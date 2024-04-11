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易隱堂／神真的存在！　騙徒假信仰之名玷汙宗教

我們想讓你知道…世上真的有靈魂，有鬼就有神。不知道並不代表不存在，沒發生並不代表從沒發生。

▲ 媽祖繞境期間，不時就能看到媽祖使開刀後昏迷不醒者甦醒等靈異神蹟。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

● 易隱堂／命理學研究者

日前《雲論》一篇投書〈吳鐵肩／不問蒼生問鬼神　迷信將使社會走向病態〉引起了筆者的注意。

這世上有沒有鬼或神？什麼算是盲目的迷信？命理之術是否真為騙術？

首先我們要引述一些論點，依他人的質疑點去做解釋最快。

該篇文章指出，迷信不但不能解決問題，反而虛耗了大量時間、金錢、情感，製造了更多的愚昧、偏見、恐懼與不幸。又說西方學界已有超過500多個研究，發覺西洋占星術是不準確且不附精準值的。

至此，本人就以下以幾點做分析解釋，並舉出該探討的論點與事實點，依懂得此術與理性分析去看這些論點的對或錯，用客觀的思維去觀之與剖析什麼是事實？

西洋占星術非憑空杜撰　穿鑿附會下走樣

▲ 西洋占星術並非全是錯誤與編造。（圖／theultimo）

首先要證明的是，西洋占星術並非全是錯誤與編造，主因是它源自於中國古代的陰陽學論、天文學與占卜原理之理論，但實際上，西洋占星術只學到皮毛，也因只是囊括一小部分的原理，所以依分析性上而言，西洋占星術真的非精準型的命理分析學術。

不過依此而論，西洋占星術確實也非純粹完全都是作假。但因西洋占星術後續被一些人胡謅，講得越來越誇張與更為不精準，甚至還有些理論與論點，已經快變成明顯的胡編瞎謅，所以目前多數會對外說這些相關理論的事，很多時候真的變成純粹的迷信了。主因在西洋占星術發展至現今，依學術論點觀之，早與原先的中國古代命理分析學無關，甚至它還不符合原先中國古代命理分析學的原理，所以西洋占星術現今根本不是參照學習，而是走偏錯路，又只學到皮毛，導致整個變了樣。

而會產生這樣的糟糕狀態，就是因為社會上，確實有很多假藉玄學之事胡說八道的騙子，不停藉由合作的媒體，在社會上去誤導人與欺騙人。所以這也因是真實發生的狀況，現今任何人要幫忙辯解，實際也無法幫其辯解。

▲ 有很多假藉玄學之事胡說八道的騙子，不停藉由合作的媒體，在社會上去誤導人與欺騙人。（示意圖／周刊王，與本文當事人無關）

一如有人根本什麼都不懂，就自稱是國師，甚至常常拿什麼地震或火災硬湊在西洋占星術上，然後事後諸葛亮的想炒聚焦，其作為簡直是極度沒水準的可怕。然後再繼續自吹自擂得騙人，最終像個傻瓜被人所看輕還不知。在這些人的作為之下，導致真正認真研究此術的西洋占星術學者，也一起被歸類成騙子，所以任何人去質疑這些人，實際也非沒理據。

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十二生肖與運勢非絕對相關　沖旺只是無稽之談

在中國命理與風水學術上，也呈現一個可怕而混亂的風氣，也有著不懂風水之人，整天胡說風水之事，單純說風水好壞會直接完全影響人生怎樣，甚至以羅盤說可避煞，結果卻不知羅盤只是個量測工具，會拿這如量測尺來當避邪的聖物？又或者社會上有著根本不懂命理之術之人，滿嘴說著這命理之術，不懂裝懂得騙人，卻絲毫不會感到羞恥。

有人一天到晚只會說什麼生肖之人怎樣，甚至說連生肖也會沖姓名，導致被它說得滿天的人一年都衰，讓人聽得啼笑皆非。甚至藉此騙人與想斂財，導致讓人非常不齒這樣的離譜行為。

這簡直是把人當笨蛋，不僅欺騙了人，也浪費了自身早前學習此術的初衷，最終因狡詐，讓自己變成個垃圾與敗類，還玷汙了這個中國古學術，讓全部的人都蒙羞。

▲ 羅盤只是個量測工具。（圖／達志／示意圖）

現今12生肖的動物，根本都只是假借的名稱，跟命理或國運不是絕對有關，所以一天到晚說什麼生肖什麼沖旺之人，其實是連基本命理常識都不知。用個實證舉理來說，其實多數人不知道的是，早期的生肖，還有魚，甚至有其他動物，不是現今的12個動物！倘若沖一個生肖之人都衰的話，光一個生肖一年就有幾億人衰。還有那種亂說一個年會沖好幾個生肖的人，若依此兩、三個生肖被沖下，那該年豈不是就會有20億人淒慘落魄，與世界末日有什麼不同？

不過也非全數人都是這樣，因為還是有真正的專家存在。真正的中國古代命理分析學，是有深遠理論與依據。古代多聞博學之士，許多人是窮其一生，全心專研此學論，而這些人還都是當代知名的學者，所以其命理分析與風水之術，確實有著效用，否則古代帝王就不會全信。

很多人不知道古代的天文官若預測不準確，一旦說錯，是要被賜死的！所以你真以為可以讓你單純隨便亂說嗎？

▲ 12生肖的動物，只是假借的名稱，跟命理或國運不是絕對有關。（圖／記者陳怡真製圖）

宗教只在勸人向善　信而不迷即可

最後補述的是，依評論宗教信仰的真實度上，本人相信媽祖與多數的神，都是善良且慈悲的，而且多數參與的民眾與信徒，皆是誠心且附有善念的，但也真的是有人藉此行騙，又或想詐財，導致把所有人拖下水，讓宗教有些走偏。

信仰的目的，是勸人為善，不作惡事與保持心中平靜。只要不迷信下，有著信仰之心也並非是錯的，只是不能過頭與純粹宗教化，以善念而去信，都是好的。

世上真的有靈魂，有鬼就有神。不知道並不代表不存在，沒發生並不代表從沒發生。

▲ 世上真的有靈魂，有鬼就有神。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

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關鍵字: 雲論 命理 信仰 宗教 占星 星座 生肖 運勢 易隱堂

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