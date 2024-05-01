不是孫悟空也沒關係！　除去人生錯誤公式踏上朝聖之路

▲我常想，生命的路線，會有各種選擇，但最後殊途同歸。（圖／時報文化提供）

● 黃國瑋（小黃）／朝聖之友

在那片廣袤無垠的平原上，步行者的內心會產生怎樣的變化呢？從埃斯特利亞到洛斯阿爾科斯，步程約二十一公里，地勢之間的高差僅在二十公尺，幾乎感受不到任何陡坡，呈現出一片平坦的路途。相比之前的幾天，感覺到身體、步伐與節奏已經適應了這樣的旅行。當路途變得不再艱難，心思也隨之放飛，腦海中如同有千隻蜜蜂在嗡嗡作響，思緒紛亂而充滿了浮想。

世界太難，逃避現實，還是面對？

我是個不快樂的人，常質疑世界，腦海充滿問號。因此，我不想要孩子，因為我不希望他像我一樣。自小我就被笑眼睛小，老師問問題時，同學們笑我眼睛張不開，或用手指把兩個眼角往後拉長，變成瞇瞇眼，伴隨著嘲弄般的笑聲，長久下來，認為自己醜陋，與大家不同，生出自卑心。我從小不會念書，國中成績很爛，高中沒考上，腦子不聰明，別人一次能瞭解的算數公式，我要好幾次，最後靠硬背才行，專科念電機系，爛到延畢，靠死背法考上插大，再靠死背法考上研究所，資質平庸，胸無遠志。

控制狂般追求完美，學會放下執著原諒自我

如果人生是一部《西遊記》，我不是孫悟空，也不是豬八戒，比較像是沙悟淨牽的那匹馬，沒有存在感，沒有台詞的那一個。出社會工作後，我想把每件事做好，找尋成就感，「童年沒有的，長大後加倍討回來」，像是報復一樣，不知不覺，變成控制狂，凡未依計畫執行，或有所變化，情緒變得焦躁易怒。踏上聖雅各之路，我告訴自己，這一生「你無法不犯錯」，你最應該原諒的人，是你自己，而你最應該肯定的人，也是你自己。

▲ 如果人生是一部《西遊記》，作者認為自己不是孫悟空，而是像沙悟淨牽的那匹馬，沒有存在感的那一個。（圖／翻攝自葉式特工Yes Ranger臉書）

人生如背包，空間有限取捨必然，貪婪則難逃原地等死

我得丟掉些什麼，才能獲得什麼，就像牛頓第三運動定律，我常想，上帝發給每個人的背包，尺寸一定一樣，你無法什麼都裝進去，凡要裝新的，必要扔掉舊的，人生是體驗，更是取捨，貪心的人裝載太多，重的只能原地等死。如果你跟我一樣，凡事易往心裡囤積，左耳進找不到右耳出，我想告訴你，無論如何，原諒你自己，肯定你自己。

生命被「方程式」框限，流水線般向「成功」前行

從小我們被教育考試追求滿分，少一分就被檢討，「怎麼那麼粗心？」「好笨，你本來可以拿一百」分分都計較！長大後當醫師或律師，賺很多錢，住好房子，娶嫁好對象，購買好品牌，然後複製一樣的價值觀，貼上孩子的人生。我們被植入「生活方程式」，像流水線上的產品，一個個乖乖地躺在輸送帶上，前往一個名為「成功」的世界，那裡有一定的考題和答案。

生活無標準答案，也許我們應重新定義人生，尋求真正的快樂

從未有人教我們面對背叛時，要如何化解內心悲憤；傷害別人、做錯事情時，要如何好好道歉，祈求原諒，最後放下；產生嫉妒和差別心時，要如何導正；被人視若無物、冷漠對待時，要如何正面解讀；產生無盡慾望時，要如何斷捨離？甚至沒有人教會我們，如何誠摯道謝。這個世界裡，每天都有考題，但沒有標準答案，我們的社會、職場或家庭，教我們追求成功，到頭來奇妙的是，快樂的人很少，不快樂的人俯拾即是，不是目標錯了，就是方法錯了。

▲ 這個世界裡，每天都有考題，但沒有標準答案。（圖／翻攝自pixabay）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

洛斯阿爾科斯庇護所，暖燈下的「家的溫暖」

抵達洛斯阿爾科斯的庇護所，空間陳設小巧溫馨。主人是一位擁有棕金色捲髮的成熟女士，她還穿著睡袍。房間裡透著鵝黃色的暖燈光，讓朝聖者感到「家的溫暖」。旅人們分成兩批，一批繼續挑戰下個城鎮，而多數人選擇留在這裡，放下背囊去洗漱，然後外出到超市購買食材回來烹飪，大家坐在一起聊天。「今天我來付，昨天你付過了。」賽西說，「我知道你有錢。」她補充。「今天我破產了！」我開玩笑說，「什麼？」賽西驚呼，「我的錢昨天請你們時用光了，回程的機票變成桌上的烤雞。」她放聲大笑。

每個朝聖者背後，隱藏著自己的故事

大夥聚餐時，有說有笑，我轉頭看見來自米蘭的女朝聖者，胸前掛了一串木製念珠，節奏有序的撥弄著，心事重重，坐在火爐邊烘手，偌大的深藍色眼睛反映出火焰閃爍，一動也不動，與我們熱鬧的氛圍形成截然不同的差異，一間房內，兩個世界，「每個上路的人，都有自己的祕密」。我泡了一杯熱綠茶，拿出一些零食對她說：「這些請你吃，還有一杯熱茶，喝下去會比較暖和。」她鬆開微緊的眉頭，露出笑容。「真的嗎？你人真好，謝謝你。」我邀請她加入我們，一起聊天。我不知道她心中藏著什麼祕密，但願這份溫暖能讓她開懷些。

▲ 黃國瑋（小黃）著，《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》，時報出版。（圖／時報出版提供）

● 本文獲出版社授權，摘自《冬日朝聖之路：說走就走，管他去死》。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。