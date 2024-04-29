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《淚之女王》韓式古早味狗血吃到飽　智媛秀賢最佳CP救了觀眾

我們想讓你知道…智媛、秀賢就是有這種默契，無論是甜是苦的情節，他們的演技都是相輔相乘又平衡，也是讓人在第13集後還繼續咬緊牙關吞狗血的最大原因。

● 文／Da Las

雖然劇情開始比較薄弱（可以忍受），但想不到真正的「韓式古早味狗血」都放在最後三集讓人吃到飽， 最後一集還有一堆為了硬想「前後呼應」而拼湊的情節。堅持追完《淚之女王》是因為智媛、秀賢的出色演技。

海仁這個角色是真的不好演，角色性格設定不討好，前一半集數海仁都是把情感隱藏，只用冷漠強勢來包裝自己，所以無論喜怒哀樂，都不可以用明顯的表情／肢體語言來表現，但是智媛卻以幾乎沒有重複過的微表情把含蓄的情感展現了。而劇集後半部分，當海仁更坦率地向賢祐流露情感時，不管大哭或撒嬌，智媛打開了海仁不曾流露脆弱又可愛的另一面。從來都覺得活潑討喜／性格鮮明的角色不難演，難演的是性格乏味的角色，如何在平面單一的人設呈現到恰到好處的情緒，金智媛細緻地演活了海仁！

賢祐從一開始就已經討喜，秀賢本體的幽默，和有趣的即興演技展現出一個可愛又聰明的賢祐；比起海仁，賢祐的情感可以更外放更強烈，無論他（不是裝，而是天生）可愛時、帥氣／深情時、傷心痛哭時，秀賢都可以很快感染到觀眾，表情就很自然地表現出各種情感。

▲ 無論是甜是苦的情節，金智媛、金秀賢的演技都是相輔相乘又平衡。（圖／翻攝自FACEBOOK／tvN drama）

雙金在海仁、賢祐相反的人設下，仍能做到很和諧的效果，沒有任何一方會被對方的演技吞沒，也沒有一方是為了突顯自己角色／演技而把對方壓下去。最合拍的CP是當搭檔向你表現出一種情緒時，另外一方可以即時「接住」這種情緒，然後以對等的能量和表情回應對方，不止自己入戲，還讓搭檔也可以更投入。智媛、秀賢就是有這種默契，無論是甜是苦的情節，他們的演技都是相輔相乘又平衡，也是讓人在第13集後還繼續咬緊牙關吞狗血的最大原因。

全劇終，（雖然機會很渺茫但還是希望）不久以後再有機會看到智媛、秀賢在另一部優秀的劇集／電影再度合演男女主角。

大家除了認同智媛秀賢是最佳CP外，更希望粉絲們可以大愛一點，把讚美和喜愛都分一點給自己偶像的搭檔，畢竟如果換了搭檔沒了火花，整套劇的觀看性會低很多。秀賢、智媛是互相配合的CP，不是對手，所以大家都可以為他「們」一起加油吧！

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關鍵字: 淚之女王 金智媛 金秀賢 Netflix 韓劇 Da Las

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