ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

我們想讓你知道…台日菲雖然都面臨中國的武力威脅，但以台海情勢最受到關注，本文分從菲律賓在台海衝突所扮演角色、菲律賓緊急應變計畫、戰略意涵與政策建議等面向。

 

● 作者 ／ 台灣智庫國防小組

由於中國意圖以武力統一台灣，過去幾年不斷加大擾台與圍台行動，加劇台海地區安全情勢的隱憂，且解放軍也多次入侵日本領海與領空，升高中日緊張情勢。此外，中國與菲律賓因南海主權爭議，兩國海巡、海警頻繁上演對峙，甚至引發衝突。質言之，第一島鏈主要國家日本、台灣與菲律賓飽受中國武力威脅，尤其台灣直接面對中國文攻武嚇的程度，已到了無以復加的地步。

台日菲雖然都面臨中國的武力威脅，但以台海情勢最受到關注，由於日本與菲律賓分別位於台灣北方及南方，台灣有事，日菲也難逃被波及，故兩國對台海衝突都有緊急應變計畫。本文分從菲律賓在台海衝突所扮演角色、菲律賓緊急應變計畫、戰略意涵與政策建議等面向，分析如後。

菲律賓在台海衝突　所扮演角色

2021年12月1日，日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」的論述，渠清楚指出台灣與韓國、美國、日本、歐洲等民主自由世界共同團結來對抗獨裁的中國。嗣後，日本便大幅提升西南諸島防衛力量，同時與美軍合作應對台海有事。

近期媒體披露，日本和美國正聯合制定台海危機應變計畫，包括在日本琉球群島部署擁有飛彈和「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）的陸戰隊濱海團（Marine Littoral Regiment），顯示鄰近台灣的日本在台灣有事時所扮演的角色。同理，位於台灣南方的菲律賓，在台灣有事時也是有其無法迴避的關鍵角色。就菲律賓而言，因應台海衝突所扮演角色，包括協助美軍、撤僑、接納他國民眾及收容難民等。

▼台日菲雖然都面臨中國的武力威脅，但以台海情勢最受到關注，由於日本與菲律賓分別位於台灣北方及南方，台灣有事，日菲也難逃被波及。（圖／路透）

▲▼澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

菲律賓 緊急應變計畫

近期日本媒體披露美國和日本12月將就台灣有事擬定首個聯合軍事計畫，包括在日本西南諸島部署陸戰隊濱海團，以及在菲律賓部署「多領域特遣隊」（multi-domain task force, MDTF）與「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統等。

對於前述消息，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）11月26日以消息未經證實為由，並未正面回應該訊息，僅強調菲方自己有因應台海衝突升級的應變計畫，由於緊急應變計畫各國均列為機密，不易窺其全貌，茲依據菲律賓各軍種發言人所述，歸納如後。

首先，菲國海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，菲國有自身緊急應變計畫，包括，其一是適當部署部隊、安排與他國接觸等。其二是目前約有20萬名菲人在台生活，菲國政府必須照顧他們的權益。其三是目前美國陸基中程飛彈系統「堤豐」仍部署於菲國北部。

其次，對媒體有關美軍可否依據「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），在菲國戰略據點部署飛彈的提問，菲國陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）則向香港《南華早報》證實報導內容，強調部署仍處於初步規畫階段，美方雖有決定權，但仍須遵循菲國程序才能落實。

綜言之，菲律賓因應台海衝突緊急應變計畫大概包括，第一，讓美軍增加部署「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統。第二，同意美軍部署MDTF，並與菲國部隊協同作戰。第三，撤回在台工作僑民，並接納自台撤離的外國民眾。第四，收容因台海衝突所衍生的難民。

▼菲律賓部署「多領域特遣隊」（multi-domain task force, MDTF）與「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統。（圖／路透）

▲▼美菲軍演,菲美軍演,肩並肩軍演,Balikatan。（圖／路透）

戰略意涵

由於菲律賓距離台灣很近，以及基於《美菲共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America, MDT），在美國介入台海衝突的情況下，菲律賓無法置身事外，故其軍方發言人巴迪亞透露台海衝突時，菲律賓有緊急應變計畫，凸顯之戰略意涵分述如後。

首先，由於菲律賓與中國南海主權爭議，倍感中國軍事壓力，故積極尋求與美日韓澳的合作，對於台海可能爆發衝突，有必要擬定緊急應變計畫，而此計畫就是同意美國在菲律賓部署更多的中程飛彈及部隊，菲國部隊協同美軍作戰，落實美菲軍事合作，共同抵禦中國對台動武。

其次，日本與菲律賓各位於台灣的北方與南方，三國同居於第一島鏈重要位置，任何一方有事；其他方亦會受到波及，這也是近年來日本與菲律賓持續加強國防與海巡合作的緣由。此外，基於《美日安保條約》及《美菲共同防禦條約》，在美國的鼓勵及撮合下，2024年7月8日，菲律賓與日本簽署相互准入協定（RAA），深化兩國軍事合作。

