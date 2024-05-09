ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

黃崇哲／期待建置台灣金融的風險阻尼器

我們想讓你知道…對身處地緣政治衝突熱點的台灣而言，我們該開始架構屬於台灣金融體系的金融阻尼器，畢竟，除了國防考量外，台灣的經濟發展更是依賴世界的和平。

▲ 在4月3日的強震中，重達660公噸的金黃色阻尼器穩定了台灣最高樓，讓台北101再次度過強震挑戰。（圖／記者陳睿中攝）

● 黃崇哲／《台灣銀行家》雜誌總編輯

在43強震中，那顆重達660公噸的金黃色阻尼器穩定了台灣最高樓，讓台北101再次度過強震挑戰，繼續迎向未來。對於地處颱風地震帶的台灣而言，建築技術的突破，已經強化了我們面對天災的應變能力，但對於同樣身處地緣政治衝突熱點的台灣而言，我們是否也該開始架構屬於台灣金融體系的金融阻尼器，來為台灣下階段的金融發展建構出更穩定的基礎？

放眼國際格局，美蘇冷戰所形成的國際秩序與金融體系，在蘇聯解體後，美國曾一度獨領風騷的為全球帶來穩定與和平。然而，金融海嘯後，中國與俄羅斯對既有秩序的挑戰，卻鬆動了世界穩定態勢的根基，讓原本懷抱和平美夢的歐洲與東亞諸國調整國防方向。同樣的，面對天天騷擾我國領空領海的共機共艦，台灣當然不能掉以輕心，更要時時防備各種可能的烽煙再起。

畢竟，除了國防考量外，台灣的經濟發展更是依賴世界的和平，例如我國原油來源極大依賴荷姆茲海峽的開放運作，一旦有所變動，所造成的經濟衝擊程度不言可喻。而且，不論是各種冷戰熱戰，反映在金融市場上，都是金融商品劇升驟降的價格波動，將影響金融機構資產負債表的穩健程度，進而改變整體金融系統的安定。所以，對於地緣政治風險的考量，也是整體金融系統穩定與否的重要關鍵。

▲ 對於身處地緣政治衝突熱點的台灣而言，經濟發展有賴於世界的和平。（圖／CFP）

只是，目前我們國內的金融風險研究仍少有此類考量，以最重要的「中華民國金融穩定報告」為例，在「潛在影響金融體系之總體環境」章節中，仍是以「國際金融情勢」、「國內總體環境」、「國內外總體環境之綜合評估」等3個面向來分析，對於地緣政治風險著墨仍然有限。而其他國內金融集團的研究也同樣偏重產業經濟分析，對於會影響金融安定的地緣政治分析內容探討相當有限，更遑論思索應變計畫的擬定。

特別是在面對今年美國大選的撲朔選情，中國經濟下行的政治決策，烏克蘭護國戰爭的終局結果⋯⋯這些都是攸關台灣金融穩定的議題，實在值得整合分析，為台灣金融未來的可能風險投石探路，也為台灣龐大的資產量身考量風險對策。

所以，台灣金融研訓院今年加設了金融穩定研究中心，期望藉由專責人員就地緣政治各項風險，匯集各方專業思索草擬應變計畫，更期望作為產官學討論平台，略盡智庫綿薄。

就如同防疫初期成果，這次台灣抗震表現同樣驚豔世界。對照之下，台灣金融產業人才濟濟，真心期待共同建置出「台灣金融的風險阻尼器」，讓台灣金融體系在資訊情蒐、情境模擬、對策演練上，都能逐步完備，強化台灣金融體系韌性，也讓世界永遠看見台灣。當然，我們也期望這樣的風險阻尼器永遠不要用到，就讓它成為後代子孫參觀的無用遺跡，那也是另一個更好的結局。

▲ 台灣金融研訓院今年加設了金融穩定研究中心，期望就地緣政治各項風險，草擬應變計畫。（圖／ETtoday資料照）

● 本文獲授權，轉載自「台灣銀行家。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 

熱門點閱》

►控制狂往往什麼都得不到　得失心剛好就好

►習近平出高招　一切盤算旨在讓美軍疲於奔命

►蔡賴交接之際傳出特赦扁　展開民進黨權力遊戲大變局

►王婉諭／剴剴案：怎樣的制度設計才能避免剴剴的悲劇？

投稿
申訴
關鍵字: 風險阻尼器 地緣政治 金融 黃崇哲 台灣銀行家

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
期待建置台灣金融的風險阻尼器
控制狂往往什麼都得不到　得失心剛好就好
習近平出高招　一切盤算旨在讓美軍疲於奔命
蔡賴交接之際傳出特赦扁　展開民進黨權力遊戲大變局
王婉諭／剴剴案：怎樣的制度設計才能避免剴剴的悲劇？

推薦閱讀

控制狂往往什麼都得不到　得失心剛好就好

期待建置台灣金融的風險阻尼器

習近平出高招　一切盤算旨在讓美軍疲於奔命

胖貓殉情掀網友共情　「那女孩對我說」成為人生寫照

蔡賴交接之際傳出特赦扁　展開民進黨權力遊戲大變局

比雷同事還可怕　為什麼我們總是遇不到好主管？

美國通過巨額援外法案　台灣要做的是持續加強自衛能力

校園暴亂象徵美國沒落？　只有威權腦的人才這麼想！

不論廢死與否　確保執法的正當性與避免死刑的誤判

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

相關文章

美中緊張　美國安專家：台灣對美國利益至關重要

美中緊張　美國安專家：台灣對美國利益至關重要

美中台之間局勢日益緊張之際，國家安全專家兼電腦安全技術公司CrowdStrike共同創辦人阿爾佩洛維奇表示，台灣對美國利益至關重要，誰掌控台..

5/1 11:24

瑞銀完成收購　瑞信台北證券分公司5／31終止營業

瑞銀完成收購　瑞信台北證券分公司5／31終止營業

3因素降低外資意願　投資國內不動產金額年減35%

3因素降低外資意願　投資國內不動產金額年減35%

新一輪裁員啟動！ 　瑞銀集團6月起進行5波砍人計畫

新一輪裁員啟動！ 　瑞銀集團6月起進行5波砍人計畫

索羅門群島「與台斷交後」首次大選　結果牽動太平洋局勢

索羅門群島「與台斷交後」首次大選　結果牽動太平洋局勢

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

想控制的都控制了你　得失心剛好..

想控制的都控制了你　得失心剛好..

期待建置台灣金融的風險阻尼器

習近平出高招　讓美軍疲於奔命

為愛付出卻遍體鱗傷　憾胖貓之逝

蔡卸任前傳赦扁　綠營權力大變局

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面