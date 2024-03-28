鄭皓軒／從長榮海運股東提告談起　董事會何時能善盡職能　丟掉橡皮圖章之印記

▲張榮發先生指定張國煒接任長榮集團總裁的遺囑官司，一、二審均判決遺囑真實有效。

●鄭皓軒／禾和國際法律事務所主持律師



近日媒體報導，長榮海運股東對長榮海運全體董事、獨立董事提出違反證券交易法刑事告訴，主要針對長榮海運買下巴拿馬長榮國際持有3家公司股權及不動產等交易，涉嫌違反非常規交易及特別背信罪，並擬就高達數百億元台幣之鉅額交易向各國洗錢防制單位舉發追查。上述相關交易，在在凸顯董事會職能是否彰顯之重要課題！

長榮集團創辦人張榮發先生生前立有遺囑，由張國煒接任集團總裁，該遺囑於法院一、二審均肯認有效。111年5月10日，巴拿馬長榮在台召開股東臨時會，依巴拿馬長榮之公司章程第7條第11項後段規定，選出由張國明擔任常任董事長Permanent President。上述事實為眾所周知，足見巴拿馬長榮的合法代表人何屬？法律實有重大爭議，如未釐清，更將影響前述股權或不動產交易之效力。

況且，前述交易長榮海運將付出數百億元台幣之鉅款，事涉長榮海運股東權益極鉅，長榮海運董事會事前即應對交易對象進行併購案中之盡職調查工作（Due Diligence），長榮海運董事會是否善盡職責確認巴拿馬長榮之合法代表人？有何憑據？或僅憑實質掌控者一人之詞？有無取得會計師對該等公司查核簽證之財報，以正確評估被收購方股權之價值？有無確認上開股權或不動產交易是否經過巴拿馬長榮股東會通過？

尤其上開交易亦涉及關係人交易，長榮海運現行實質掌控者掌握董事超過半數，曾聲明其為巴拿馬長榮之Permanent President，足見巴拿馬長榮與長榮海運為實質上之利害關係人。對於長榮海運與巴拿馬長榮間之交易，依公司法規定，該等董事應先向長榮海運董事會說明利害關係之重要內容，討論與表決應予迴避；且依公司法第223條及證交法第14條之4第3項等規定，交易條件自應由長榮海運審計委員會洽商、討論、決議，甚至代表簽署，完備交易程序始可謂為正當與合法。

長榮海運斥鉅資向實質利害關係人之巴拿馬長榮買下3家公司股權，董事會自應經公正評估與充分揭露，向長榮海運全體股東說明股權交易之必要性與合理性，其未善盡職責發揮為股東守護資產的功能，恐將淪為實際經營者之橡皮圖章。上開交易所涉民、刑事責任重大，數百億元交易如為不法所得，向各國洗錢防制單位舉發更將成為如何追回之關鍵。

我國於1997年亞洲金融風暴後開始注意公司治理重要性，主管機關要求上市櫃公司應設立獨立董事與審計委員會，以其專業及獨立性質監督公司運作及保護股東權益；但現行企業普遍仍存在「便宜行事」心態，致部分上市櫃公司董事、獨董，成為大股東的橡皮圖章。長榮海運董事會遭股東提告，可作為進一步觀察我國公司大股東控制董事、獨董的現況案例，要達成金管會推動的公司治理，恐怕還亟待共同努力。

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