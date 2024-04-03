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林清汶／避免科技文明反撲　及早制定AI明確法律標準

我們想讓你知道…政府、產業和工會等利益相關者需要攜手合作，應未雨綢繆制定明確的法律標準及用途、嚴肅面對。

▲ 去年好萊塢發生大規模罷工事件。（圖／路透）

● 林清汶／世新大學法律系兼任副教授

報載，2023年5月初好萊塢發生了一場一萬五千名編劇參與的罷工事件，美國編劇工會提出四大訴求之一，要求規範ChatGPT等，保護人類創意和專業工作者的權益。近年來，台灣學生論文、繪圖比賽，亦曾發生以ChatGPT代勞的事件；而馬斯克發明的女傭據稱在二、三年後可量產，可以客製化，依消費者所需提供型態，價格約台幣50萬元，功能包括家庭生活服務、幫忙清潔、煮飯、洗衣，甚至於聊天、受孕等。果真如此，從經濟角度觀之，以後年輕人還會想結婚、生小孩嗎？

人工智慧AI對人類提供了優越服務，已經超越人類想像無能不能，頂尖的科技日新月異創造不可思議的未來。當今網路資訊為人類生活提供了無限便捷，我們有幸生活在當下，看到過去沒有而現在突飛猛進的新興科技，不盡嘆為觀止，尤其人人持有手機，一機在手功能無限。然而，我們也面臨諸多遺憾，當年輕世代擁有了新興科技產品，人與人之間對話心靈的交流卻絕緣了，父母與子女親情少有互動、師生之間鮮有溝通、朋友之間沒有溫度，這都是科技產物下的後遺症，也是人類面臨的難題。當人工智慧AI無限擴張到真假不分，倘再持續加碼挹注後有了溫度、情緒、靈性等人類相同特質，滿街出現了很多AI人類真假難辨，我們人類將如何自處？如行政院長陳建仁面對立委提供影片質詢對真、假人，瞬時亦無法判定。

因此，政府、產業和工會等利益相關者需要攜手合作，應未雨綢繆制定明確的法律標準及用途、嚴肅面對，如AI可能涉及智慧財產侵權法律分際問題，規範何者不可為；限縮AI應用在特定功用上，如救災、爆破等，不能漫無限制延伸，避免科技文明後遺症反撲，將衝擊道德倫理價值底限，帶來無限可能災難。

▲ AI可能涉及智慧財產侵權法律分際問題，規範何者不可為。（圖／CFP）

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