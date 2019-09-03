ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 政治外交 兩岸觀察 國防軍武 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 寵物當家 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

宋兆文／台美加深國防合作　軍事同盟指日可待？

雲論

▲只要共軍發出強硬威脅，或在台附近舉行大規模軍演，美軍就會派出機艦通過台灣海峽，以軍事行動實際表態支持我國。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

國防部8月29日下午發布新聞稿，證實一架美國MC-130J型軍機一架，於上午11時許沿台海中線由北朝南沿台海中線飛行，於過澎湖群島後略偏出中線以西，在繞過台灣灘後左轉從巴士海峽南方遠離。全程均在我防空識別區之內通過，防空體系僅作電子裝備掌控並未派機查證或併航。

MC-130J是特戰突擊運輸機，航電系統升級，機組員僅需3人，發動機改用勞斯萊斯公司的AE-2100D3渦輪螺旋槳發動機，採用新設計的六葉式螺旋槳-「微葉槳」，巡航時較一般螺旋槳降低3.3%油耗與發動機耗損。

與C-130運輸機相比，最大起飛重量提升到74400公斤，攻擊著陸重量提升到64400公斤，時速從671公里增加到750公里、作戰距離從3334公里增加到4800公里，可以在創造戰場有利條件之下，載運一個特戰突擊加強連，以高跳低開傘降方式，突擊遠程敵方特定目標。

▲MC-130J是特戰突擊運輸機，航電系統升級，機組員僅需3人 。（圖／翻攝自美國空軍網站）

MC-130J的任務，就是以空中加油方式，載運特戰突擊部隊，利用夜間，執行作戰任務，應以靜肅超低空接敵飛行，但是本次MC-130J卻在白晝，於雷達容易偵測的兩萬呎高空飛行，並以國際頻道無線電，主動向外表明身份。其實就是故意告訴中共：「俺的大名叫做MC-130J，俺有空中突擊的能力，今天是飛來給你看看長相，下回會做啥子，請你猜猜吧！」

在共軍於東海舟山群島，與南海舉行大型演習之際，美海軍LPD-17號兩棲運輸艦，通過台灣海峽之後，接著這架MC-130J飛繞台灣一圈，因先前通過台海北上的美軍登陸艦「綠灣」號，曾申請赴香港停泊遭拒，美軍就故意這樣來一下，給點顏色讓老共瞧瞧。

而就在當天，美國空軍有一架RC-135偵察機，持續在台灣西南方公海上空盤旋，另外還有一架B-52H轟炸機由關島起飛，經巴士海峽向西進入南海。RC-135的盤旋方位，可偵測到共軍對MC-130J通過海峽時，他們雷達通信系統之間的通聯，可以視之為一種有效「陽謀」運用。

為了因應共軍崛起後的大幅戰力擴張，B-52H已常態性部署於夏威夷，以及關島安德森基地，若中國與美國的亞太盟邦發生武裝衝突，B-52H可迅速到達琉球嘉手納基地，對共軍實施戰略上的攻勢壓制。

▲B-52H在戰機掩護之下，可深入中國內陸打擊，特別是在兩翼，可以攜掛大量魚叉反艦飛彈。（圖／取自美國愛德華空軍基地）

2013年11月23日，中華人民共和國宣布在東海設立防空識別區，覆蓋大部份東海海域。11月26日，五角大廈發言人、美國空軍發言人「史提夫-華倫」上校指出，兩架B-52H遠程戰略轟炸機，在美國東部時間25日下午7時（北京時間26日上午8點）「在釣魚臺列嶼區域進行活動」，並在之後返回關島基地。

2018年4月24日，兩架B-52H轟炸機出現在南海，距廣東海岸最近處僅250公里。4月27日，美軍證實兩架B-52H轟炸機於4月24日從安德森空軍基地起飛，在南海與沖繩近海與F-15C戰機一同執行任務，最後再返回關島。美軍同時在聲明中表示，轟炸機持續進駐是為了保持美軍戰備。美軍太平洋司令部從2004年3月起，就持續執行此項任務，一切符合國際法，美軍以B-52H的實際行動，戳破中共張牙舞爪的假象。

B-52H作戰半徑7千210公里，負載12萬公斤各式飛彈炸彈，火力超級強大，除具備核武攻擊能力外，有精準的先進炸射系統，若被B-52H鎖定攻擊的目標，難逃毀滅命運。B-52H彈艙和翼下可掛AGM-158聯合空對地距外飛彈、AGM-154聯合戰區外武器、AGM-86飛彈、Mk 82 500磅低阻力通用炸彈、 Mk 62快速打擊水雷、 Mk 65空投水雷、 CBU-87/89/97集束炸彈 、GBU-31聯合直接攻擊彈藥等等。

