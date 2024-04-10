施維中／循序漸進取得互信　實現兩岸和平統一

▲ 前總統馬英九9日率領學生訪問北京大學 。（圖／記者蔡儀潔攝）

● 施維中／自由撰稿人

馬前總統正在大陸勇腳（訪問重點科技、祭拜黃陵、習馬二度會）。同時，北京清華大學的台灣校友會也在3月31日主辦了一場2024的時事專題論壇，邀請了邱毅、蔡正元、郭正亮三位知名時事評論學者就「美國大選前國際關係兩岸局勢如何變化」提出解析。

在此當前，有2個熱烈討論的議題是：

第一，馬習二會證實是大陸主動邀約的，意義非凡，他們究竟要談什麼？

第二，三位重磅學者對兩岸統一的迫切性有不同的看法。邱毅認為大陸民間的呼聲越來越大，時機是非常緊迫；蔡正元分析大陸領導有戰略定力，還沒有那麼急；郭正亮是居中，認為是不急不緩，習在等候美國提出交易的回應。但是3位都提到：「台灣只是在拖延，沒有人提出任何對統一的論述」，很可惜也可嘆。（但他們三位好像也沒有提出實際行動的作法）。

▲ 邱毅認為大陸民間對統一的呼聲越來越大，時機非常緊迫。（圖／記者林敬旻攝）

這兩個議題是相關的。我的看法是：

第一點，習馬這次會談，主要就是討論一個題目：「和平統一如何進行下去？」

前天習拜有舉行視訊會議，拜登再次申明的「不支持台灣獨立」，但那已經不是習近平上次在拜習會上的要求了。習要求的是「美國支持兩岸和平統一」這句表態，但是拜登對此要求視而不見，這次仍然沒有回應。

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台灣同胞人民對大陸「統一以和平方式解決」的要求，要如何接球、進行下去？ 習這次要聽聽馬的看法，馬前總統千萬不要錯過這個機會，跟拜登一樣裝聾作啞。

▲ 馬前總統應把握機會，向習近平表明台灣人民對大陸「統一以和平方式解決」的要求。（圖／記者蔡儀潔攝）

第二點，既然台灣的三個政黨都沒有提出「統一以和平方式解決」的實際作法，我就當仁不讓，直球對決，擬稿如下：

《擬稿兩岸的融合統一過程與原則》

原則：融合統一（簡稱融統），就是以和平漸進的方式，共同努力，商討不久的未來，以所有海內外華人的久遠福祉為依歸，把兩岸分離的現狀改變。前提就是承認兩岸的人民都是中華民族這個大家庭的祖先的後代，我們的子孫也屬於中華民族。

過程：循序漸進，有軟性的時間表參考，先是民間（個人與團體──包括宗教、農工商、政黨）交流的恢復與加強，再是地方政府單位交往，終究是中央政府機關的談判簽約。先「訂婚」再「結婚」的比喻。（循序漸進是為取得互相信任的需要）

有些民間交流與地方級政府的交往以前都做了，要繼續進行下去。

▲ 兩岸應採循序漸進的方式融統。（圖／路透）

面對現實的幾點可討論的議題：（不分先後次序）

● 大陸方面實行的是「有中華民族特色的社會主義」，既然如此，把「中國共產黨」更名如何？比如「中華社會黨」？ 好處是：名副其實，消除人民之間的歷史仇恨與西方國家的宣傳藉口。

● 為融統設計新的共有國號、國旗。

● 修改各自的《憲法》，使得新的國家有主權的統一，分治的政府。

● 商討建立國防系統，包括軍隊的指揮權如何共同管理。

● 商討監督各級政府機關的機制。目前兩岸的《憲法》都有條文「人民有信仰、言論、結社、遷徙的自由」。需要有獨立的司法部門（各級）徹底執行。還需要增加一個監督「統一主權」後的那個「政府」的權利機構，由兩岸共同來組織。

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