怒。踏上聖雅各之路，我告訴自己，這一生「你無法不犯錯」，你最應該原諒的人，是你自己，而你最應該肯定的人，也是你自己。

▲ 如果人生是一部《西遊記》，作者認為自己不是孫悟空，而是像沙悟淨牽的那匹馬，沒有存在感的那一個。（圖／翻攝自葉式特工Yes Ranger臉書）

人生如背包，空間有限取捨必然，貪婪則難逃原地等死

我得丟掉些什麼，才能獲得什麼，就像牛頓第三運動定律，我常想，上帝發給每個人的背包，尺寸一定一樣，你無法什麼都裝進去，凡要裝新的，必要扔掉舊的，人生是體驗，更是取捨，貪心的人裝載太多，重的只能原地等死。如果你跟我一樣，凡事易往心裡囤積，左耳進找不到右耳出，我想告訴你，無論如何，原諒你自己，肯定你自己。

生命被「方程式」框限，流水線般向「成功」前行

從小我們被教育考試追求滿分，少一分就被檢討，「怎麼那麼粗心？」「好笨，你本來可以拿一百」分分都計較！長大後當醫師或律師，賺很多錢，住好房子，娶嫁好對象，購買好品牌，然後複製一樣的價值觀，貼上孩子的人生。我們被植入「生活方程式」，像流水線上的產品，一個個乖乖地躺在輸送帶上，前往一個名為「成功」的世界，那裡有一定的考題和答案。

生活無標準答案，也許我們應重新定義人生，尋求真正的快樂

從未有人教我們面對背叛時，要如何化解內心悲憤；傷害別人、做錯事情時，要如何好好道歉，祈求原諒，最後放下；產生嫉妒和差別心時，要如何導正；被人視若無物、冷漠對待時，要如何正面解讀；產生無盡慾望時，要如何斷捨離？甚至沒有人教會我們，如何誠摯道謝。這個世界裡，每天都有考題，但沒有標準答案，我們的社會、職場或家庭，教我們追求成功，到頭來奇妙的是，快樂的人很少，不快樂的人俯拾即是，不是目標錯了，就是方法錯了。

▲ 這個世界裡，每天都有考題，但沒有標準答案。（圖／翻攝自pixabay）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

洛斯阿爾科斯庇護所，暖燈下的「家的溫暖」

抵達洛斯阿爾科斯的庇護所，空間陳設小巧溫馨。主人是一位擁有棕金色捲髮的成熟女士，她還穿著睡袍。房間裡透著鵝黃色的暖燈光，讓朝聖者感到「家的溫暖」。旅人們分成兩批，一批繼續挑戰下個城鎮，而多數人選擇留在這裡，放下背囊去洗漱，然後外出到超市購買食材回來烹飪，大家坐在一起聊天。「今天我來付，昨天你付過了。」賽西說，「我知道你有錢。」她補充。「今天我破產了！」我開玩笑說，「什麼？」賽西驚呼，「我的錢昨天請你們時用光了，回程的機票變成桌上的烤雞。」她放聲大笑。

每個朝聖者背後，隱藏著自己的故事

大夥聚餐時，有說有笑，我轉頭看見來自米蘭的女朝聖者，胸前掛了一串木製念珠，節奏有序的撥弄著，心事重重，坐在火爐邊烘手，偌大的深藍色眼睛反映出火焰閃爍，一動也不動，與我們熱鬧的氛圍形成截然不同的差異，一間房內，兩個世界，「每個上路的人，都有自己的祕密」。我泡了一杯熱綠茶，拿出一些零食對她說：「這些請你吃，還有一杯熱茶，喝下去會比較暖和。」她鬆開微緊的眉頭，露出笑容。「真的嗎？你人真好，謝謝你。」我邀請她加入我們，一起聊天。我不知道她心中藏著什麼祕密，但願這份溫暖能讓她開懷些。

▲ 黃國瑋（小黃）著，《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》，時報出版。（圖／時報出版提供）

● 本文獲出版社授權，摘自《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

 

熱門點閱》

►劉志堅／「非核家園」何錯之有　擁核就能解決問題？

►已有私菸案先例　蕭美琴私酒案從耍特權變認知作戰？

►丁學文／印度特快車還能繼續加速？　別錯把印度當中國

►張家羽／死刑訂立非僅遏止犯罪　是讓行為人自我負責

投稿
申訴
關鍵字: 朝聖之路 人生 幸福 快樂 價值觀 西班牙 黃國瑋 小黃 冬日朝聖之路 時報 時報出版

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
不是孫悟空也沒關係！　除去人生錯誤公式踏上朝聖之路
劉志堅／「非核家園」何錯之有　擁核就能解決問題？
已有私菸案先例　蕭美琴私酒案從耍特權變認知作戰？
丁學文／印度特快車還能繼續加速？　別錯把印度當中國
張家羽／死刑訂立非僅遏止犯罪　是讓行為人自我負責

推薦閱讀

劉志堅／「非核家園」何錯之有　擁核就能解決問題？

不是孫悟空也沒關係！　除去人生錯誤公式踏上朝聖之路

已有私菸案先例　蕭美琴私酒案從耍特權變認知作戰？

丁學文／印度特快車還能繼續加速？　別錯把印度當中國

七寶媽訕笑資源班遭反噬　樂見廠商切割「滋事型網紅」

《淚之女王》韓式古早味狗血吃到飽　智媛秀賢最佳CP..

拆穿假風水師的面具　破解靈骨塔詐騙術

田俊雄／「民共對話」能否邁向兩岸和平福祉？

「公然侮辱」小案大辦　文青罵髒字比粗漢更易受罰？

張家羽／死刑訂立非僅遏止犯罪　是讓行為人自我負責

相關文章

住蛋黃區「男友以為家裡有礦」！1原因她不敢說實話：房是租的

住蛋黃區「男友以為家裡有礦」！1原因她不敢說實話：房是租的

一名女網友表示，家裡住在市區的精華地段，男友一直以為她家很有錢，但其實家裡的房子是租的，只是一間破破舊舊的鐵皮屋，爸爸總不斷提醒，不要跟外人..

4/29 15:32

78歲大馬嬤「守寡42年」閃婚！交往1周被求婚　大談姊弟戀

78歲大馬嬤「守寡42年」閃婚！交往1周被求婚　大談姊弟戀

愛妻遭抹黑被政治追殺！西班牙總理心疼「想辭職」　29日宣布決定

愛妻遭抹黑被政治追殺！西班牙總理心疼「想辭職」　29日宣布決定

雷／《不夠善良》衝高潮結局！Rebecca「重大轉折」網全噴淚

雷／《不夠善良》衝高潮結局！Rebecca「重大轉折」網全噴淚

最近總提不起勁？「5種食物」讓你吃出好心情

最近總提不起勁？「5種食物」讓你吃出好心情

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

又再抓戰犯　擁核就能解決問題？

又再抓戰犯　擁核就能解決問題？

除去人生錯誤公式　朝聖之路上重..

蕭美琴私酒案從耍特權變認知戰？

錯把印度當中國　肯定吃虧在眼前

七寶媽消費資源班　最終反噬自己

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面