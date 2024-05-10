強生態度轉變　拜登積極參與　援助法案體現政治藝術

▲ 美國眾議院議長強生4月15日突然宣佈支持烏克蘭援助法案。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

烏克蘭援助法案的政治劇情始於2023年，當時眾議院和參議院都開始討論在全球格局中支持烏克蘭的重要性。然而，真正的高潮出現在2024年4月。眾議院議長強生（James Michael Johnson）的轉變成為這場戲劇的一大亮點，引發了廣泛的關注和討論。

在4月15日，強生議長突然宣佈支持烏克蘭援助法案，這一轉變令人震驚。根據情報機構提供的情報，以及來自上院民主黨領導層的壓力，強生議長決定改變他的立場，這對整個政治局勢產生了深遠影響。援助法案的支持度也因此大幅提升，使得這場政治鬧劇增添了更多的劇情元素。

在這個轉折點之後，政治風暴在國會中繼續肆虐。各黨派的立場日益明顯，並在4月17日進一步具體化。眾議院和參議院紛紛開始討論援助法案的各個細節，以確定最終的版本。這場政治角力不僅僅涉及到國內政治，還觸及到國際關係和地緣政治。

▲ 美國總統拜登4月17日表示歡迎眾議院的決定，並敦促議會盡快通過援助法案。（圖／CFP）

在這個過程中，拜登總統的立場也成為了焦點。他在2024年4月17日表示歡迎眾議院的決定，並敦促議會盡快通過援助法案。拜登總統的積極參與使得整個事件更加引人注目，並給予了這場政治鬧劇更多的戲劇性。

總的來說，2024年4月成為烏克蘭援助法案在美國國會中的政治戲劇的高潮時刻。從強生議長的轉變到拜登總統的積極參與，每一個時間點和每一個數據都反映了這場戲劇的複雜性和重要性。

強生議長的政治戲法

在2024年4月的立法戰場上，強生議長展現了他的政治手段和謀略。他以合併多個法案的方式，將烏克蘭等援助法案與其他關鍵法案緊密糾結，旨在增加整體法案的通過機會。這種手法不僅凸顯了他對議會程序的駕馭，更顯示了他的政治敏銳度和領導能力。

烏克蘭等援助法案總額達950億美元，其中約600億美元用於烏克蘭援助，約260億美元用於以色列援助，還有約80億美元用於印度─太平洋地區援助，包括台灣。這些數字反映了美國對支援烏克蘭等國家的承諾和努力。

▲ 包裹法案包含向烏克蘭提供610億美元、向以色列提供260億美元、向印度太平洋地區提供81億美元援助等3項法案。（圖／CFP）

隨後，這些支持計劃被分成三個法案，針對不同的援助對象，提交給全體會議審議。這一過程展示了議會對外援助的嚴謹審查和討論，同時也顯示了不同利益關係之間的協調和衝突。在這個過程中，強生議長的溝通和與川普的立場成為了關鍵因素，他需要在內外交困中取得平衡，確保法案的順利通過。

整個過程充滿了政治的曲折和角力，但最終在4月19日，眾議院全體會議通過了這一系列援助法案。每一個時間點和每一次討論都凸顯了美國政治體制的運作方式，以及在國際事務中的角色和責任。

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議會審議的戲劇時刻

在法案通過的過程中，各方表達了截然不同的態度和立場。拜登總統對眾議院法案的提交表示歡迎，而強生議長則積極領導，努力推動法案的通過，他的努力體現在立法策略、與川普的溝通以及對法案細節的掌控上。

在法案通過過程中，規則委員會的批准也成為關鍵環節。4月18日，規則委員會討論是否批准了議長設想的規則。這一過程充滿了懸念和爭議，因為委員會成員需要在不同利益和立場之間達成共識。最終，4月18日晚，規則委員會以多數票通過了強生議長的提案，其中包括5票來自共和黨溫和派，3票反對。這一決定為下一階段的議會審議和法案通過鋪平了道路，同時也凸顯了政治協商和妥協的重要性。

