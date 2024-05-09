期待建置台灣金融的風險阻尼器

▲ 在4月3日的強震中，重達660公噸的金黃色阻尼器穩定了台灣最高樓，讓台北101再次度過強震挑戰。（圖／記者陳睿中攝）

● 黃崇哲／《台灣銀行家》雜誌總編輯

在43強震中，那顆重達660公噸的金黃色阻尼器穩定了台灣最高樓，讓台北101再次度過強震挑戰，繼續迎向未來。對於地處颱風地震帶的台灣而言，建築技術的突破，已經強化了我們面對天災的應變能力，但對於同樣身處地緣政治衝突熱點的台灣而言，我們是否也該開始架構屬於台灣金融體系的金融阻尼器，來為台灣下階段的金融發展建構出更穩定的基礎？

放眼國際格局，美蘇冷戰所形成的國際秩序與金融體系，在蘇聯解體後，美國曾一度獨領風騷的為全球帶來穩定與和平。然而，金融海嘯後，中國與俄羅斯對既有秩序的挑戰，卻鬆動了世界穩定態勢的根基，讓原本懷抱和平美夢的歐洲與東亞諸國調整國防方向。同樣的，面對天天騷擾我國領空領海的共機共艦，台灣當然不能掉以輕心，更要時時防備各種可能的烽煙再起。

畢竟，除了國防考量外，台灣的經濟發展更是依賴世界的和平，例如我國原油來源極大依賴荷姆茲海峽的開放運作，一旦有所變動，所造成的經濟衝擊程度不言可喻。而且，不論是各種冷戰熱戰，反映在金融市場上，都是金融商品劇升驟降的價格波動，將影響金融機構資產負債表的穩健程度，進而改變整體金融系統的安定。所以，對於地緣政治風險的考量，也是整體金融系統穩定與否的重要關鍵。

▲ 對於身處地緣政治衝突熱點的台灣而言，經濟發展有賴於世界的和平。（圖／CFP）

只是，目前我們國內的金融風險研究仍少有此類考量，以最重要的「中華民國金融穩定報告」為例，在「潛在影響金融體系之總體環境」章節中，仍是以「國際金融情勢」、「國內總體環境」、「國內外總體環境之綜合評估」等3個面向來分析，對於地緣政治風險著墨仍然有限。而其他國內金融集團的研究也同樣偏重產業經濟分析，對於會影響金融安定的地緣政治分析內容探討相當有限，更遑論思索應變計畫的擬定。

特別是在面對今年美國大選的撲朔選情，中國經濟下行的政治決策，烏克蘭護國戰爭的終局結果⋯⋯這些都是攸關台灣金融穩定的議題，實在值得整合分析，為台灣金融未來的可能風險投石探路，也為台灣龐大的資產量身考量風險對策。

所以，台灣金融研訓院今年加設了金融穩定研究中心，期望藉由專責人員就地緣政治各項風險，匯集各方專業思索草擬應變計畫，更期望作為產官學討論平台，略盡智庫綿薄。

就如同防疫初期成果，這次台灣抗震表現同樣驚豔世界。對照之下，台灣金融產業人才濟濟，真心期待共同建置出「台灣金融的風險阻尼器」，讓台灣金融體系在資訊情蒐、情境模擬、對策演練上，都能逐步完備，強化台灣金融體系韌性，也讓世界永遠看見台灣。當然，我們也期望這樣的風險阻尼器永遠不要用到，就讓它成為後代子孫參觀的無用遺跡，那也是另一個更好的結局。

▲ 台灣金融研訓院今年加設了金融穩定研究中心，期望就地緣政治各項風險，草擬應變計畫。（圖／ETtoday資料照）

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