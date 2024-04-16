黃佳欣／市政頻傳捷報！「抵費地之亂」台中成政治箭靶

▲ 內政部長林右昌2月指出，台中市府標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地，恐怕會帶動台中市房、地價上漲。（圖／記者陳煥丞攝）

● 黃佳欣／台中觀光從業者

從交通、治安、瘦肉精到近期的「抵費地之亂」，台中次次成箭靶。有趣的是，台中屢屢在各大評比與民調中奪冠，執政黨營口中「十惡不赦」的缺失卻總能獲得市民高度肯定，令在地人不禁思考：我們的故鄉真那麼差嗎？為何有人要一直攻擊我們的家？如果那麼差，為何連隈研吾、妹島和世、西澤立衛這些國際大咖建築師，都相繼來台中蓋地標呢？

內政部2月底發函要求台中市暫緩標售抵費地，部長林右昌還親自發聲，對台中扣下「帶動房價飛漲」、「應多蓋社宅」兩頂帽子。一瞬間，台中再度躍上頭條，但不是產經版，而是政治版；單純的民生議題，淪為政治操作下的祭品。

▲ 六都首長施政滿意度，台中市長盧秀燕以70.8%居冠，高雄市長陳其邁以69.9%次之。（圖／ETtoday民調雲）

最諷刺的是，台中這座政客口中的「賣地炒房之都」，卻在去年9月被權威雜誌評為「生活質感首善之城」，還拿下治安全台第一、生活品質與現代化六都第一、環保與環境品質六都進步最多、環境永續全台進步最多4項大獎。今年3月，市長盧秀燕還一口氣拿下，媒體民調六都施政滿意度11連霸，其中台中人的居住幸福度更高達近9成。

故鄉近年的改變，台中人最清楚。觀光活動變多了，更多來自全台乃至海外的朋友指名要來台中，今年中台灣元宵燈會創下350萬參觀人次，讓我們與有榮焉；我們最愛吃的火鍋、燒烤也能搖身一變成「鍋烤節」，商家、居民、遊客皆有感，讓「台中Style」生活方式以正式文化品牌推廣宣揚；市容更美了、藝文活動更多了、公車更節能，也更人性化了，就連台中人最引以為恥的「慶記之都」，壞名聲也洗刷了，如今台中是一座充滿節慶活動、美食藝文、頂尖建築與全球遊客的國際大都會。

▲ 人人愛吃的火鍋、燒烤也能搖身一變成「鍋烤節」。（圖／台中市政府提供）

城市的改變，從數據上可見一斑。台中總人口數即將突破285萬，在少子化浪潮衝擊下，包括首都台北市都面臨人口流失問題，台中市卻逆勢成長，登上六都前段班，代表台中有著吸引全台各縣市人口湧入的魅力。不僅人口變多，台中每人平均負債金額更由107年底的3萬6721元減少至112年底的3萬5668元，足足減少了1053元，在建設不斷推動的同時，舉債竟隨之減少，實屬不易。

至於政客最熱衷談論的房價問題，我們能從媒體報導中看到，高雄仁武區5年內平均房價從一坪15.9萬上漲到25.9萬，漲幅超過6成，美術館、農十六特區、高大特區也都突破3成；根據知名房仲公布的最新六都加新竹縣市房價漲幅資料顯示，漲幅最多的前10大熱區，台南市就占了一半，其中新化區1年漲幅逼近3成最高；新竹縣竹北市與新竹市，也因新竹科學園區外溢效應而房價上漲。由此可見，房價漲背後隱含各項因素，攤開資料「沒人是局外人」，中央大官特別針對某座城市砲轟甚至污名化，讓當地人看得心很痛！

▲ 台南、高雄預售總價中位數年年攀升。（圖／記者張雅雲攝）

「我的家鄉真的這麼爛嗎？」是我最近最想問那些唱衰台中者的一句話。每天早上太陽升起，大家都辛勤工作為生活打拚，柴米油鹽醬醋茶是睜開眼睛就必須煩惱的問題。台中的改變，讓在地人與有榮焉，不只精神上揚眉吐氣，實際層面上也提高了市民的收入及創業、就業機會，這點我自己從事觀光相關行業感受尤其深刻。政治口水飛來飛去，身為土生土長的台中人，只卑微地希望政客在博版面時能高抬貴手，因為你們罵的是一座每天都在努力追求進步的城市，你們罵的是我們最深愛、最溫暖、最珍惜的家。

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