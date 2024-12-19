守護民主憲政　台灣在野黨遠不如南韓

▲傅崐萁、黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

● 詹順貴／律師

拿12月初南韓國會在野黨議員不畏軍隊、強力守護該國民主憲政的快速反應，以及後來的兩次彈劾，對比近一年來台灣在野黨聯手不斷逆向削弱台灣民主憲政體制，乃至葬送主權的種種胡作非為，兩國在野黨國會議員的表現，簡直判若雲泥。

南韓在野議員 護民主快速有力

12月3日22時左右，南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，並派軍隊部署在國會議事堂，阻止國會議員入內召開緊急會議，甚至一度進入國會大樓試圖逮捕議員。

在大批民眾抗議與協助下，隔日凌晨，190名國會議員突破封鎖，順利召開緊急會議，全數通過決議宣布總統頒布的戒嚴無效；12月14日更說服部分執政黨議員倒戈，以204票成功通過彈劾動議，讓等同發動政變的總統尹錫悅停職，等待該國憲法法院的審理。

以上南韓從總統尹錫悅宣布戒嚴，到被國會決議戒嚴無效，短短幾小時過程，想必驚心動魄，尤其尹錫悅已事先計畫並派警著手逮捕政敵，並調派看起來荷槍實彈的軍隊守住議事堂外，阻止國會議員入內開會。雖然推測議事堂外的軍隊應該也不盡認同尹錫悅為對付政敵貿然宣布戒嚴之舉而默默放水，無論如何這包含172名在野黨、18名執政黨在內的190名議員，在風聲鶴唳的情況下，能果斷無畏地在第1時間衝向議事堂集會，勇氣仍著實令人敬佩，也因此守護住南韓的民主憲政尊嚴，未來南韓歷史一定會把這190人記上一大筆。

台灣的情況卻是顛倒過來，自民主轉型後，未曾出現如尹錫悅這般荒謬的總統，但在這一屆卻出現了比尹錫悅所作所為更荒謬的在野黨。

說比尹錫悅更荒謬，是因為尹錫悅無預警宣布戒嚴，是為對付政敵、是為權力一把抓，其所為固然會嚴重侵蝕南韓的民主憲政，但至少不會削弱乃至葬送國家主權。

▼台灣的情況卻是顛倒過來，自民主轉型後，未曾出現如尹錫悅這般荒謬的總統，但在這一屆卻出現了比尹錫悅所作所為更荒謬的在野黨。（圖／路透）

傅、黃帶領的在野立委 毀憲亂政不遺餘力

今年以來，台灣由傅崐萁、黃國昌狼狽為奸主導的藍白在野黨呢？不僅未曾守護台灣民主憲政，反而無所不用其極地想癱瘓其運作，並屢屢聯手提出會掏空台灣體質與主權的法案或刪除重要國防預算。

稍遠的如被憲法法庭宣告所有涉及立委擴權影響人民權益的法條均違憲的《立法院職權行使法》修正案與《刑法》第141條之1增訂案、刪除新舊委員銜接過渡條款的《NCC組織法》修正案、因社會輿論強烈反對而作罷的陸配比照外配條款的《新住民基本法》修正案、因輿情欠佳而改為主決議的《花東快速公路建設特別條例》草案與調漲健保點值的《全民健保法》修正案。

最近則有直接癱瘓憲法法庭運作的《憲法訴訟法》修草案、架空行政院、劫貧濟富的《財政收支劃分法》修草案、等同凍結憲法賦予人民罷免權的《公職人員選舉罷免法》修草案、刪除學校青年動員參與全民社會防衛及災防訓練的《全民防衛動員準備法》修草案，以及之前拒審年度總預算，日前提案刪除潛艦國造預算等，無一不是用以削弱台灣民主憲政運作機制與自主防衛力量，藉以出賣台灣主權予中國。

藍、白、無（黨籍）立委這般完全以政治立場、奪權鬥爭與媚迎中國為出發點的問政模式，相較於南韓在野黨此次面對總統尹錫悅調動軍隊宣布戒嚴所展現英勇守護該國民主憲政的行為表現，簡直如天壤之別。

▼台灣由傅崐萁、黃國昌主導的藍白在野黨，不僅未曾守護台灣民主憲政，反而無所不用其極地想癱瘓其運作。（圖／記者李毓康攝）

藍白以廢死與否 凌遲大法官人選

有這一年來如此不堪聞問的問政表現，再次反映到對司法院大法官被提名人行使同意權的審查會上，這些立委諸公（即使是號稱法學博士的黃國昌），也無能從被提人的學術素養、人權意識與價值信念入手，提出有意義的實質問題進行論辯以供投票判斷依據，只會用最粗糙、最民粹的「支持死刑或贊同廢死」單一問題公審、乃至羞辱這7位被提名人。

其實不管是支持死刑或贊同廢死，公民社會想要了解、立委諸公應該詢問的，是這些被提名人所持見解背後的理論體系是否嚴謹？形成的脈絡有無參雜偏見？未來能否公正客觀嚴謹審理每個攸關人民權益與民主憲政的案件？而非以單一「支持死刑或贊同廢死」的問題答案作為篩選依據。

尤其死刑是否違憲，今年9月20日憲法法庭才做出在嚴格條件下合憲的《113年憲判字第8號判決》，可預期的下一屆會再受理死刑是否合憲的案件機率不高，被提名人最高行政法院庭長王碧芳有條件支持死刑，沒問題，她有完整說明論理依據，值得尊重；台大教授劉靜怡毫不遮掩，明確反對死刑，這是她長期一貫信念，也有詳細論述理由，同樣值得敬重。

司法院長被提名人張文貞教授面對黃國昌的提問，固然沒有直接表示看法，但從過往她的學術研究領域與所發表論文，其實不難研判她會傾向於支持廢死，只是囿於她被提名的不單是大法官，還是憲法法庭有訴訟程序指揮權的審判長，也許考慮未來不被質疑公正性，沒有直接答個人見解，僅以《113年憲判字第8號判決》已揭示合憲性來回答，卻立刻被黃國昌把握住作秀與報復張文貞在《立法院職權行使法》憲法釋憲案提出打臉黃國昌與翁曉鈴的法律鑑定意見的機會，趁機以「只有妳不敢回答」、「妳連最基本面對問題的勇氣都缺乏」等語大大羞辱一番。

張文貞被提名人委婉的回答固然令人感到惋惜，但根本是背叛過去價值信念的黃國昌卻更加可恥。

事實上一直以來，過往的釋憲案與現今憲法訴訟案件，極高比例都是與人民基本權相關的案件，作為一個不負人民所託的合格民意代表，不是應該替人民選出能積極捍衛人民基本權不受侵害的大法官？怎會只執著於問出被提名人是否符合自己支持死刑立場的看法？

甚至以充滿預設立場的問題刻意羞辱被提名人並極盡扭曲方式轉譯被提名人所答內涵呢？如此不適任、從不為民的立委諸公，難怪要趕著在就職滿一年之前惡修選罷法，提高人民罷免權行使難度（形同凍結憲法賦予人民的罷免權），方便他們未來繼續為所欲為。

▼張文貞被提名人委婉的回答固然令人感到惋惜，但根本是背叛過去價值信念的黃國昌卻更加可恥。（圖／記者屠惠剛攝）

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