再次，依據勞動部勞動統計資料，菲律賓在台工作人數，僅次於印尼及越南，人數近16萬人，若含其他就學、經商、定居人數，總人數逼近20萬人，每一年菲律賓可從台灣賺取可觀外匯，台海發生衝突與其利益息息相關，必要時，還須撤離在台僑民，故其緊急應變計畫包含維持菲國在台利益。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖

▲▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

政策建議

菲國海軍發言人崔尼代在回覆媒體詢問相關問題時，曾謂菲律賓緊急應變計畫，包括安排與他國接觸等，此次所謂他國當然包含台灣。基於台菲兩國共同利益，我國可考量就菲律賓緊急應變計畫，與菲國進行協商，研提政策建議如後。

（一）推進兩國軍政高層官員之交流機制

台菲兩國由於同處第一島鏈，且極為鄰近，菲國不能因一個中國政策，捨棄眼前國家利益。職司之故，我國可就安全、外交、勞工、貿易、援助、海上執法，以及軍事教育、訓練、演習等方面合作的必要性，與菲律賓協商建立兩國軍政高層官員之交流機制。

（二）強化台菲平時之協調奠定戰時效能

菲律賓之緊急應變計畫，包括撤離在台工作勞工及僑民，如何在緊急狀態下，有序進行撤僑，必須仰賴平時與我政府有關單位召開協調會議、訂定計畫，以及實施演練，一旦台海衝突發生時，才可能依平時演練，實施在台菲勞及僑民撤離行動。

（三）建議聯合推演菲律賓緊急應變計畫

菲律賓雖然表示在台海衝突時，菲國有緊急應變計畫，但此緊急應變計畫若未與相關國家進行協調與演練，實難落實計畫所設定目標，故政府有關單位在此問題基礎上，可考量向菲律賓提出實施台菲聯合推演菲緊急應變計畫之建議。

（四）爭取參與美菲及日菲聯合軍事演習

菲律賓平時未建立與台灣有關緊急應變計畫的聯繫與演練，戰時便難以落實其計畫，我國可藉此提出參與美菲、日菲及美日菲之聯合軍事演習與聯合海巡演習等，透過平日雙方或多方聯合演習，培養標準作業程序（SOP）及默契，一旦台海衝突發生時，便可將平時的演練，轉化為具體的應變行動。

▼菲律賓、美國於南海進行聯合巡邏和海上合作行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼菲律賓、美國在不到3個月期間已於南海進行3次聯合巡邏和海上合作行動。（圖／達志影像／美聯社）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉自「思想坦克」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►不當金山上的乞丐　公廣媒體出路僅剩AI？

►12強棒球10大場邊話題！　傑憲尋婆、家正婦、道歉表全上榜　

►當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此

►「南洋半導體島鏈」的崛起　對台灣是機會還是威脅？

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

「南洋半導體島鏈」的崛起　對台灣是機會還是威脅？

可怕的不只是川普　當金權、科技和數據佔領政治場域

從陳傑憲與少子化　看「當丈夫的資格」

川普能源政策　對台灣的影響

關鍵字: 台灣智庫國防小組 雲論 中國 台海 菲律賓 日本 第一島鏈

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析
從傅達仁到瓊瑤「生命的抉擇」　政府何時正視安樂死？
12強棒球10大場邊話題！　傑憲尋婆、家正婦、道歉..
當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此
「南洋半導體島鏈」的崛起　對台灣是機會還是威脅？

推薦閱讀

當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此

更有感的P、J人格分析正夯！　10個年末必做儀式清..

12強棒球10大場邊話題！　傑憲尋婆、家正婦、道歉..

菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

從傅達仁到瓊瑤「生命的抉擇」　政府何時正視安樂死？

「南洋半導體島鏈」的崛起　對台灣是機會還是威脅？

不當金山上的乞丐　公廣媒體出路僅剩AI？

川普2.0的美國經濟　如何在高關稅與科技創新下突圍..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

「這是我自己想做的」　辰己涼介被妻子洗腦還是父母有..

相關文章

今年剛滿18歲！日皇室悠仁親王「推甄合格」　將赴筑波大學讀生物

今年剛滿18歲！日皇室悠仁親王「推甄合格」　將赴筑波大學讀生物

日本皇室秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王，是目前皇位第2順位繼承人，今年9月剛滿18歲，成為成年皇族。先前有媒體爆料，其母親紀子妃打算靠「推薦入..

4小時前

銀座離奇竊案！「詭異手」隔牆穿出　14支名錶全沒了

銀座離奇竊案！「詭異手」隔牆穿出　14支名錶全沒了

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海　日本自衛隊戰機急升空

疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海　日本自衛隊戰機急升空

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交..

當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交..

更有感的P、J人格分析正夯！　..

12強棒球10大場邊話題！　傑..

菲律賓因應台海衝突　緊急應變計..

從傅達仁到瓊瑤「生命的抉擇」　..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面