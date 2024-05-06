ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

寵物也怕熱　立夏後好奴才須注意4生肖毛孩情緒變化

我們想讓你知道…從紫微斗數生肖部分來看，生肖屬蛇及屬雞年出生的貓咪及生肖屬馬及屬猴出生的狗狗，在進入立夏後，可能就會出現一些不安焦躁和身體異常的情況。

▲ 進入立夏，氣溫逐漸升高的時期，毛小孩可能就會出現一些不安焦躁和身體異常的情況。（示意圖／達志影像）

● 姚本軍／寵物業者，著有《幫愛犬算命》一書

就像人類一樣，我們的毛小孩也會感受到季節變化所帶來的影響。當我們進入立夏轉換時節，這是一個陽氣漸盛，溫度逐漸升高的時期，毛小孩可能就會出現一些不安焦躁和身體異常的情況。從紫微斗數生肖部分來看，分別是生肖屬蛇及屬雞年出生的貓咪及生肖屬馬及屬猴出生的狗狗最容易有此現象。這是因為在立夏時節，熱氣漸盛，並且在季節交替的這個過程中，與他們出生年份相符的五行性質 「火」和「金」正在轉變。他們將會感受到環境變化的壓力，從而表現出行為異常或情緒不穩定。生肖屬蛇及屬雞年出生的貓咪及生肖屬馬及屬猴出生的狗狗，在此時的情緒的波動還可能導致他們的食慾下降，或者身體出現些許不適，容易產生下列現象值得關注：

1.食慾改變：寵物可能會變得不太願意吃飯，或者食慾大增。這都可能是壓力的表現，也可能與溫度改變下，身體的營養需求變化有關。

2.煩躁不安：你可能會發現你的寵物變得無法安靜下來，不斷地在屋內來回走動，或者經常無法安定地睡覺。

3.行為異常：更頻繁地吠叫或者對於噪音更加敏感，或者試圖破壞家中物品等。

4.健康問題：壓力可能會影響寵物的免疫系統，使他們更容易生病。也有可能導致他們的消化系統出現問題，例如拉肚子或者便秘。

5.情緒變化：可能會變得更為內向，對主人或其他熟悉的人顯得陌生，甚至變得具有攻擊性。顯示出來的可能是過度焦慮、恐懼、甚至憤怒。

身為毛孩家長，我們須注意調整自己照顧毛小孩的方法，以協助他們平順過渡這個季節。這可能包括保持室內溫度適中、提供足夠的飲水，為他們準備清淡易消化的食物，以及給他們提供更多的靜心和舒緩壓力的機會。透過我們細心的照顧，可以確保毛小孩健康快樂地度過每一個季節。

▲ 天氣熱的時候可以準備涼墊給寵物降溫。（圖／記者林韋辰攝）

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►超高齡社會迎長壽風險　「無招相較，快者勝」是最佳解

►賴清德就職演說會講什麼？　五件事值得關注

►川普發弦外之音　兩岸問題由兩岸的中國人自己解決

►掩蓋梅大高速事故、外送空包　胖貓事件顯露中國特色

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 寵物 毛小孩 生肖 紫微斗數 立夏 散熱 防曬 姚本軍

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
別只為減碳設計碳費　「綠通膨」影響房價甚至動搖民生
胖貓殉情掀網友共情　「那女孩對我說」成為人生寫照
寵物也怕熱　立夏後好奴才須注意4生肖毛孩情緒變化
山會動地會搖.....從「自助人助到天助」看花蓮人
超高齡社會迎長壽風險　「無招相較，快者勝」是最佳解

推薦閱讀

胖貓殉情掀網友共情　「那女孩對我說」成為人生寫照

別只為減碳設計碳費　「綠通膨」影響房價甚至動搖民生

寵物也怕熱　立夏後好奴才須注意4生肖毛孩情緒變化

掩蓋梅大高速事故、外送空包　胖貓事件顯露中國特色

超高齡社會迎長壽風險　「無招相較，快者勝」是最佳解

山會動地會搖.....從「自助人助到天助」看花蓮人

川普發弦外之音　兩岸問題由兩岸的中國人自己解決

國際兩公約未達廢死程度　尚乏有力論據稱「死刑違憲」

賴清德就職演說會講什麼？　五件事值得關注

高雄觀光迎新挑戰　讓黃色小鴨後的度假感成常態

相關文章

山會動地會搖.....從「自助人助到天助」看花蓮人

山會動地會搖.....從「自助人助到天助」看花蓮人

「大家同島一命」嘉義市長黃敏惠指出，嘉義市多家宮廟踴躍捐出善款615萬元，未來也會有10個團會到花蓮旅遊。宜蘭縣長林姿妙用台語道出「人土土親..

11小時前

民眾救援發現「一窩小貓其實是狐狸」　她苦勸：路邊小奶貓都別碰

民眾救援發現「一窩小貓其實是狐狸」　她苦勸：路邊小奶貓都別碰

貓太兇被排上安樂死名單　寶寶出生後牠露「真面目」奴才每天融化

貓太兇被排上安樂死名單　寶寶出生後牠露「真面目」奴才每天融化

立夏到！減少身體過熱、心緒煩躁　少吃這5大食物能降低不適

立夏到！減少身體過熱、心緒煩躁　少吃這5大食物能降低不適

愛犬性情大變！飼主PO文求助「只對我這樣」　網急勸她：快看醫生

愛犬性情大變！飼主PO文求助「只對我這樣」　網急勸她：快看醫生

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

為愛付出卻遍體鱗傷　憾胖貓之逝

為愛付出卻遍體鱗傷　憾胖貓之逝

高額碳費影響民生　別只為減碳忘..

奴才必看！立夏後注意4生肖毛孩

蓋新聞、外送空包　胖貓事件「很..

迎長壽風險　超高齡社會保險須有..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面