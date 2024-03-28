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林法正／電價正常化　投資電網建設兼顧國安

我們想讓你知道…電網建設除了既有設備須不斷地汰舊換新，確保供電可靠，技術也須不斷進步，以因應極端氣候跟資安帶來的挑戰，若電網建設放緩投資，恐慢性影響未來的供電穩定。

▲ 自俄烏戰爭以來，國際燃料價格大幅飆漲，台電也多次以數據說明，戰爭後的燃料支出呈現翻倍成長，造成台電財務嚴重虧損。（圖／記者周宸亘攝）

● 林法正／中央大學電機系講座教授，台灣電力公司常務董事

自俄烏戰爭以來，國際燃料價格大幅飆漲，衝擊全球電業營運，只要使用燃料發電的國家均深受影響，台電也多次以數據說明，戰爭後的燃料支出呈現翻倍成長，造成台電財務嚴重虧損，也讓國內電價不得不適度反映燃料成本。過去幾年，許多國際大型電力公司的財務都出現危機，不斷縮減支出。

電價費率審議會在3月22日公布電價調整方案，細緻化的方案也展現政府多方面的考量與兼顧，值得肯定。電價實為多方權衡，從照顧民生、穩定物價、節約能源、使用者付費、產業競爭力等不同角度討論，各有其說法與道理。但在社會各界討論的過程中，很少論及電價對於穩定供電的重要性，特別是在國內經濟持續成長、用電需求不斷增加，甚至以國安的角度來論，電網建設的投資實有必要，甚而應該加速推動。

▲ 社會各界很少論及電價對於穩定供電的重要性。（圖／記者劉亮亨攝）

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電價調漲、電網更新勢在必行

電網建設除了既有設備須不斷地汰舊換新，以確保供電可靠，技術也須不斷進步，以因應極端氣候跟資安帶來的挑戰，如果電網建設放緩投資，將可能慢性影響未來的供電穩定。

過去台電曾因財務狀況，減緩電網的投資。若以台電輸電設備投資預算來看，在2008年至2016年期間曾逐步減少投資，2008年當年度約450億元，到2016年時僅約150億，自2016年起才又逐年增加經費。近年因應國內用電成長快速，以及淨零趨勢下綠能分散供電的特性，電網結構亟需進行轉型調整。2022年台電規劃「強化電網韌性建設計畫」，預計10年5645億元、也就是每年約560億元經費，投入電網相關建設，加速電網的韌性強化。

▲ 電網建設除了既有設備須不斷地汰舊換新，以確保供電可靠，技術也須不斷進步，以因應極端氣候跟資安帶來的挑戰。（圖／路透）

近年台電因燃料價格飆漲面臨財務困境，但我們必須認知，電網韌性的強化已是刻不容緩，因此我們也看到政府注資支持台電，持續投入各項重要電力建設。若是因為台電的財務虧損，而放慢對於電力建設的強化，對於國內產業發展、民生經濟，長期來看皆屬不利。

我們都明白穩定供電及強化電網的重要，但任何的建設都需要資源投入，總不能既要馬兒好，又要馬兒不吃草。許多企業領袖也表示，不害怕電價的合理調漲，更在意的是供電品質。此次電價的適度調整，即是讓國內電力系統更加強韌穩健的必要投資。

●本文獲授權，轉載自「思想坦克」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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