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王郁婷／國會上演「凍漲電價」之爭　蔡承諾由在野守護？

我們想讓你知道…台電之所以嚴重虧損，除台灣過度依賴價格不穩定的進口燃料外，最重要的還是民進黨錯誤的能源政策。

▲ 4月1日起調整電價，平均調漲約11％。（圖／記者周宸亘攝）

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

經濟部3月22日召開電價費率審議會，拍板4月1日起調整電價，平均調漲約11％。針對此次電價調漲，民眾怨聲載道。在野黨為降低民眾痛苦指數，3月26日聯合提案反對，要求「電價凍漲」。雖然在3月29日院會中，提案被民進黨黨團要求送交協商，提案將進入一個月的冷凍期，但電價仍如期調整。不過新國會中，藍白立委席次總數超過半數，在此情況下，「電價凍漲」提案若進入表決程序，藍白營很可能會扳回一局，屆時民進黨執政話語權大概會被打破，電價有望回到民衆期待。

▲ 國民黨團召開「漲價救台電？是誰毀掉台電？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

民進黨錯誤能源政策　搞垮台電的元兇

據中央社報道，台電在4月調漲後，預估電費收入增加628億元，但至年底仍會虧逾百億元，累積虧損3,920億元。為何電價高漲過後，台電還是一直虧損？難道今後還要以虧損為由調漲電價嗎？民進黨應該制定對策來拯救台電這些國營企業，讓其轉虧為盈，而不是一味割民眾的韭菜，一點一點地填補台電的虧損。台電之所以嚴重虧損，除台灣過度依賴價格不穩定的進口燃料外，最重要的還是民進黨錯誤的能源政策。為了民進黨所謂的「非核家園」，在綠電發展不健全的時候，關掉便宜而乾淨的核電厰，選擇昂貴的火力發電因應，雖然賴清德提出要發展多元綠能，但是台灣真的等得起嗎？頻繁停電已經讓民眾苦不堪言，如今又要面臨數次調漲電價，還不提因電價上漲而帶動的整體物價上漲，現在民進黨又刻意將對民有利的「電價凍漲」提案拉下協商，無法想象民眾要面臨的薪資不漲、萬物皆漲的壓力該有多大。

▲ 台電之所以嚴重虧損，主因在於民進黨錯誤的能源政策。（台電公司圖／記者周宸亘攝）

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肥了綠能業者的荷包　苦了百姓的血汗錢

更氣的是，民進黨長期以來宣稱環保、非核、淨零碳排路線為優先的執政目標，積極推動再生能源，但雲豹能源事件卻暴露出了民進黨僞善、貪腐的真相。縱容綠營派系人士經營多個民間綠電企業，民進黨政府則進行政治干預，強迫台電花高價購買綠電，再低價轉售民眾，台電因而背負巨大差價，綠能財團卻賺取巨額利潤，成爲民進黨的背後金援。而藍白為民請願，卻遭民進黨團幹事長吳思瑤嗆聲「如果台電因此倒了，立院能負責嗎？」，民進黨至今無法正視自己的錯誤政策，靠嘴執政，不管有任何理由，都跑不掉他們把台電搞垮的事實。這種讓全民買單，綠營賺錢的操作觸發的民怨，民進黨只能自己吞下，賴不得別人。

▲ 對於在野黨團提的「電價凍漲」一案，民進黨團幹事長吳思瑤嗆聲「如果台電因此倒了，立院能負責嗎？」。（圖／記者呂晏慈攝）

蔡稱十年電價不大漲　綠能你不能？

還記得蔡英文總統2016年曾說預估十年內電價不會大漲，但執政八年來已經多次漲價，前後漲幅已達到35％，此次用電大戶更是高漲25％。政府給出的解釋卻只是一句「因應國際通膨與燃料成本壓力」，辯稱不會影響民眾生活，經濟部長王美花還大放厥詞，警告業者「不應該以漲電價為由調漲物價」，難道只允許民進黨賺錢，而業者要虧錢？還真是應了那句「綠能，你不能」。

民進黨立法院黨團近期決議會每天發布「甲級動員」對抗國民黨團與民眾黨團合作，直到臨時提案處理完畢，或者黨團解除動員令止。民進黨立法院黨團總召柯建銘還表示「藍白仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，要對行政部門實施新的白色恐佈，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白合作的邪惡力量」。到底誰才是「白色恐佈」，只要提案對民進黨不利，就想盡辦法阻擋？這根本不是為民著想，而是在與台灣民眾為敵，也印證民進黨在過去八年自己說了算的時代真的過得太安逸了。

▲ 柯建銘稱藍白仗著國會過半就為所欲為，要對行政部門實施新的白色恐佈。（圖／記者屠惠剛攝）

「電價凍漲」是民眾所期望的，只要是符合民意的提案就該被提出，新國會是台灣的新契機，希望未來出現更多的朝野合作，一起喊停錯誤的政策，真正做到苦民所苦，相信在新國會的相互制衡下，台灣可以有不一樣的走向。

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關鍵字: 電價 台電 綠能 能源政策 非核家園 光電 雲豹 漲價 電價凍漲 國民黨 民眾黨 吳思瑤 柯建銘 蔡英文 王郁婷

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