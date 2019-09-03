宋兆文／台美加深國防合作　軍事同盟指日可待？

▲只要共軍發出強硬威脅，或在台附近舉行大規模軍演，美軍就會派出機艦通過台灣海峽，以軍事行動實際表態支持我國。（圖／翻攝自臉書／USS Antietam）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

國防部8月29日下午發布新聞稿，證實一架美國MC-130J型軍機一架，於上午11時許沿台海中線由北朝南沿台海中線飛行，於過澎湖群島後略偏出中線以西，在繞過台灣灘後左轉從巴士海峽南方遠離。全程均在我防空識別區之內通過，防空體系僅作電子裝備掌控並未派機查證或併航。

MC-130J是特戰突擊運輸機，航電系統升級，機組員僅需3人，發動機改用勞斯萊斯公司的AE-2100D3渦輪螺旋槳發動機，採用新設計的六葉式螺旋槳-「微葉槳」，巡航時較一般螺旋槳降低3.3%油耗與發動機耗損。

與C-130運輸機相比，最大起飛重量提升到74400公斤，攻擊著陸重量提升到64400公斤，時速從671公里增加到750公里、作戰距離從3334公里增加到4800公里，可以在創造戰場有利條件之下，載運一個特戰突擊加強連，以高跳低開傘降方式，突擊遠程敵方特定目標。

▲MC-130J是特戰突擊運輸機，航電系統升級，機組員僅需3人 。（圖／翻攝自美國空軍網站）

MC-130J的任務，就是以空中加油方式，載運特戰突擊部隊，利用夜間，執行作戰任務，應以靜肅超低空接敵飛行，但是本次MC-130J卻在白晝，於雷達容易偵測的兩萬呎高空飛行，並以國際頻道無線電，主動向外表明身份。其實就是故意告訴中共：「俺的大名叫做MC-130J，俺有空中突擊的能力，今天是飛來給你看看長相，下回會做啥子，請你猜猜吧！」

在共軍於東海舟山群島，與南海舉行大型演習之際，美海軍LPD-17號兩棲運輸艦，通過台灣海峽之後，接著這架MC-130J飛繞台灣一圈，因先前通過台海北上的美軍登陸艦「綠灣」號，曾申請赴香港停泊遭拒，美軍就故意這樣來一下，給點顏色讓老共瞧瞧。

而就在當天，美國空軍有一架RC-135偵察機，持續在台灣西南方公海上空盤旋，另外還有一架B-52H轟炸機由關島起飛，經巴士海峽向西進入南海。RC-135的盤旋方位，可偵測到共軍對MC-130J通過海峽時，他們雷達通信系統之間的通聯，可以視之為一種有效「陽謀」運用。

為了因應共軍崛起後的大幅戰力擴張，B-52H已常態性部署於夏威夷，以及關島安德森基地，若中國與美國的亞太盟邦發生武裝衝突，B-52H可迅速到達琉球嘉手納基地，對共軍實施戰略上的攻勢壓制。

▲B-52H在戰機掩護之下，可深入中國內陸打擊，特別是在兩翼，可以攜掛大量魚叉反艦飛彈。（圖／取自美國愛德華空軍基地）

2013年11月23日，中華人民共和國宣布在東海設立防空識別區，覆蓋大部份東海海域。11月26日，五角大廈發言人、美國空軍發言人「史提夫-華倫」上校指出，兩架B-52H遠程戰略轟炸機，在美國東部時間25日下午7時（北京時間26日上午8點）「在釣魚臺列嶼區域進行活動」，並在之後返回關島基地。

2018年4月24日，兩架B-52H轟炸機出現在南海，距廣東海岸最近處僅250公里。4月27日，美軍證實兩架B-52H轟炸機於4月24日從安德森空軍基地起飛，在南海與沖繩近海與F-15C戰機一同執行任務，最後再返回關島。美軍同時在聲明中表示，轟炸機持續進駐是為了保持美軍戰備。美軍太平洋司令部從2004年3月起，就持續執行此項任務，一切符合國際法，美軍以B-52H的實際行動，戳破中共張牙舞爪的假象。

B-52H作戰半徑7千210公里，負載12萬公斤各式飛彈炸彈，火力超級強大，除具備核武攻擊能力外，有精準的先進炸射系統，若被B-52H鎖定攻擊的目標，難逃毀滅命運。B-52H彈艙和翼下可掛AGM-158聯合空對地距外飛彈、AGM-154聯合戰區外武器、AGM-86飛彈、Mk 82 500磅低阻力通用炸彈、 Mk 62快速打擊水雷、 Mk 65空投水雷、 CBU-87/89/97集束炸彈 、GBU-31聯合直接攻擊彈藥等等。

▲美國總統川普，近日公開宣布軍售66架F16V戰機給台灣。（圖／路透）

B-52H在戰機掩護之下，可深入中國內陸打擊，特別是在兩翼，可以攜掛大量魚叉反艦飛彈，B-52H機群有能力，在100公里以外空域，一次發射40枚以上魚叉反艦飛彈，共軍北海/東海/南海三大艦隊，都在B-52H的攻擊範圍之內。

從共軍機艦繞台以來，只要共軍發出強硬威脅，或在台灣附近舉行大規模軍演，美軍就會派出機艦通過台灣海峽，以軍事行動實際表態支持我們。特別是川普，絲毫不理會中共的叫囂，公開宣布售我66架，可以深入中國內陸攻擊的先進F-16V（F-16C/D-BLOCK-70）。 擺明與我們軍事合作，是未來是亞洲戰場的軍事同盟國。

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