沈政男／承載年節食品意涵　「草仔龜比薩」鬧出新意思

▲ 作者很常吃草仔粿，因為，一吃，就回到聯想起美好的兒時回憶。（圖／記者陳涵茵攝）

● 沈政男／精神科醫師

哇，我去買來吃了！

一個草仔粿大披薩的價格約是十五到二十個的草仔粿，但價值，應該遠遠超過了。

我很常吃草仔粿，每次在車站、市場角落看到有歐巴桑賣草仔粿，就會買一、兩個來吃，因為，一吃，就回到小時候了。小時候都是家裡自己做粿，這對母親來說是非常簡單的手藝，從壓米取粿，到包入豆沙餡或菜脯米，然後印出一片片龜紋表面的紅龜粿，還有草仔粿，都是母親隻手完成。

當然，那樣的家常手藝，已經永永遠遠失傳了，那個天倫之樂如粿一般綿密黏稠的時代，也無處可尋了。

我想，草仔粿大披薩做成了宛如忍者龜的趣味造型，有其不忍之心啊，就是不想勾起大家的懷舊之淚吧！

光是造型，就值回票價了，它應該得到一個食品獎項的最佳美術設計吧！

口味則是原本的厚邊披薩打底，上頭鋪了菜脯米，然後是草仔粿皮，成了龜身，至於四肢則是包了紅豆餡，顯然是兼有紅龜粿的意思。

現在市場的小草仔粿看不出烏龜了，但以前確實就是跟紅龜粿一樣的外型，就只是口味不一樣。

▲ 「必勝客」日前推出一款「芝心雙粿草仔龜比薩」，其造型、口味都相當特殊，引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

厚邊披薩實在比傳統的義大利披薩或者美式披薩好吃太多了，這應該是台灣人的改良創意，使得Q彈咬勁被強調出來，而非乾癟的單調口感。現在，加了糯米的粿質，則是多了Q黏，Q上加Q，吃起來口齒好忙好充實，然後一會兒是紅豆餡的甜膩，一會兒又是菜脯米的鹹香，滋味頗有層次，不容易膩。

沒有其他配料，就是紅豆餡與菜脯米，應該素食者也可吃吧。

草仔粿的正式名稱應該是鼠麴粿，台語唸起來像是刺殼粿，但其實是鼠麴粿，因為鼠跟刺很像。

鼠，中南部念成「器」，北部則是「促」，嘴巴要尖起來像老鼠，我女兒就是這樣唸，每次聽了都要學她把嘴巴尖起來唸「促！」然後笑成一堆。聽她唸就知道，就是鼠麴粿，不是刺殼粿。但我們中部只會說草仔粿。

鼠麴草以前在住家周圍的田地或路邊就摘得到了，甚至不用到市場買，摘回來用手磨成碎片，就能拿來包粿了。

當然草仔粿披薩的綠色不是鼠麴草了，因為不夠綠，也就沒有念舊的野草清香味了。

龜殼邊緣一整圈負載的是小薯餅，諧音就是鼠餅吧。

披薩是麵粉，粿是糯米，本來是倚天劍與屠龍刀，卻被刀劍合璧，結合在一起來，實在太妙了。

這類創新口味，其實是一種胡鬧，沒想到鬧出一點意思來了。

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