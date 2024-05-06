寵物也怕熱　立夏後好奴才須注意4生肖毛孩情緒變化

▲ 進入立夏，氣溫逐漸升高的時期，毛小孩可能就會出現一些不安焦躁和身體異常的情況。（示意圖／達志影像）

● 姚本軍／寵物業者，著有《幫愛犬算命》一書

就像人類一樣，我們的毛小孩也會感受到季節變化所帶來的影響。當我們進入立夏轉換時節，這是一個陽氣漸盛，溫度逐漸升高的時期，毛小孩可能就會出現一些不安焦躁和身體異常的情況。從紫微斗數生肖部分來看，分別是生肖屬蛇及屬雞年出生的貓咪及生肖屬馬及屬猴出生的狗狗最容易有此現象。這是因為在立夏時節，熱氣漸盛，並且在季節交替的這個過程中，與他們出生年份相符的五行性質 「火」和「金」正在轉變。他們將會感受到環境變化的壓力，從而表現出行為異常或情緒不穩定。生肖屬蛇及屬雞年出生的貓咪及生肖屬馬及屬猴出生的狗狗，在此時的情緒的波動還可能導致他們的食慾下降，或者身體出現些許不適，容易產生下列現象值得關注：

1.食慾改變：寵物可能會變得不太願意吃飯，或者食慾大增。這都可能是壓力的表現，也可能與溫度改變下，身體的營養需求變化有關。

2.煩躁不安：你可能會發現你的寵物變得無法安靜下來，不斷地在屋內來回走動，或者經常無法安定地睡覺。

3.行為異常：更頻繁地吠叫或者對於噪音更加敏感，或者試圖破壞家中物品等。

4.健康問題：壓力可能會影響寵物的免疫系統，使他們更容易生病。也有可能導致他們的消化系統出現問題，例如拉肚子或者便秘。

5.情緒變化：可能會變得更為內向，對主人或其他熟悉的人顯得陌生，甚至變得具有攻擊性。顯示出來的可能是過度焦慮、恐懼、甚至憤怒。

身為毛孩家長，我們須注意調整自己照顧毛小孩的方法，以協助他們平順過渡這個季節。這可能包括保持室內溫度適中、提供足夠的飲水，為他們準備清淡易消化的食物，以及給他們提供更多的靜心和舒緩壓力的機會。透過我們細心的照顧，可以確保毛小孩健康快樂地度過每一個季節。

▲ 天氣熱的時候可以準備涼墊給寵物降溫。（圖／記者林韋辰攝）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。