國際兩公約未達廢死程度　尚乏有力論據稱「死刑違憲」

▲ 憲法法庭在4月23日，就死刑是否有違反《憲法》對人權的保障等問題進行言詞辯論。（圖／翻攝司法院YouTube）

● 謝碧珠／自由言論者

針對司法院憲法法庭在今（2024）年4月23日，就死刑是否有違反《憲法》對人權的保障等問題進行言詞辯論乙事，有論者指出，國際專家對台灣依《兩公約施行法》進行審查後，3度要求台灣提出國家人權報告，並呼籲台灣停止執行死刑。所以這次釋憲案，很大程度在回應上開國際壓力。但這樣的說法，筆者並不以為然。

其次，關於大法官詹森林在上開言詞辯論席間，提問法務部代表「廢除死刑違反多數民意，但大法官是否一定要跟民意妥協？」乙事，筆者認為，依我國《憲法》第80條規定意旨，法官依法獨立審判，大法官更不例外，大法官的確是沒有必要跟民意妥協的。

關於《兩公約施行法》之法律內涵，由於本施行法係依兩公約國內法化之法律，是探究兩公約施行法，首先必須考究兩公約之規定及意旨。話說兩公約，即《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）和《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR），此兩公約均係由聯合國大會發起，旨在推動全球對基本人權的尊重和保護。這兩公約與《世界人權宣言》共同構成了國際人權法的核心標準，常被稱為「國際人權法的國際法典」。

▲ 《公民與政治權利國際公約》和《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR）兩公約旨在推動全球對基本人權的尊重和保護。（圖／pixabay）

惟兩公約中，《經濟社會文化權利國際公約》，並無關乎死刑之相關規定；對於死刑之規定，主要見於《公民與政治權利國際公約》第6條。按後者之規定，其認定生命基本權的存在，要求每個人均享有生命權，這種權利受法律保護，任何人都不得任意剝奪生命。但也承認未將死刑廢除的國家，在符合法律規定且不違反本公約規定之前提下，在合乎其本國憲法規定下，對極其嚴重罪行的罪犯施加死刑的權利。另在程序上，其要求對於被判處死刑的罪犯，必須給予上訴的權利或尋求赦免或減刑的機會，並明確禁止對未成年人和孕婦執行死刑。質言之，兩公約並未達到廢死之程度，而僅是要求未將死刑廢除的國家，在合憲的前提下，對於死刑之適用，除了必須合乎法律規定外，在司法程序及適用對象上，須有更為嚴格的條件限制。

台灣司法院大法官在1985年、1990年及1999年間，針對死刑問題作出3份合憲解釋。其中，釋字第194號解釋，涉及「戡亂時期肅清煙毒條例」中販賣毒品者處死刑的規定，本解釋認為在特定時期和條件下，為了維護國家安全和社會秩序，實施死刑是必要的。這解釋強調在極端情況下對於極端刑罰的容忍，也顯示對死刑操作的嚴格限制，只有在無法避免且絕對必要時才適用。又釋字第263號解釋，涉及「懲治盜匪條例」對意圖勒贖而擄人者，不分犯罪情況及結果如何，概以死刑為法定刑之規定，本解釋認為針對如此唯一死刑特定重罪的懲罰，惟法官在判決時尚須考慮情節輕重，並可適用刑法相關條款進行刑罰酌量減輕之處理，是縱然在法定為死刑的情況下，司法系統仍得以評估每個案件的具體情況，以確保被告的基本人權不受無謂的侵害，誠屬合憲的操作。另釋字第476號解釋，涉及「肅清煙毒條例」、「毒品危害防制條例」中關於死刑、無期徒刑之法定刑規定，本解釋認為為了防制毒品危害、保護公共健康和社會秩序，對於重大毒品犯罪實施死刑或無期徒刑是必要的。這觀點強調，國家在特定情況下，必須維護更大公共利益的權利和責任。以上3份解釋，共同確立台灣當時對於死刑的合憲性立場，並提供在符合憲法及人權標準的前提下，如何進行死刑操作的指引。

▲ 兩公約對於死刑之操作，雖有嚴謹規範，但未到廢死之程度。（圖／pixabay）

如上所析，台灣在2009年通過並實施《兩公約施行法》，惟兩公約對於死刑之操作，雖有嚴謹規範，但未到廢死之程度；另參諸司法院3份死刑合憲解釋之內涵，在在顯見，從合憲性及遵守國際公約之角度以析，誠然尚乏有力解釋「死刑有違反憲法人權保障」之論據。

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