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追求死囚人權那誰來顧受害者？　死刑是必要之惡！

我們想讓你知道…死刑是必要之惡，畢竟有許多人連禽獸都不如，若不除之以永絕後患，可以嗎？

▲ 已遭判處死刑但尚未伏法的37名死刑犯剪影。（圖／記者陳詩璧製）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

死刑犯請的辯護律師23日在法庭上談到人生命的價值說，沒有人可以決定他人的生命。那麼試問，為何死刑犯可以任意決定他人的生命？任何人為自己犯錯而負責，很困難嗎？

何況人類為何可以決定千千萬萬家畜的生命？它們的生命就不是生命嗎？它們有犯什麼罪嗎？還有許多發育不全的小雞小鴨剛出生不久就被處死！

法官判死沒正當性　死囚殺人有正當性？

37名死囚的訴訟代理人李念祖指出，憲法不該允許政府以應報之名行報復之實，不要將死刑冒充被害人的賠償。那麼受害人的人權呢？

李念祖表示，死刑侵入身體、強加痛楚、剝奪生命，以嚇阻與應報來維持社會秩序，他對此質疑是否有正當性？

如果法官判殺人犯死刑沒有正當性，那為何殺人犯可以剝奪他人的生命？任何人將心比心有那麼困難嗎？

生命無價　受害者的生命誰來顧？

李念祖認為死刑能增加的嚇阻作用難以確知，而為了增加缺乏實證的嚇阻效果、而剝奪生命，犧牲與效益是否合乎比例？此答案取決於生命價值為何。他提到，大法官釋字576號解釋早已確認「生命無價」。

若生命無價，那麼被歹徒殺死的人就該死嗎？許多家畜該死嗎？他們生命就不是生命嗎？他們難道願意被他人所殺嗎？

▲ 37名死囚的訴訟代理人李念祖認為死刑能增加的嚇阻作用難以確知，為了增加缺乏實證的嚇阻效果而剝奪生命不具效益。（圖／翻攝司法院網頁）

死刑淪復仇手段　誰來替受害者討公道？

李念祖也說，應報來自報應、報復，法律不許被害人報復，憲法也不該允許政府以應報之名行報復之實，不要將死刑冒充被害人的賠償，何況應報或報復都缺乏客觀理性的標準，全然是情緒情感恣意作用。

法律不許被害人報復，所以警察與法官要代替受害人報復，否則受害人私自向加害人報復，如此則社會秩序安在？

李念祖表示，法官量刑時一再使用人神共憤、令人髮指等語，缺乏客觀的情緒語言，提供死刑是不理性的證明！

法官有責任替受害人主持公道，否則二戰後軍法大審，軍法官憑什麼判戰爭的罪魁禍首死刑？歐美國家又為何要空襲發動戰爭的國家？可知空襲造成多少人死傷嗎？但這是必要之惡，否則將有更多人受害。

死刑是必要之惡　除惡絕後患

李念祖如果是受害者的家屬，還會這麼說嗎？難道死在陳進興等強奸殺人魔蹂躪下的人是該死的嗎？現代的法官與當年包青天相比如何？會比較殘暴嗎？

阿拉伯國家、新加坡、日本等許多國家，因為有死刑，所以治安很好，犯罪率很低，台灣也是一樣。反觀沒有死刑的國家，如歐美許多國家，治安很差，鮮少有人晚上敢在街上閒逛。

總之，死刑是必要之惡，畢竟有許多人連禽獸都不如，若不除之以永絕後患，可以嗎？

▲ 有許多人連禽獸都不如，應除之以永絕後患。（圖／記者陳詩璧製）

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關鍵字: 死刑 廢死 死刑犯 憲法法庭 生命 鄧鴻源

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