有川普這種「朋友」　還需要敵人嗎？

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國的敵人究竟是加拿大、歐盟，還是俄羅斯、北韓？跟川普關係好的朋友究竟是友邦政要，還是普京、習近平、金正恩？答案應該是前者。但川普可不這樣想，他對待美國的傳統盟邦比對敵對國家還壞，甚至聲稱跟所謂美國認定的「邪惡軸心」領導人交情很好，五年前曾說和金正恩陷入戀愛中。

川普敵友錯亂 加拿大與墨西哥遭懲罰

面對這樣敵友錯亂的川普，如果美國友邦還視川普為友，可能表錯情，希望落空，甚至吃不加完兜著走。川普當選後放話要對加拿大和墨西哥產品徵收25％關稅，除非兩個對移民和販毒有積極有效作為。

加拿大總理杜魯道聞訊趕到海湖山莊陪不是，央求川普大人放一馬；川普當場嘲笑杜魯道說，加拿大既然那麼依賴美國，何不成為美國第51州？然後在社群媒體發文，嘲笑杜魯道美國北鄰的「州長」。

加國政界咸認川普嚴重的羞辱加拿大，準備回敬美國課徵美貨25％關稅，甚至考慮切斷輸入美國的油管。杜魯道事後在電視上說，「絕不被美國擺布。川普立即回敬「誰擺布你了？」揚言會懲罰加拿大，讓加拿大人多付很多錢。

墨西哥女性總統薛恩鮑姆對川普的加徵關稅的發言強硬以對，她指如果美國對墨西哥徵收關稅，墨西哥將被迫採取對等措施，導致兩國企業面臨的風險上升，且加劇兩國的通膨和失業問題。她又說美國汽車大廠是墨西哥對美國的主要出口商，對這類公司徵收關稅「是不可接受的」，而且「因應移民、毒品等巨大挑戰需要的是合作與理解」。

這話說得很有底氣與骨氣，但川普一貫將墨西哥視為亂源，不防堵非法移民進入美國，是占盡美國便宜的國家。他揚言將對在墨西哥生產的電動車徵200％關稅，至於墨西哥近年成為美國「近岸」和「友岸」外包國家，川普聲稱要阻絕這條貿易迂迴路。

▼墨西哥女性總統薛恩鮑姆對川普的加徵關稅的發言強硬以對。（圖／達志影像／美聯社）

川普對國際各國施壓 台灣也難倖免

川普當選之後，俄烏戰爭可望被迫進入談判階段，靠美國援助而挺住陣腳的烏克蘭總統，原來堅持戰到底近日在巴黎見了川普之後，現在改口說「感謝川普追求和平的堅定決心」。發動侵略的普京正欣慶已經含在嘴裡的肥肉可以吞下去了。

北韓頭目金正恩正與韓國交惡，看到川普當選大樂，期待再演「川金會」，認為只要依川普所願減核，可能達成協議，可置韓國堅持朝鮮半島無核化的安全需求於不顧，且可讓美韓同盟出現裂痕，北韓更可以高枕無憂。

歐盟主要國家對美歐關係的前景憂心忡忡，首先不知川普處理俄烏談判是否會賣友求和？未來是否真要退出北約？眼前增加國防預算是逃不掉的。逃不掉的還有關稅調升，不管最後的幅度多少，在談判過程中，川普一定拿關稅恐嚇威脅，要歐盟國家對美國貨減稅，而且會以高關稅為武器逼迫歐洲企業到美國投資，為美國的再工業化做出積極貢獻。

同樣的施壓伎倆，將指向友邦日本和韓國，除了繼續要求增加國防預算，向美國繳更多保護費，還將調高關稅，並促使其半導體產業赴美投資，這些比盟邦就範的計畫已經在川普的議事表上，台灣也難倖免。

▼川普同樣的施壓伎倆，台灣也難倖免。（圖／路透）

在拜登任內，台灣積極配合美國推動「新東進」政策，引領台積電及相關產業鏈赴美投資，川普將更施壓台灣大規模「東進」，但未來能拿到的補助可能被取消，因為他認為這是浪費錢，只要調高關稅就可比逼迫外國企業到美國設廠生產。

至於拜登政府推出的「晶片科學法案」，除了對中國採取嚴格的管控之外，也曾倡議推動「Chip 4」，要推動美國、日本、韓國、台灣在半導體領域的四邊合作，川普未來可能推翻，不可能再誘之以利，以高關稅強迫你來就是了。

川普揚言「讓美國再次偉大」，對外手段就是美國優先、美國第一、美國至上，所有國家都要為美國的利益服務。敵對國家不會順從，只能逼迫友邦就範。美國對友邦有太多武器可用。市場夠大，關稅就可逼你乖乖聽話；科技太高強，封鎖你就死定；高端設備你不可或缺，揚言管制出口你就沒轍；長臂管轄太有威力，讓你心驚膽跳。美國本來就有這些武器可用，川普將其發揚光大，推到極致。

他比敵人對友邦還兇狠，有川普這種朋友，真的不需要敵人了。

▼川普揚言「讓美國再次偉大」，對外手段就是美國優先、美國第一、美國至上，所有國家都要為美國的利益服務。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。