領導者的政治操控與影響

▲ 包裹法案針對不同的援助對象，被細分為三個部分，確保援助能夠有效地抵達需要的地方。（圖／CFP）

為了更有效地應對不同國家的援助需求，法案被細分為三個部分，針對不同的援助對象。這種精細的規劃和針對性的措施有助於更好地分配資源，確保援助能夠有效地抵達需要的地方。這三個部分的法案隨後提交給全體會議進行審議，標誌著立法程序的正式啟動，也為後續的辯論和修訂打下了堅實基礎。

具體援助方案與全球影響

4月的提案中，新增的烏克蘭援助方案包括多項具體措施，以應對烏克蘭的需求。其中包括提供貸款形式的經濟支援，總額高達100億美元，旨在協助烏克蘭應對經濟上的挑戰。另外，一項重要條款允許出售凍結的俄羅斯資產以獲得援助，旨在動員更多資金支持烏克蘭，對抗俄羅斯的侵略行為。

在新增的以色列援助中，也經歷了調整，其中包括針對伊朗的制裁條款。這些制裁條款可能包括限制伊朗的資金來源或其他形式的經濟制裁，旨在制止伊朗的惡行，同時支持以色列在地區的安全利益。這些舉措凸顯了美國對以色列的支持，同時反映了美國在中東地區的地緣政治考量。

法案整合與制裁挑戰

在一連串政治協商中，對中國網路巨頭字節跳動（TikTok）的制裁法案引起了關注。這項法案原本是作為獨立法案，但後來被納入了與烏克蘭等援助相關的綜合法案中。這個決定反映了對中國在數位領域擴張所引發的關切，特別是對TikTok在美國業務與中國資本分離或禁止其使用等問題的擔憂。

▲ 美國聯邦參議院4月23日通過法案，給予TikTok的中國母公司「字節跳動」約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架，此法案也在隔天獲得美國總統拜登簽署。（圖／路透）

整個立法過程中，強生議長採取了一系列戰術，包括合併多個法案和與川普的溝通，以確保整體法案的順利通過。這些步驟涵蓋了4月份的一系列政治活動，其中重要的時間點包括4月15日的法案概要披露、4月18日的規則委員會審議，以及4月19日的眾議院全體會議投票。在這個過程中，強生議長的努力和戰略性決策對確保法案的順利通過起到了關鍵作用。

支持議長與未來前景

4月19日，眾議院全體會議就上述這些法案進行了投票。在此次投票中，整體法案得到了壓倒性票數的通過，這些投票結果呼應了美國政府對國際事務和國內政策的立場，並展現了議會的決策能力和合作精神。

4月30日，眾議議院民主黨的黨團主席傑弗里斯（Hakeem Jeffries）宣佈，他們將否決共和黨提出的解除強生議長職務的動議。這一決定代表了對強生議長的支持，同時也展現了民主黨對議會內部穩定和合作的重視。他們否決了該動議，這不僅顯示了民主黨的團結，還彰顯了他們對共和黨自由派聯盟的不退讓，並且希望維護議會的運作秩序。這兩個事件共同塑造了當天的政治局勢，可能對未來的政治動向和決策產生深遠影響。

▲ 眾議議院民主黨團主席傑弗里斯宣佈，他們將否決共和黨提出的解除強生議長職務的動議。（圖／路透）

體現美國對國際的承諾 展現議會協商能力

在這場政治鬧劇中，從強生議長的轉變到拜登總統的積極參與，每一個時間點和每一個數據都反映了這場戲劇的複雜性和重要性。這次烏克蘭援助法案的通過，不僅體現了美國對國際事務的承諾，也展現了議會在協商和決策中的能力。而正如已故前眾議院議長奧尼爾所言：「解決一個問題，通常可以同時解決另一個問題」。議會的協商文化如同政治的藝術，在解決問題的過程中，不斷尋求妥協和彼此理解，最終促成了這場政治鬧劇的結局。這兩個事件共同塑造了當天的政治局勢，可能對未來的政治動向和決策產生深遠影響。

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