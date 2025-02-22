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推動永續的自然正向策略　以生態復育為核心全面性發展

我們想讓你知道…未來，透過技術創新、政策支持與跨界合作，我們可以打造一個真正「與自然共存」的可持續發展世界，確保人類與地球生態系統能夠長遠共榮共存。

▲▼基隆,基隆港,外木山漁港,協和電廠,第四天然氣接收站,四接,貨輪,漁港,商港,貨櫃。（圖／記者林振民攝）

▲自然正向（Nature Positive） 的永續發展方法，以恢復生態系統為核心，確保生態系統能夠持續提供人類所需的資源與服務。（圖／記者林振民攝）

●何毓仁／淨零規劃管理全面指南書籍作者、中華電信股份有限公司電信工程師

隨著氣候變遷、生態資源枯竭以及環境污染問題日益嚴峻，傳統的環保策略已逐漸從「減少負面影響」轉向「創造正向影響」的全新思維。自然正向（Nature Positive） 的永續發展方法，以恢復生態系統為核心，強調不只是減緩環境衝擊，更要積極復育與增強自然環境，確保生態系統能夠持續提供人類所需的資源與服務。

這一策略不僅能幫助政府、企業與社會共同實現環保目標，也能在經濟、社會與環境層面產生長遠價值，促進永續發展。以下是幾項關鍵的實踐方式：

將自然視為重要資本　強化生態系統服務的永續價值

自然環境不只是被動的資源供應者，更是擁有強大再生能力的「生態資本」。當我們將生態系統視為可管理的資產，便能確保其提供的水土保持、碳封存、生物多樣性等服務得以長期維持。例如:透過保護森林與濕地，可以確保碳封存能力並降低土壤侵蝕的風險，而透過沿海紅樹林的恢復，則能提升海岸地區的防洪能力。

這些自然提供的服務不僅有助於生態環境的穩定，更對農業、漁業、水資源管理等領域帶來深遠的影響。

再生農業與生態復育　恢復土壤健康、重塑永續環境

傳統農業生產模式往往依賴大量農藥與化肥，造成土壤退化與水資源污染，而再生農業（Regenerative Agriculture） 則是一種更加可持續的農業實踐方式。

這種模式強調減少人為干預，增加土壤中的碳封存能力，例如:透過輪作、多樣化種植、保護性耕作等方式來增強土壤的健康與生產力。此外，恢復森林、濕地、河川等受損生態區域，也能讓這些環境重新發揮其自然功能，例如:濕地能吸收氮污染、森林能維持碳平衡、健康的河川能促進水資源循環。

這些措施不僅提升生態系統的復原能力，也為當地社區提供更穩定的環境支持。

循環經濟轉型　從線性消費到資源閉環的永續模式

現代工業與消費模式大多採取「生產—使用—廢棄」的線性模式，導致大量廢棄物與資源浪費。然而，循環經濟（Circular Economy）旨在打破這一傳統模式，透過低耗資源、高效率的生產與消費方式，將資源利用最大化。例如:企業可以設計可回收、可再利用的產品，並發展生物可降解材料，確保產品在生命週期結束後能夠重新融入生態系統。

此外，透過廢棄物再利用、二次材料市場的發展，許多行業已經開始實現資源閉環管理，如電子產業中的零件回收、建築業中的可循環建材，以及食品產業中的廢棄物轉化為有機肥料。

這些策略能夠有效減少污染與資源浪費，同時促進企業的長期可持續發展。

生物多樣性保育　守護生態平衡、確保永續未來

生物多樣性是地球生態系統穩定運作的基礎，然而，過度開發與人類活動已導致許多物種面臨滅絕風險。因此，保護野生動物棲地、限制森林砍伐、減少生態系統的破壞，已成為現代環保策略的重要組成部分。例如:透過國家公園的設立、海洋保護區的擴展、生態廊道的規劃，能夠為動植物提供更安全的生存環境。

此外，都市發展與基礎建設的規劃也應考量生物多樣性，例如:在城市中增加綠地、維持河流生態環境，確保生物能夠適應變遷並維持生態平衡。

自然解決方案（NbS）　將綠色基礎建設融入永續城市發展

自然解決方案（Nature-based Solutions, NbS）強調透過自然系統來解決環境與社會問題，並與城市與基礎設施建設相結合。例如:在都市環境中，透過綠色屋頂、雨水花園、植被牆等措施，能夠減少都市熱島效應，提高降水吸收能力，並提供更好的都市生態環境。同時，沿海紅樹林與濕地 可以作為自然屏障，降低風暴潮與海岸侵蝕的風險。

此外，城市樹木與公園不僅能夠吸收二氧化碳，還能提供人類更健康的生活空間。這些措施不僅是環保策略，更能夠為都市規劃與基礎建設提供創新性的解決方案。

碳中和與負碳技術　推動淨零排放與氣候正效益

全球減碳不僅應該著眼於「碳中和」，更應推動「負碳」技術，即讓碳排放不只是歸零，而是轉為負值。這可以透過碳捕捉與儲存（CCS）、直接空氣碳捕捉（DAC）、森林碳匯等技術來實現。例如:一些企業已經開始建置大型碳捕捉設備，將二氧化碳轉化為工業用途或永久封存於地層之中。

此外，發展高效的生態造林與海洋碳封存技術，也是目前全球重要的碳減排策略之一。這些技術的發展，將使企業不僅能達成碳中和，還能為全球氣候變遷提供更具影響力的解決方案。

結論　自然正向發展模式是未來永續的關鍵

透過這些策略，自然正向（Nature Positive） 的發展模式能夠創造更具韌性的環境，同時兼顧經濟發展與社會福祉。企業與政府若能夠積極導入這些方法，不僅能夠實現自身的永續發展目標，更能夠促進整個社會邁向共益與再生的未來。

未來，透過技術創新、政策支持與跨界合作，我們可以打造一個真正「與自然共存」的可持續發展世界，確保人類與地球生態系統能夠長遠共榮共存。

▼透過策略打造一個真正「與自然共存」的可持續發展世界，確保人類與地球生態系統能夠長遠共榮共存。（圖／路透）

▲▼砍伐過量與非法盜採讓所羅門群島的熱帶雨林正加速消失。（圖／路透）

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