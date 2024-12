菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

● 作者 / 台灣智庫國防小組

由於中國意圖以武力統一台灣,過去幾年不斷加大擾台與圍台行動,加劇台海地區安全情勢的隱憂,且解放軍也多次入侵日本領海與領空,升高中日緊張情勢。此外,中國與菲律賓因南海主權爭議,兩國海巡、海警頻繁上演對峙,甚至引發衝突。質言之,第一島鏈主要國家日本、台灣與菲律賓飽受中國武力威脅,尤其台灣直接面對中國文攻武嚇的程度,已到了無以復加的地步。

台日菲雖然都面臨中國的武力威脅,但以台海情勢最受到關注,由於日本與菲律賓分別位於台灣北方及南方,台灣有事,日菲也難逃被波及,故兩國對台海衝突都有緊急應變計畫。本文分從菲律賓在台海衝突所扮演角色、菲律賓緊急應變計畫、戰略意涵與政策建議等面向,分析如後。

菲律賓在台海衝突 所扮演角色

2021年12月1日,日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」的論述,渠清楚指出台灣與韓國、美國、日本、歐洲等民主自由世界共同團結來對抗獨裁的中國。嗣後,日本便大幅提升西南諸島防衛力量,同時與美軍合作應對台海有事。

近期媒體披露,日本和美國正聯合制定台海危機應變計畫,包括在日本琉球群島部署擁有飛彈和「高機動性多管火箭系統」(HIMARS)的陸戰隊濱海團(Marine Littoral Regiment),顯示鄰近台灣的日本在台灣有事時所扮演的角色。同理,位於台灣南方的菲律賓,在台灣有事時也是有其無法迴避的關鍵角色。就菲律賓而言,因應台海衝突所扮演角色,包括協助美軍、撤僑、接納他國民眾及收容難民等。

▼台日菲雖然都面臨中國的武力威脅,但以台海情勢最受到關注,由於日本與菲律賓分別位於台灣北方及南方,台灣有事,日菲也難逃被波及。(圖/路透)

菲律賓 緊急應變計畫

近期日本媒體披露美國和日本12月將就台灣有事擬定首個聯合軍事計畫,包括在日本西南諸島部署陸戰隊濱海團,以及在菲律賓部署「多領域特遣隊」(multi-domain task force, MDTF)與「堤豐」(Typhon)陸基中程飛彈系統等。

對於前述消息,菲律賓軍方發言人巴迪亞(Francel Margareth Padilla)11月26日以消息未經證實為由,並未正面回應該訊息,僅強調菲方自己有因應台海衝突升級的應變計畫,由於緊急應變計畫各國均列為機密,不易窺其全貌,茲依據菲律賓各軍種發言人所述,歸納如後。

首先,菲國海軍發言人崔尼代(Roy Vincent Trinidad)表示,菲國有自身緊急應變計畫,包括,其一是適當部署部隊、安排與他國接觸等。其二是目前約有20萬名菲人在台生活,菲國政府必須照顧他們的權益。其三是目前美國陸基中程飛彈系統「堤豐」仍部署於菲國北部。

其次,對媒體有關美軍可否依據「加強國防合作協議」(Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA),在菲國戰略據點部署飛彈的提問,菲國陸軍發言人德瑪阿拉(Louie Dema-ala)則向香港《南華早報》證實報導內容,強調部署仍處於初步規畫階段,美方雖有決定權,但仍須遵循菲國程序才能落實。

綜言之,菲律賓因應台海衝突緊急應變計畫大概包括,第一,讓美軍增加部署「堤豐」(Typhon)陸基中程飛彈系統。第二,同意美軍部署MDTF,並與菲國部隊協同作戰。第三,撤回在台工作僑民,並接納自台撤離的外國民眾。第四,收容因台海衝突所衍生的難民。



▼菲律賓部署「多領域特遣隊」(multi-domain task force, MDTF)與「堤豐」(Typhon)陸基中程飛彈系統。(圖/路透)

戰略意涵

由於菲律賓距離台灣很近,以及基於《美菲共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America, MDT),在美國介入台海衝突的情況下,菲律賓無法置身事外,故其軍方發言人巴迪亞透露台海衝突時,菲律賓有緊急應變計畫,凸顯之戰略意涵分述如後。

首先,由於菲律賓與中國南海主權爭議,倍感中國軍事壓力,故積極尋求與美日韓澳的合作,對於台海可能爆發衝突,有必要擬定緊急應變計畫,而此計畫就是同意美國在菲律賓部署更多的中程飛彈及部隊,菲國部隊協同美軍作戰,落實美菲軍事合作,共同抵禦中國對台動武。

其次,日本與菲律賓各位於台灣的北方與南方,三國同居於第一島鏈重要位置,任何一方有事;其他方亦會受到波及,這也是近年來日本與菲律賓持續加強國防與海巡合作的緣由。此外,基於《美日安保條約》及《美菲共同防禦條約》,在美國的鼓勵及撮合下,2024年7月8日,菲律賓與日本簽署相互准入協定(RAA),深化兩國軍事合作。

再次,依據勞動部勞動統計資料,菲律賓在台工作人數,僅次於印尼及越南,人數近16萬人,若含其他就學、經商、定居人數,總人數逼近20萬人,每一年菲律賓可從台灣賺取可觀外匯,台海發生衝突與其利益息息相關,必要時,還須撤離在台僑民,故其緊急應變計畫包含維持菲國在台利益。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖,不只是針對台海,而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。(示意圖/記者陶本和製圖)

政策建議

菲國海軍發言人崔尼代在回覆媒體詢問相關問題時,曾謂菲律賓緊急應變計畫,包括安排與他國接觸等,此次所謂他國當然包含台灣。基於台菲兩國共同利益,我國可考量就菲律賓緊急應變計畫,與菲國進行協商,研提政策建議如後。

(一)推進兩國軍政高層官員之交流機制

台菲兩國由於同處第一島鏈,且極為鄰近,菲國不能因一個中國政策,捨棄眼前國家利益。職司之故,我國可就安全、外交、勞工、貿易、援助、海上執法,以及軍事教育、訓練、演習等方面合作的必要性,與菲律賓協商建立兩國軍政高層官員之交流機制。

(二)強化台菲平時之協調奠定戰時效能

菲律賓之緊急應變計畫,包括撤離在台工作勞工及僑民,如何在緊急狀態下,有序進行撤僑,必須仰賴平時與我政府有關單位召開協調會議、訂定計畫,以及實施演練,一旦台海衝突發生時,才可能依平時演練,實施在台菲勞及僑民撤離行動。

(三)建議聯合推演菲律賓緊急應變計畫

菲律賓雖然表示在台海衝突時,菲國有緊急應變計畫,但此緊急應變計畫若未與相關國家進行協調與演練,實難落實計畫所設定目標,故政府有關單位在此問題基礎上,可考量向菲律賓提出實施台菲聯合推演菲緊急應變計畫之建議。

(四)爭取參與美菲及日菲聯合軍事演習

菲律賓平時未建立與台灣有關緊急應變計畫的聯繫與演練,戰時便難以落實其計畫,我國可藉此提出參與美菲、日菲及美日菲之聯合軍事演習與聯合海巡演習等,透過平日雙方或多方聯合演習,培養標準作業程序(SOP)及默契,一旦台海衝突發生時,便可將平時的演練,轉化為具體的應變行動。

▼菲律賓、美國於南海進行聯合巡邏和海上合作行動。(圖/達志影像/美聯社)

