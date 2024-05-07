美國通過巨額援外法案　台灣要做的是持續加強自衛能力

▲ 美國聯邦參議院4月23日通過法案，給予TikTok的中國母公司「字節跳動」約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架，此法案也在隔天獲得美國總統拜登簽署。（圖／路透）

● 作者／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

4月23日眾所矚目的美國援外法案與TikTok法案包裹通過眾院，在參院也很快就通過了。且在隔日拜登總統就履行承諾，快速將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律，並表示華府將在幾小時之內開始送交新的援助給烏克蘭。這筆總額高達 950 億美元的法案也包括強制短影音平台TikTok脫離其中國母公司字節跳動，否則將在美國面臨全國性的禁令。

援外法案的內容

這次送進參議院的包裹法案分為四個部分——「21世紀透過實力達成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act）、「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill）、「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act），以及「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill）。這些法案原在眾議院是分開表決，但獲眾議院通過後，眾議院議長強生（Mike Johnson）合併為一項修正案，提交給參議院，最終以79票比18票通過。

- 「21世紀透過實力達成和平法案」主要包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動，否則將在美國面臨全國性禁令。

▲ 在「印太安全補充法案」中，將向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金，19億美元將向台灣和區域夥伴提供防禦性軍事物資等。（圖／路透）

- 81億美元的「印太安全補充法案」將幫助美國在印太地區的盟友並抗衡中國，其中向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金，19億美元將向台灣和區域夥伴提供防禦性軍事物資等，以及33億美元將用於美國國內潛艦建造業。

- 610億美元的「烏克蘭安全補充撥款法案」將協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯，其中向烏克蘭提供的武器購買總額為138億美元。烏克蘭將以「可免除貸款」的形式獲得超過 90 億美元的經濟援助。

- 260 億美元的「以色列安全補充法案」將支持以色列並為加薩人民提供人道主義救濟，其中約 40 億美元將專門用於補充以色列的飛彈防禦系統，以及90億美元將用於以色列與哈馬斯戰爭期間加薩的人道援助。

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政治含義

這項包裹法案揭示了美國國會中的暗流湧動。參議院的民主黨（也是多數黨）領袖舒默（Chuck Schumer）已經說過，只要眾議院把法案過了，他們這邊會迅速跟進。但是，部分強硬派共和黨極右派議員就警告，如果眾議院共和黨籍議長強生推這些法案，他們可能就要對他發動罷免。

▲ 參議院的民主黨領袖舒默表示，只要眾議院把法案過了，他們這邊就會迅速跟進。（圖／達志影像／美聯社）​

美國極右派對於援外法案已經開始反感，舉例來說，上個月在一個聽證會上，美國共和黨的眾議員蓋茲（Matt Gaetz）表達了他對外援的不滿，問到如果中國真的來侵略，台灣能不能自己防衛？還質疑台灣的軍隊可能被中國的解放軍滲透了。他們的質疑主要是針對，美國納稅人的錢到底有沒有辦法被好好地運用，並且開始提倡孤立主義這樣的老路，認為美國應該獨善其身。要是想了解更多細節， 可以看看之前「極右派帶給台灣的挑戰」那篇文章！

最終，眾院議長強生頂著很大的政治壓力、反抗了共和黨的極右派。在可能讓他丟掉議長寶座的狀況下，讓眾議院通過了針對烏克蘭、以色列和台灣的950億美元的對外援助計劃，並同時納入TikTok法案，一起包起來送到參議院。這中間需要同時跟民主黨做一些妥協（例如不要包裹進一些限制移民權利的法案），也需要跟共和黨內的人做一些妥協（金額上做調整）。

上周在眾議院通過法案時，強生說道，「歷史根據我們所做的事情來評判我們」。前共和黨籍眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich，在1997年首位訪台的眾議院議長）表示「他有在學習」（He's learning），稱讚他不畏黨內極右派要罷黜他的威脅，以他身為「雷根共和黨人」的信念以及美國在盟友間所扮演的角色，做出了自己的決定。而這樣的看法，甚至得到了一些傾民主黨媒體評論人的認同。

▲ 前共和黨籍眾議院議長金瑞契，在1997年首位訪台的眾議院議長。（圖／達志影像／美聯社）

援外法案對台灣的啟示

對台灣來說，這幾年我們已經看到非常多相關的法案通過，美國已決定在2023～2027年的五年之間提供最高100億美元的軍事援助款項。我們可以把它理解成加速版的軍售，而且很大部份是由美國出錢。至於內容項目的部份，照常理的話，都會是由我方和美國共同討論，主要由我方來提出需求和採購清單，再經由美國行政部門的批准。我們先前提過，這幾年來台灣的軍售案都已經正常化了，也就是說走向跟其他國家一樣的程序，不再是特別包裏審查。

另外，大家應該可以感受到，台灣現在是跟以色列和烏克蘭所並列在一起的重點區域。國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾經講過，台灣跟以色列同樣都是美國的重要盟友（這地位還真不是普通的高），現在也有一個共識是台灣會是繼烏克蘭後的下一個最可能發生衝突的熱點，而美國是不希望有衝突出現的，如果要避免衝突，增加嚇阻力就是必要的作法。

所以，其實這些援外法案，在印太地區的部份主要目的說穿了就是要抵抗中國、嚇阻中國。而我們要做的事情就是持續加強自我防衛的力量，並且加速推動軍事改革，讓我們可以把資源花在刀口上，這樣才是嚇阻中國使用武力的最佳方式。

▲ 美國國安顧問蘇利文曾講過，台灣跟以色列同樣都是美國的重要盟友。（圖／達志影像／美聯社）

當然，我們也要注意一下疑美論的發展。以前很多人總愛強調美國不會幫助台灣、美國要棄台，現在有這麼多法案通過，甚至有這麼龐大的一筆預算下來，現在疑美論的重心變成在講說美國故意要讓台灣上戰場、美國惹中共不開心。這些疑美論者講得好像美國要侵略我們似的，實在很莫名啊！注意，台灣若發生戰爭，唯一的可能性就是中國使用武力，而我們無法影響中國的行為，只能夠做好萬全的準備。松田康博教授說，台灣戰爭「信則無、不信則有」。當我們相信可能會有戰爭發生的時候，就會全心全意去準備，這樣戰爭就不會發生，因為中共知道不會贏。當我們相信戰爭不會發生、或者是相信中共的「善意」，那就不會認真準備，對中共來說就是不打白不打。這道理應該很簡單。

● 本文獲授權，轉載自「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。