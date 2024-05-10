台灣半導體靠賣肝？　別用「賣肝」貶低工程師的專業！

▲ 工程師說自己賣肝是自我解嘲，其他人說他們賣肝，是在貶低他們的專業能力！（圖／CFP）

● 許美華／科技業主管

很多人一直愛講台灣半導體都靠賣肝，經常拿這個來取笑以台積電為首的台灣供應鏈⋯

我幾乎沒有回應過這個話題，不是我沒意見，而是我不想跟完全不瞭解半導體有多複雜困難，還帶著嘲諷惡意的聲音對話。

如果賣肝就能成就像台灣今天的完整產業鏈，那全世界比台灣更願意賣肝的國家，應該不會太少，隨便講，亞洲鄰近的中國、韓國、日本，過去幾十年，難道賣肝會賣輸我們嗎？對岸引以為傲的狼性文化，工作起來比狠會輸我們嗎？韓國三星最近高階主管開始週休一日了，更不要講三星的高階主管（VP以上），工作合約都是一年一簽，工作壓力會輸給台積電嗎？

台灣半導體產業的成功，確實是靠優質又肯辛勤工作的龐大工程團隊，一代傳一代，打下的江山。

▲ 張忠謀曾很自豪的說，就算半夜兩點發生地震或是機台出問題，工程師也會回到第一線。（圖／記者屠惠剛攝）

張忠謀曾很自豪的說，發生地震或是機台出問題，就算是半夜兩點，工程師也會回到第一線。但，這樣叫做奴性、叫做賣肝嗎？關於這件事，我的答案可能不夠中立，因為我在工作職場上，就是會拼命的那種人；如果是我，半夜兩點我也會回去，毫無懸念。要我來說，這不是奴性，這是台灣人為了求生存的拼搏精神，這是我們的先祖篳路藍縷傳承下來的DNA，靠著使命必達的拼勁，再加上優秀的腦袋，台灣半導體默默站上世界舞台。

半導體產業的工作，真的一點也不夢幻，每天都在解決麻煩困難的工程問題，但是，我知道很多業內的朋友，工作真的不是只為了錢，更多的是成就感，還有自己工作跟著最尖端科技脈動連結的光榮感。

台灣站在半導體領域的關鍵位置，台廠每天工作的競爭、合作對象，很多都是國際媒體上的超級名字，台灣能跟他們平起平坐，真的值得驕傲。

今早發文，一位剛從台積電退役的臉友來留言，看到最後，很感人：

「我就是90年代值班星人，一直都是2、3、4、5、6到12吋的12、14擴廠的先頭部隊，那時每個人都埋頭苦幹，哪會有什麼賣不賣肝的想法，有的只是滿滿的成就感和豐厚的經濟回報，靜靜的看著這個世界，在自己手下慢慢的改變！」

⋯⋯靜靜的看著這個世界，在自己手下慢慢的改變！

以此獻給所有曾為台灣半導體產業拼搏的台灣人！你們的努力一點都不容易，你們的付出很值得！

▲ 對許多工程師而言，工作真的不是只為了錢，更多的是成就感，還有自己工作跟著最尖端科技脈動連結的光榮感。（圖／路透）

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