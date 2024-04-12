唐平榮／愛貓人士別再鬧了！　救災關鍵時刻不得不冷血

● 文／唐平榮 執行長的人生甘味廚房

昨天在花蓮天王星大樓拆除現場，突然出現所謂的「愛貓人士」要求拆除作業暫停，因為希望能夠把裡面的貓都救出來再繼續拆！

拜託，康老師都已經為了救自己的貓搭上一條人命了，現在工程人員正在想盡辦法安全拆除大樓，加上每天都有不少的餘震，拆除作業等於是在跟時間賽跑，這位愛貓人士的頭腦到底是在想什麼？

當然我相信會有不少的人覺得筆者這番言論很冷血無情，認為貓也是生命，應該要被保護和尊重。但很抱歉，實話還是要有人說的，在面對大樓有倒塌風險的情況下，裡面貓、雞的生命，是可以不用去顧的。這樣很冷血嗎？對，沒錯，在關鍵的時刻就需要冷血，不然會有更多的傷害造成。以康老師為例，人都已經逃出了，卻為了自己的愛貓不顧危險的返回大樓，沒多久就發生意外了。倘若當時有康老師的親人或是朋友在現場為了康老師的安危一同進去，那就不是一條人命而已了。一隻貓值不值得花人命去救，在筆者的眼中，不值得就是不值得，因為一個人的背後有更多的親人好友關心愛著，失去生命會讓多少人心痛？就像我常常說，倘若在山路上載著家人開車有一條狗突然衝出，我會毫不猶豫地直接撞過去，因為我不可能因為一條狗，讓家人的性命產生危害。但筆者也養過14年的狗，能說我不愛狗嗎？

人之所以和動物不同，是我們知道什麼是輕重，什麼會危害大眾，愛寵物、愛動物沒有不對，但以此為理由危害到大眾，就是中毒太深，該吃藥了！

▲ 受強震重創的天王星大樓還有3貓受困，愛貓人士現場與消防、里長發生衝突，天王星主委一度哭到吐血。（圖／攝影中心）

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