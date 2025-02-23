張競／解讀漢光兵棋推演「官泄」事件

▲國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，國防部長顧立雄肯定全體參演同仁辛勞。（圖／軍聞社）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

2月21日國防部由國防部長顧立雄主持「漢光41號演習」高階幹部圖上兵棋推演，《軍聞社》發佈新聞照片，被媒體辨識出美軍印太指揮部派員出席。《軍聞社》發佈新聞圖片，洩漏美軍將領來臺參與軍事活動行蹤曝光後；22日《軍聞社》緊急裁切原始新聞圖片，裁切相關影像後重新上架。

軍事發言人室亦同時回應表示，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉汲取實戰經驗，提升國軍整體戰力，但未評相關執行細節並，更未針對各方關注焦點予以說明。

針對此事件，是否完全符合中國大陸網路社群，針對刻意曝光軍事影像，以便傳送政治信號，所慣用辭語「官泄」，各位讀者朋友可以對比評斷。但就海峽此岸來說，必然可以看出，假若未曾懲處新聞發佈作業單位幕僚與主管，顯然就是刻意為之。

如此新聞操作手法，基本上在兩岸關係研究社群，都會被定位成存心「打擦邊球」，刻意對外釋放我與美軍互動訊息，作為撩撥挑弄北京彈藥。以往在台北與華盛頓軍事交流與安全合作各種不同訓練課程與會議對話，經常透過將活動圖片曝光，作為臺北政治高層向民眾宣傳我與美方關係良好互動密切證據，更作為政治人務與側翼打手鼓動社會「抗中保臺」情緒本錢；相關前例不勝枚舉。

美軍其實相當理解，為何台灣必須經常服用此等政治搖頭丸，以便維持「抗中保台」情緒；因此在合理範圍內，亦願意配合演出，默許此種刻意將雙方軍事交流與安全合作樣態曝光，以便進行政治操作手法。而且說實在話，美軍內部與我進行軍事交流與安全合作單位，有時本身亦不理解兩岸關係以及與我進行軍事交流安全合作之政治敏感性，因此美軍單位將我方前往受訓或接收裝備資訊曝光，其實也是家常便飯。

但在美國國家安全與對外關係政策體系內，其實針對美軍與我軍事交流與安全合作，國務院考量管控資訊外流，訂立過極為詳細與嚴格規範，美軍單位為此經常受到國務院指責，雙方經常對此亦存在分歧引發爭議。

本次美軍高階官員來臺參與漢光演習兵棋推演曝光事件，國防部會如此果斷收回曝光影像，其實就可推估出美方對如此曝光所持態度。照理來說，兵棋推演未對外開放媒體採訪，軍聞社有無必要發佈新聞？新聞影像資料發佈前，是否曾經過演習主管幕僚單位與反情報專業單位審核，事後是否有業務主管與幕僚遭致懲處，都是判斷此事是否可被認定為「官泄」重要參考依據。

吾人必須理解，川普政府捲土重來，國防部長新官上任三把火燒得正旺，五角大廈內高階將領朝不保夕人人自危，此時從夏威夷Camp Smith（印太指揮部所在營區）絕對不希望搞出新聞事件成為焦點，把本身推上火線自找麻煩。華盛頓未來要與北京如何過招，到現在情勢並不明朗。但兩強未來不論要如何山歌對唱，絕對不會容許台北冒出個變調音符來攪局；假若此時還會輕舉妄動，存心亂打擦邊球，刻意擺出「官泄」戲碼，絕對是缺乏狀況認知敏感度與政治智慧。

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