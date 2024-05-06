山會動地會搖.....從「自助人助到天助」看花蓮人

田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長

0403強震重創花蓮，慘況嚴峻，百廢待舉，造成百億的重大災損，數千位災民歷經僅次於九二一大地震的巨大傷痛，雖然飽受側翼網軍的無情攻擊，竟有人大喊「不要捐給花蓮縣政府」等異聲，但花蓮人面對災難，展現生命韌性，共聚勇氣，先是在地民間社團與慈善團體共同發起「滴水之恩．洄瀾有愛」震災義賣、蔬食市集，隔天，台中市長盧秀燕串連嘉義宜蘭台東等女力縣市首長，走進花蓮協助救災與重建並為災民送暖，來自各界滿滿的溫暖和愛心，花蓮縣長徐榛蔚深受感動拭不住眼中的淚水。

▲▼花蓮「統帥大樓」傾倒。（圖／記者蕭可正攝）



0403發生7.2強震規模，初估，身心重創災民逾二千人，慘奪十八條人命，餘震一千多次，國家警報響徹整夜！瞬間震跨了國際知名景點太魯閣國家公園，大規模坍方、落石，造成花蓮縣對外交通蘇花公路、中橫公路、北迴鐵路等民生重要幹道中斷，市區的天王星、幸福時刻、藍天麗池、富凱飯店、統帥大樓、山海觀等十多棟建築大樓或民宅遭重創，國立東華大學化學實驗室和花蓮女中輔導教室也無法倖免。地方產業災損初估逾百億元，從全體災民再至中央和地方政府未來重建工程將是漫漫長路。



側翼名嘴誣名攻擊

更不幸的是，災民和縣府初期飽受側翼、網軍名嘴誣名攻擊，還高喊「不要捐給花蓮縣政府」，這種無情攻擊不就等同於羞侮災民？今早柯建銘為了杯葛議事，脫口「老天有眼發生大地震」，再次在災民傷口灑鹽，國民黨立院黨團批評柯建銘不顧災民感受，這番言論嚴重缺乏同理心，造成災民及其家屬難以容忍傷害。許多立委抨擊這種喪盡天良的話竟出自執政黨大黨鞭之口，怎不令國人驚恐萬分！縱使政治可以攻防，但不能失去人性，呼籲柯建銘總召應向災民道歉、認錯，不要利用地震傷亡者做政治操作消費災民。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率女力縣市首長拜會慈濟證嚴上人，感謝慈濟團隊大愛無私奉獻。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自助、人助到天助

花蓮人長年面對颱風和地震侵襲，相對西部縣市而言已有知命之感，然而此次無情的天災和惡意批評之人禍，也磨出後山花蓮人的生命無常的韌性。五月四日，在地民間社團、藝文界與慈濟志工舉辦「滴水之恩．洄瀾有愛」震災義賣、蔬食市集，激發更多社團自主性參與，匯集眾人滴水之恩，彰顯洄瀾有愛的精神，舉辦祈福之水送到七星潭匯入太平洋，連結全球五大洋，象徵花蓮人把愛傳播至全世界。同時向大眾展現花蓮人自助自救而後人助天助的精神，傳達花蓮人自力更生溫馨美好，祈望花蓮這片土地成為愛與希望的象徵。



徐榛蔚率縣府團隊力拚花蓮震後復興，台中市長盧秀燕號召響應送暖。盧秀燕串連嘉義市黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴等國民黨女性縣市首長，五日走進花蓮協助救災與重建並為災民送暖，號召各方愛心不斷湧入。盧秀燕向大家分享在25年前發生7.3規模的九二一，死亡逾一千多人，當時她擔任立委救災救的手軟，重建至今依然還有後遺症。台中市多個宮廟捐款1986萬元，還會有100團到花蓮旅遊，市府受到五月天將到花蓮辦演唱會的啟發，她邀請紙風車到花蓮至少演出兩場，撫慰受災居民心靈。





「大家同島一命」嘉義市長黃敏惠指出，嘉義市多家宮廟踴躍捐出善款615萬元，未來也會有10個團會到花蓮旅遊。宜蘭縣長林姿妙用台語道出「人土土親，庴邊尚親」的心情，地震後第一時間就致電給徐榛蔚縣長表達關切，蘇花公路因地震落石中斷，即時提供醫療資源救護秀林鄉親洗腎，宜蘭縣內更有多個企業、團體捐出善款，她捐出20萬元薪水援助花蓮災區。台東縣長饒慶鈴也表示，將在暑期舉辦熱氣球活動，安排攤位讓花蓮農特產品進駐展售，台東市公所也將會安排10梯次公務行程到花蓮。展現花蓮自助而後人助的情義。

德不孤必有鄰

徐榛蔚從0403救災以來，夙夜匪懈，衝在第一線，與災民同在，精神高度緊繃。直至女力縣長齊聚花蓮，情不自禁當場感動頻頻落淚。徐榛蔚感動說：「山會動、地會搖，撼動不了對台灣的守護、對花蓮的愛，地震雖然震斷了道路，但愛卻無礙，可以送進花蓮」。地震能量也震出花蓮人的團結力量，再次感謝所有花蓮的家人們，也感謝中央各部會對花蓮的協助，花蓮人自立自強，除了中央來協助，花蓮縣政府5月10號開始觀光產業振興第一棒，我們自助、人助、天助，謝謝所有勇敢的花蓮人，及堅韌的花蓮人，花蓮重建之路很漫長。「德不孤必有鄰」，感謝每個給予協助的人，誠心感天，依然會撥雲見日，讓陽光一絲一絲照進來。

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●作者田俊雄，中華戰略學會永久會員。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。