▲美國總統川普，近日公開宣布軍售66架F16V戰機給台灣。（圖／路透）

B-52H在戰機掩護之下，可深入中國內陸打擊，特別是在兩翼，可以攜掛大量魚叉反艦飛彈，B-52H機群有能力，在100公里以外空域，一次發射40枚以上魚叉反艦飛彈，共軍北海/東海/南海三大艦隊，都在B-52H的攻擊範圍之內。

從共軍機艦繞台以來，只要共軍發出強硬威脅，或在台灣附近舉行大規模軍演，美軍就會派出機艦通過台灣海峽，以軍事行動實際表態支持我們。特別是川普，絲毫不理會中共的叫囂，公開宣布售我66架，可以深入中國內陸攻擊的先進F-16V（F-16C/D-BLOCK-70）。 擺明與我們軍事合作，是未來是亞洲戰場的軍事同盟國。

熱門推薦》

►中美雙方戰略態勢競爭持續升高

►中國氣急敗壞　美國退出中導飛彈條約

►看更多【宋兆文】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

宋兆文專欄 宋兆文

前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將..

宋兆文最新文章

more

宋兆文／台美加深國防合作　軍事同盟指日可待？

宋兆文／天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？

宋兆文／北京對香港鎮壓的可能？分析武警行動部署

宋兆文／雷達終結者　劍翔無人機

宋兆文／中國氣急敗壞　美國退出中導飛彈條約

關鍵字: 雲論 宋兆文 雲論宋兆文 美國 台灣 中華民國 台美關係 軍事 軍武 國軍 美軍 中國 川普
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
宋兆文／台美加深國防合作　軍事同盟指日可待？
軍公教年改釋憲 部分合憲「雙薪肥貓條款」違憲 世..
蕭徐行／黃之鋒來台　將激化選情與兩岸對立
【換瑜之亂】吳崑玉／沉「瑜」落燕「吳」奈何？
邵宗海／郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼..

推薦閱讀

洪仲清／爬起來前　先學會「跌倒」的藝術

【換瑜之亂】吳崑玉／沉「瑜」落燕「吳」奈何？

尤里安／台北航太展何去何從？一探背後真相

邵宗海／郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼..

害怕選錯人！從阿根廷的人才逃亡潮　對照台灣的「亡國..

【純網銀設立】蔡鐘慶／「將來銀行」的將來在哪裡？

宋兆文／台美加深國防合作　軍事同盟指日可待？

蕭徐行／黃之鋒來台　將激化選情與兩岸對立

中美貿易戰壁壘分明──台灣未來要站哪一邊？

李克聰／打造臺灣智慧運輸城的困境與建議

相關文章

美國與波蘭簽5G網路安全宣言　防堵設備供應商被外國政府控制

美國與波蘭簽5G網路安全宣言　防堵設備供應商被外國政府控制

出訪華沙的美國副總統彭斯（Mike Pence）2日與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）簽署5G網路安全聯合宣言，除..

2小時前

世籃賽／6隊提前晉級16強　波蘭剋大陸自豪「世界認識我們了」

世籃賽／6隊提前晉級16強　波蘭剋大陸自豪「世界認識我們了」

【換瑜之亂】吳崑玉／沉「瑜」落燕「吳」奈何？

【換瑜之亂】吳崑玉／沉「瑜」落燕「吳」奈何？

防非法登釣魚台！日擬新警察部隊「配備衝鋒槍、直升機」　加倍巡邏警戒

防非法登釣魚台！日擬新警察部隊「配備衝鋒槍、直升機」　加倍巡邏警戒

加州外海火燒船增至8死！船長「求救錄音檔曝光」　警長：做好最壞準備

加州外海火燒船增至8死！船長「求救錄音檔曝光」　警長：做好最壞準備

讀者迴響

行動法庭

軍公教年改釋憲 部分合憲「雙薪肥貓條款」違憲 世代正義與信賴保護之爭｜行動法庭 第29集

軍公教年改釋憲 部分合憲「雙薪肥貓條款」違憲 世代正義與信賴保護之爭｜行動法庭 第29集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

爬起來前　先學會「跌倒」的藝術

爬起來前　先學會「跌倒」的藝術

沉「瑜」落燕「吳」奈何？

台北航太展何去何從？一探背後真..

郭台銘急著表態參選，觸動他內心..

從阿根廷的人才逃亡潮　對照台灣..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面