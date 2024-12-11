菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

● 作者 ／ 台灣智庫國防小組

由於中國意圖以武力統一台灣，過去幾年不斷加大擾台與圍台行動，加劇台海地區安全情勢的隱憂，且解放軍也多次入侵日本領海與領空，升高中日緊張情勢。此外，中國與菲律賓因南海主權爭議，兩國海巡、海警頻繁上演對峙，甚至引發衝突。質言之，第一島鏈主要國家日本、台灣與菲律賓飽受中國武力威脅，尤其台灣直接面對中國文攻武嚇的程度，已到了無以復加的地步。

台日菲雖然都面臨中國的武力威脅，但以台海情勢最受到關注，由於日本與菲律賓分別位於台灣北方及南方，台灣有事，日菲也難逃被波及，故兩國對台海衝突都有緊急應變計畫。本文分從菲律賓在台海衝突所扮演角色、菲律賓緊急應變計畫、戰略意涵與政策建議等面向，分析如後。

菲律賓在台海衝突 所扮演角色

2021年12月1日，日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」的論述，渠清楚指出台灣與韓國、美國、日本、歐洲等民主自由世界共同團結來對抗獨裁的中國。嗣後，日本便大幅提升西南諸島防衛力量，同時與美軍合作應對台海有事。

近期媒體披露，日本和美國正聯合制定台海危機應變計畫，包括在日本琉球群島部署擁有飛彈和「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）的陸戰隊濱海團（Marine Littoral Regiment），顯示鄰近台灣的日本在台灣有事時所扮演的角色。同理，位於台灣南方的菲律賓，在台灣有事時也是有其無法迴避的關鍵角色。就菲律賓而言，因應台海衝突所扮演角色，包括協助美軍、撤僑、接納他國民眾及收容難民等。

▼台日菲雖然都面臨中國的武力威脅，但以台海情勢最受到關注，由於日本與菲律賓分別位於台灣北方及南方，台灣有事，日菲也難逃被波及。（圖／路透）

菲律賓 緊急應變計畫

近期日本媒體披露美國和日本12月將就台灣有事擬定首個聯合軍事計畫，包括在日本西南諸島部署陸戰隊濱海團，以及在菲律賓部署「多領域特遣隊」（multi-domain task force, MDTF）與「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統等。

對於前述消息，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）11月26日以消息未經證實為由，並未正面回應該訊息，僅強調菲方自己有因應台海衝突升級的應變計畫，由於緊急應變計畫各國均列為機密，不易窺其全貌，茲依據菲律賓各軍種發言人所述，歸納如後。

首先，菲國海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，菲國有自身緊急應變計畫，包括，其一是適當部署部隊、安排與他國接觸等。其二是目前約有20萬名菲人在台生活，菲國政府必須照顧他們的權益。其三是目前美國陸基中程飛彈系統「堤豐」仍部署於菲國北部。

其次，對媒體有關美軍可否依據「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），在菲國戰略據點部署飛彈的提問，菲國陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）則向香港《南華早報》證實報導內容，強調部署仍處於初步規畫階段，美方雖有決定權，但仍須遵循菲國程序才能落實。

綜言之，菲律賓因應台海衝突緊急應變計畫大概包括，第一，讓美軍增加部署「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統。第二，同意美軍部署MDTF，並與菲國部隊協同作戰。第三，撤回在台工作僑民，並接納自台撤離的外國民眾。第四，收容因台海衝突所衍生的難民。



▼菲律賓部署「多領域特遣隊」（multi-domain task force, MDTF）與「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統。（圖／路透）

戰略意涵

由於菲律賓距離台灣很近，以及基於《美菲共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America, MDT），在美國介入台海衝突的情況下，菲律賓無法置身事外，故其軍方發言人巴迪亞透露台海衝突時，菲律賓有緊急應變計畫，凸顯之戰略意涵分述如後。

首先，由於菲律賓與中國南海主權爭議，倍感中國軍事壓力，故積極尋求與美日韓澳的合作，對於台海可能爆發衝突，有必要擬定緊急應變計畫，而此計畫就是同意美國在菲律賓部署更多的中程飛彈及部隊，菲國部隊協同美軍作戰，落實美菲軍事合作，共同抵禦中國對台動武。

其次，日本與菲律賓各位於台灣的北方與南方，三國同居於第一島鏈重要位置，任何一方有事；其他方亦會受到波及，這也是近年來日本與菲律賓持續加強國防與海巡合作的緣由。此外，基於《美日安保條約》及《美菲共同防禦條約》，在美國的鼓勵及撮合下，2024年7月8日，菲律賓與日本簽署相互准入協定（RAA），深化兩國軍事合作。

再次，依據勞動部勞動統計資料，菲律賓在台工作人數，僅次於印尼及越南，人數近16萬人，若含其他就學、經商、定居人數，總人數逼近20萬人，每一年菲律賓可從台灣賺取可觀外匯，台海發生衝突與其利益息息相關，必要時，還須撤離在台僑民，故其緊急應變計畫包含維持菲國在台利益。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

政策建議

菲國海軍發言人崔尼代在回覆媒體詢問相關問題時，曾謂菲律賓緊急應變計畫，包括安排與他國接觸等，此次所謂他國當然包含台灣。基於台菲兩國共同利益，我國可考量就菲律賓緊急應變計畫，與菲國進行協商，研提政策建議如後。

（一）推進兩國軍政高層官員之交流機制

台菲兩國由於同處第一島鏈，且極為鄰近，菲國不能因一個中國政策，捨棄眼前國家利益。職司之故，我國可就安全、外交、勞工、貿易、援助、海上執法，以及軍事教育、訓練、演習等方面合作的必要性，與菲律賓協商建立兩國軍政高層官員之交流機制。

（二）強化台菲平時之協調奠定戰時效能

菲律賓之緊急應變計畫，包括撤離在台工作勞工及僑民，如何在緊急狀態下，有序進行撤僑，必須仰賴平時與我政府有關單位召開協調會議、訂定計畫，以及實施演練，一旦台海衝突發生時，才可能依平時演練，實施在台菲勞及僑民撤離行動。

（三）建議聯合推演菲律賓緊急應變計畫

菲律賓雖然表示在台海衝突時，菲國有緊急應變計畫，但此緊急應變計畫若未與相關國家進行協調與演練，實難落實計畫所設定目標，故政府有關單位在此問題基礎上，可考量向菲律賓提出實施台菲聯合推演菲緊急應變計畫之建議。

（四）爭取參與美菲及日菲聯合軍事演習

菲律賓平時未建立與台灣有關緊急應變計畫的聯繫與演練，戰時便難以落實其計畫，我國可藉此提出參與美菲、日菲及美日菲之聯合軍事演習與聯合海巡演習等，透過平日雙方或多方聯合演習，培養標準作業程序（SOP）及默契，一旦台海衝突發生時，便可將平時的演練，轉化為具體的應變行動。

▼菲律賓、美國於南海進行聯合巡邏和海上合作行動。（圖／達志影像／美聯社）

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