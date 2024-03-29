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陳靜宜／可惜了炒粿條！　憶起檳城街頭翻炒聲

我們想讓你知道…眼見不一定為憑，鏗鏘有聲的炒粿條是一種人們期待下的產物，還是必然的發生？這些都讓人更想深究食物的本質與飲食文化的意義。

▲ 受到寶林茶室新聞事件的影響，不少馬來西亞料理餐廳的炒粿條銷量都受到影響。（圖／ETtoday資料照）

● 陳靜宜／美食專欄作家

受到寶林茶室新聞事件的影響，聽到台灣同樣賣馬來西亞小吃的店家說，炒粿條這道菜銷量受到了影響。希望將來店家出售這道食物時，都能慎重以待，因為炒粿條是一道非常美味的食物。

「炒粿條」三個字裡除了「粿條」二字以外，「炒」也跟粿條息息相關。

到了檳城幾次，每次總少不了吃炒粿條。當地朋友們都苦惱：「你來吃過那麼多家，都不知該再帶你去哪家了。」我原本也認為吃過的東西就不用重複，然而炒粿條扭轉了我的想法，它都帶給我不同的體悟。

先說「炒」粿條這件事，回想起第一次到檳城，大馬飲食作家林金城說，「到檳城，一定要吃炒粿條。」但我們趕時間，於是就近找了一攤炒粿條吃，只是粿條還沒上桌，他竟就拉下臉來，待粿條上桌，他吃了一口便說，「炒出這種粿條，實在太丟臉了！」

他堅持轉戰到另一攤炭火炒粿條，尚未走到攤子前，大老遠就聽到炒鍋鏗鏘有聲，猶如刀劍相接。他放心地說，「這才是炒粿條該有的聲音，剛剛那家的聲音完全不行。」

他補充，炒粿條少不了黑醬油，為了不使黑醬油裡的糖遇熱沾鍋燒焦，炒手必須快速翻炒才行。

▲ 大馬飲食作家林金城說，炒粿條少不了黑醬油，為了不使黑醬油裡的糖遇熱沾鍋燒焦，炒手必須快速翻炒才行。（示意圖／Unsplash）

之後，我便認定了鏗鏘有聲的炒法，才是炒粿條該有的樣子。直至最近，造訪了檳城另一家粿條攤，攤主是一位女性，她的父親炒粿條炒了五十年，辭世後由她接手繼續炒。

她的炒法輕柔、動作小，看起來雖不如鏗鏘有聲版來得帶勁，然而炒出來的粿條鑊氣十足、不留殘油，一時之間讓我陷入困惑中。

一位當地廚師朋友提供我另一種看法，「不斷快速翻炒，反而使粿條容易斷裂，影響賣相。」

翻鍋的用意，是讓食材受熱過程中，同時減少接觸鍋面的機會，以免造成過熟；然而有些廚師在食材還沒受足熱氣就翻面、再翻面，純粹為了翻鍋而翻鍋，頻繁翻鍋有時還會拉長烹調時間，而且不正確的姿勢容易使手腕受傷，造成職業傷害。

炫技的人就只是虛張聲勢，沒有真本事嗎？不一定。

不炫技就一定美味？也不一定。

人們總說眼見為憑，但眼見不一定為憑，鏗鏘有聲的炒粿條是一種人們期待下的產物，還是必然的發生？這些都讓人更想深究食物的本質與飲食文化的意義，這是炒粿條教給我的一堂課。

▲ 鏗鏘有聲的炒粿條是一種人們期待下的產物，還是必然的發生？（圖／記者黃士原攝）

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● 本文獲授權，轉載自「陳靜宜」臉書專頁。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 雲論 陳靜宜 粿條 寶林茶室 炒粿條 檳城 美食 雲論陳靜宜

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