扛下中華隊關鍵一戰先發！　台日混血「徐翔聖」的小故事

▲中華隊今晚先發投手，是年僅 20 歲，效力日職養樂多的徐翔聖。（圖／記者李毓康攝）

●作者／小林文字燒

這些年輕人，每一張都是我們的王牌，搶下對南非這一勝，今晚比賽將變得更加至關重要。對戰尼國不能掉以輕心，因為他們教頭有在台灣打球的經驗，昨天也打敗第一戰我們輸掉的西班牙，選手壓力山大，可想而知。

面對這個艱鉅情況，教練團宣布推派的先發投手，是年僅 20 歲，我們效力日職養樂多的徐翔聖。

徐翔聖，球迷可能也會聽到有人稱呼他高橋翔聖。因為翔聖媽媽是日本人、爸爸是台灣人，是個道道地地在台灣土生土長的混血兒。

三級棒球的階段，也都是在台灣完成培育。再以一般「本土」球員的形式，被日本球團簽約、網羅。

去年確定旅日時，不少球迷都非常好奇，翔聖會在日職以什麼作為登錄名。因為他是混血兒，同時有著徐和高橋兩個姓氏，兩個都很適合當作登錄名使用。

不過最終，翔聖做出一個很暖的決定，不是徐也不是高橋，而是單純以就「翔聖」作為登錄名。也似乎象徵著，他希望兩種身分都能存在著，兩種身分都是屬於自己的一部分。

翔聖父母親非常支持他打棒球，尤其是父親。但是很遺憾 2023 年父親已經因病而離世了，沒有親眼目睹兒子披上球衣，成為職業球員的那一刻。

2025 年翔聖再次代表屬於徐爸的國家隊，而且今天晚上還要肩負重任，為我們先發投球，守住關鍵的一場勝利。我相信，如果徐爸在天有知，祂一定會非常高興的，祂一定會感動到流眼淚的。

翔聖加油、拿出最好的自己，不管未來在台灣還是日本，小林都會持續關注和支持你的。也謝謝你選擇為台灣出賽，

以及投出的每一顆好球。

▼這些年輕人，每一張都是我們的王牌，搶下對南非這一勝，今晚比賽將變得更加至關重要。（圖／記者李毓康攝）

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